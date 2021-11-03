https://ria.ru/20211103/aviabilety-1757600775.html

Стало известно, сколько стоили самые дорогие авиабилеты в октябре

Стало известно, сколько стоили самые дорогие авиабилеты в октябре - РИА Новости, 03.11.2021

Стало известно, сколько стоили самые дорогие авиабилеты в октябре

Эксперты составили рейтинг самых дорогих авиабилетов октября, сообщили в пресс-службе сервиса Туту.ру. РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T18:34

2021-11-03T18:34

2021-11-03T18:34

туризм

отдых

горно-алтайск

цюрих

владивосток

кишинев

лондон

мале

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Эксперты составили рейтинг самых дорогих авиабилетов октября, сообщили в пресс-службе сервиса Туту.ру.Первое место в списке занял перелет из Москвы в Мале и обратно: он обошелся пассажиру в 325 тысяч рублей. В тройку самых дорогих также вошли проездные документы из столицы в Ларнаку и обратно (почти 229 тысяч) и Шарм-эш-Шейх (227 тысяч). Все поездки были совершены бизнес-классом.Помимо них, в топе есть и перелеты из Москвы: в Лондон, Кишинев и Цюрих.Среди внутрироссийских направлений дороже всего пассажирам обошлись путешествия во Владивосток (207 тысяч рублей за билеты в обе стороны), а также в Хабаровск, Горно-Алтайск и Красноярск.

https://ria.ru/20211029/aviabilety-1756545652.html

горно-алтайск

цюрих

владивосток

кишинев

лондон

мале

шарм-эш-шейх

ларнака (район)

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2021

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