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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211103/antiprivivochniki-1757648635.html
Об антипрививочниках будут сообщать следователям
СМИ: Росздравнадзор предписал сообщать об антипрививочниках в СК - РИА Новости, 04.11.2021
Об антипрививочниках будут сообщать следователям
Росздравнадзор поручил территориальным органам докладывать в Следственный комитет и прокуратуру об антипрививочниках. Об этом сообщил портал "Медвестник". РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-03T21:15
2021-11-04T00:14
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
коронавирус в россии
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Росздравнадзор поручил территориальным органам докладывать в Следственный комитет и прокуратуру об антипрививочниках. Об этом сообщил портал "Медвестник".Ведомство потребовало выявлять граждан, "активно распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации" против COVID-19 и участвующих в антипрививочной кампании. Особое внимание следует обратить на врачей — противников вакцинации."В течение трех дней в Росздравнадзор необходимо письменно сообщать о передаче информации в прокуратуру или следственные органы регионов", — говорится в материале.Нарушителей будут привлекать к ответственности по статьям 207.1 и 207.2 Уголовного кодекса.Статья 207.1 УК предусматривает ответственность за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, либо о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения. Максимальный срок наказания — ограничение свободы на срок до трех лет.Статья 207.2 УК предполагает ответственность за распространение заведомо ложной общественно значимой информации, которая привела к тяжким последствиям. При наступлении смерти человека или тяжких последствий для здоровья она предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), следственный комитет россии (ск рф), коронавирус в россии
21:15 03.11.2021 (обновлено: 00:14 04.11.2021)
 
СМИ: Росздравнадзор предписал сообщать об антипрививочниках в СК

"Медвестник": Росздравнадзор предписал сообщать в СК о медиках-антипрививочниках

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВрач сидит за столом кабинета в поликлинике Москвы
Врач сидит за столом кабинета в поликлинике Москвы - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Росздравнадзор поручил территориальным органам докладывать в Следственный комитет и прокуратуру об антипрививочниках. Об этом сообщил портал "Медвестник".
Ведомство потребовало выявлять граждан, "активно распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации" против COVID-19 и участвующих в антипрививочной кампании. Особое внимание следует обратить на врачей — противников вакцинации.
"В течение трех дней в Росздравнадзор необходимо письменно сообщать о передаче информации в прокуратуру или следственные органы регионов", — говорится в материале.
Нарушителей будут привлекать к ответственности по статьям 207.1 и 207.2 Уголовного кодекса.
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Статья 207.1 УК предусматривает ответственность за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, либо о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения. Максимальный срок наказания — ограничение свободы на срок до трех лет.
Статья 207.2 УК предполагает ответственность за распространение заведомо ложной общественно значимой информации, которая привела к тяжким последствиям. При наступлении смерти человека или тяжких последствий для здоровья она предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Следственный комитет России (СК РФ)Коронавирус в России
 
 
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