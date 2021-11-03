https://ria.ru/20211103/antifeykkovid-1757552920.html

Общественная палата запустила горячую линию "АнтиФейкКовид"

Общественная палата запустила горячую линию "АнтиФейкКовид" - РИА Новости, 03.11.2021

Общественная палата запустила горячую линию "АнтиФейкКовид"

Рабочая группа ОП РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности интернета запускает горячую онлайн-линию РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T14:30

2021-11-03T14:30

2021-11-03T14:30

распространение коронавируса

общество

общественная палата рф

здоровье - общество

коронавирусы

александр малькевич

россия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149038/72/1490387218_0:231:3072:1959_1920x0_80_0_0_e60840513588c74e660e22c8edd80f4f.jpg

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Рабочая группа ОП РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности интернета запускает горячую онлайн-линию "АнтиФейкКовид", направленную на повышение эффективности противодействия распространению фейков о коронавирусе, заявил руководитель рабочей группы Александр Малькевич.По его мнению, распространение фейков о вакцинах, коронавирусе, карантинных мерах в период пандемии носит угрожающий характер."Фейки различны по происхождению, форме и содержанию, однако все они негативно отражаются на информационном поле, эмоциональной сфере граждан. Кроме того, фейки являются причиной реальных потерь — здоровья и жизни десятков тысяч людей, которые под их воздействием отказываются от вакцинации или медицинской помощи, необходимых мер профилактики, поддаются панике и иррациональным страхам", - сказал Малькевич в ходе итогового форума "Сообщество".Любой желающий сможет оставить в специальной форме на сайте ОП РФ сообщение о замеченном им вероятном фейке. Вся информация будет обобщена и проверена, по выявленным фейкам будут даны квалифицированные разъяснения, заверил Малькевич.

https://ria.ru/20211103/publikatsiya-1757528939.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, общественная палата рф, здоровье - общество, коронавирусы, александр малькевич, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии