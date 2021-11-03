https://ria.ru/20211103/antonov-1757640121.html

Антонов посоветовал США пересмотреть их концепцию "нравственного эгоизма"

Антонов посоветовал США пересмотреть их концепцию "нравственного эгоизма" - РИА Новости, 03.11.2021

Антонов посоветовал США пересмотреть их концепцию "нравственного эгоизма"

США следует пересмотреть их концепцию "нравственного эгоизма", поскольку она не работает в современных условиях, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T20:12

2021-11-03T20:12

2021-11-03T22:04

в мире

сша

анатолий антонов

генри киссинджер

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602788004_0:0:3014:1696_1920x0_80_0_0_750019d70695935f8aa441d8e6138e41.jpg

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. США следует пересмотреть их концепцию "нравственного эгоизма", поскольку она не работает в современных условиях, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов."В чем суть этой концепции? В свое время на это дал ответ Генри Киссинджер, который сформулировал следующим образом: "То, что хорошо для Америки, хорошо для всего мира", — сказал Антонов в эфире телеканала "Россия 24".Он подчеркнул, что этот принцип игнорирует культурные и исторические различия стран, а также их приоритетов."Так вот, американцы на экономических и международных рынках навязывают свои подходы. <…> При этом нам постоянно грозят санкциями", — добавил посол.Глава диппредставительства отметил, что российские предприятия научились работать в этих условиях и находить возможности взаимодействия, не нарушая американские законы.

https://ria.ru/20211025/stratstabilnost-1756226169.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, анатолий антонов, генри киссинджер, россия