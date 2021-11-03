https://ria.ru/20211103/antiprivivochniki-1757648635.html

Об антипрививочниках будут сообщать следователям

СМИ: Росздравнадзор предписал сообщать об антипрививочниках в СК - РИА Новости, 04.11.2021

Об антипрививочниках будут сообщать следователям

Росздравнадзор поручил территориальным органам докладывать в Следственный комитет и прокуратуру об антипрививочниках. Об этом сообщил портал "Медвестник". РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-03T21:15

2021-11-03T21:15

2021-11-04T00:14

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

следственный комитет россии (ск рф)

коронавирус в россии

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Росздравнадзор поручил территориальным органам докладывать в Следственный комитет и прокуратуру об антипрививочниках. Об этом сообщил портал "Медвестник".Ведомство потребовало выявлять граждан, "активно распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации" против COVID-19 и участвующих в антипрививочной кампании. Особое внимание следует обратить на врачей — противников вакцинации."В течение трех дней в Росздравнадзор необходимо письменно сообщать о передаче информации в прокуратуру или следственные органы регионов", — говорится в материале.Нарушителей будут привлекать к ответственности по статьям 207.1 и 207.2 Уголовного кодекса.Статья 207.1 УК предусматривает ответственность за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, либо о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения. Максимальный срок наказания — ограничение свободы на срок до трех лет.Статья 207.2 УК предполагает ответственность за распространение заведомо ложной общественно значимой информации, которая привела к тяжким последствиям. При наступлении смерти человека или тяжких последствий для здоровья она предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211103/mutatsii-1757636101.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), следственный комитет россии (ск рф), коронавирус в россии