https://ria.ru/20211103/antifeykkovid-1757552920.html
Общественная палата запустила горячую линию "АнтиФейкКовид"
Общественная палата запустила горячую линию "АнтиФейкКовид" - РИА Новости, 03.11.2021
Общественная палата запустила горячую линию "АнтиФейкКовид"
Рабочая группа ОП РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности интернета запускает горячую онлайн-линию РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T14:30
2021-11-03T14:30
2021-11-03T14:30
распространение коронавируса
общество
общественная палата рф
здоровье - общество
коронавирусы
александр малькевич
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Рабочая группа ОП РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности интернета запускает горячую онлайн-линию "АнтиФейкКовид", направленную на повышение эффективности противодействия распространению фейков о коронавирусе, заявил руководитель рабочей группы Александр Малькевич.По его мнению, распространение фейков о вакцинах, коронавирусе, карантинных мерах в период пандемии носит угрожающий характер."Фейки различны по происхождению, форме и содержанию, однако все они негативно отражаются на информационном поле, эмоциональной сфере граждан. Кроме того, фейки являются причиной реальных потерь — здоровья и жизни десятков тысяч людей, которые под их воздействием отказываются от вакцинации или медицинской помощи, необходимых мер профилактики, поддаются панике и иррациональным страхам", - сказал Малькевич в ходе итогового форума "Сообщество".Любой желающий сможет оставить в специальной форме на сайте ОП РФ сообщение о замеченном им вероятном фейке. Вся информация будет обобщена и проверена, по выявленным фейкам будут даны квалифицированные разъяснения, заверил Малькевич.
https://ria.ru/20211103/publikatsiya-1757528939.html
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общество, общественная палата рф, здоровье - общество, коронавирусы, александр малькевич, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Общественная палата запустила горячую линию "АнтиФейкКовид"
Общественная палата запустила горячую онлайн-линию "АнтиФейкКовид"