https://ria.ru/20211103/an-12-1757623754.html

Консульство Украины связалось с МЧС после крушения Ан-12 под Иркутском

Консульство Украины связалось с МЧС после крушения Ан-12 под Иркутском - РИА Новости, 03.11.2021

Консульство Украины связалось с МЧС после крушения Ан-12 под Иркутском

По предварительным данным, в составе экипажа разбившего под Иркутском самолета Ан-12 были двое украинцев, консульство в Новосибирске связалось с МЧС РФ и ждет... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T18:45

2021-11-03T18:45

2021-11-03T18:58

украина

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

крушение самолета ан-12 под иркутском

в мире

происшествия

иркутск

белоруссия

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КИЕВ, 3 ноя - РИА Новости. По предварительным данным, в составе экипажа разбившего под Иркутском самолета Ан-12 были двое украинцев, консульство в Новосибирске связалось с МЧС РФ и ждет результаты идентификации жертв, сообщил в среду пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.Ранее Минтранс Белоруссии сообщил, что в экипаж разбившегося под Иркутском самолета входили семь человек: двое россиян, двое украинцев и трое белорусов."По предварительной информации, в составе экипажа Ан-12, разбившегося возле Иркутска, были два украинца. Консульство в Новосибирске установило связь с МЧС РФ, ожидает результаты идентификации жертв, выясняет обстоятельства крушения", - написал Николенко в Twitter.Ан-12 белорусской авиакомпании "Гродно" выполнял рейс Анадырь - Якутск - Иркутск. Борт, возвращавшийся в аэропорт базирования после перевозки продуктов на Чукотку, пропал с радаров на подлете к Иркутску. Спасатели обнаружили место падения самолета в районе поселка Пивовариха недалеко от иркутского аэропорта, воздушное судно горело. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

https://ria.ru/20211103/an-12-1757622413.html

https://ria.ru/20211103/dispetcher-1757620427.html

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иркутск

белоруссия

иркутская область

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украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, крушение самолета ан-12 под иркутском, в мире, происшествия, иркутск, белоруссия, иркутская область, мид украины, ан-12, олег николенко