https://ria.ru/20211103/antonov-1757640121.html
Антонов посоветовал США пересмотреть их концепцию "нравственного эгоизма"
Антонов посоветовал США пересмотреть их концепцию "нравственного эгоизма" - РИА Новости, 03.11.2021
Антонов посоветовал США пересмотреть их концепцию "нравственного эгоизма"
США следует пересмотреть их концепцию "нравственного эгоизма", поскольку она не работает в современных условиях, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T20:12
2021-11-03T20:12
2021-11-03T22:04
в мире
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анатолий антонов
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. США следует пересмотреть их концепцию "нравственного эгоизма", поскольку она не работает в современных условиях, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов."В чем суть этой концепции? В свое время на это дал ответ Генри Киссинджер, который сформулировал следующим образом: "То, что хорошо для Америки, хорошо для всего мира", — сказал Антонов в эфире телеканала "Россия 24".Он подчеркнул, что этот принцип игнорирует культурные и исторические различия стран, а также их приоритетов."Так вот, американцы на экономических и международных рынках навязывают свои подходы. <…> При этом нам постоянно грозят санкциями", — добавил посол.Глава диппредставительства отметил, что российские предприятия научились работать в этих условиях и находить возможности взаимодействия, не нарушая американские законы.
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в мире, сша, анатолий антонов, генри киссинджер, россия
20:12 03.11.2021 (обновлено: 22:04 03.11.2021)
Антонов посоветовал США пересмотреть их концепцию "нравственного эгоизма"
Антонов: США надо пересмотреть свою концепцию "нравственного эгоизма"