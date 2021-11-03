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СК Белоруссии начал проверку после крушения Ан-12 в Иркутской области
СК Белоруссии начал проверку после крушения Ан-12 в Иркутской области - РИА Новости, 03.11.2021
СК Белоруссии начал проверку после крушения Ан-12 в Иркутской области
Следственный комитет Белоруссии сообщил, что начал проверку по факту крушения самолета Ан-12 белорусской авиакомпании "Гродно" под Иркутском, во взаимодействии РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T18:27
2021-11-03T19:59
происшествия
белоруссия
следственный комитет россии (ск рф)
ан-12
россия
крушение самолета ан-12 под иркутском
иркутск
иркутская область
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МИНСК, 3 ноя – РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии сообщил, что начал проверку по факту крушения самолета Ан-12 белорусской авиакомпании "Гродно" под Иркутском, во взаимодействии с коллегами из России устанавливаются обстоятельства произошедшего."Главным следственным управлением Следственного комитета Республики Беларусь начата проверка по факту крушения самолета Ан-12 под Иркутском. Во взаимодействии с коллегами из Российской Федерации устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении белорусского ведомства в его Telegram-канале.В сообщении отмечается, что, "по предварительной информации, 3 ноября... во время авиаперелета Кепервеем (в Билибинском районе Чукотки - ред.) - Якутск - Иркутск, потерпел крушение самолет Ан-12 авиакомпании "Гродно". "Падение авиасудна произошло под Иркутском вблизи деревни Пивовариха. В результате катастрофы погибли семь человек, в том числе трое граждан Беларуси. Их личности установлены", - отмечается в документе.Самолет Ан-12 белорусской компании "Гродно", возвращавшийся в аэропорт базирования после перевозки продуктов на Чукотку, пропал с радаров 3 ноября на подлете к Иркутску. Спасатели обнаружили место падения самолета в районе поселка Пивовариха недалеко от иркутского аэропорта, воздушное судно горело. В России возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.Минтранс Белоруссии сообщил, что в экипаж разбившегося под Иркутском самолета входили семь человек: двое граждан России, двое – Украины и трое – Белоруссии. Крушение произошло при уходе самолета на второй круг в аэропорту Иркутска в сложных метеорологических условиях - снег с дождем, ледяной дождь. Представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что спасатели уже нашли останки семи погибших на месте крушения. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что на борту самолета могли находить
https://ria.ru/20211103/dispetcher-1757620427.html
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происшествия, белоруссия, следственный комитет россии (ск рф), ан-12, россия, крушение самолета ан-12 под иркутском, иркутск, иркутская область
18:27 03.11.2021 (обновлено: 19:59 03.11.2021)
 
СК Белоруссии начал проверку после крушения Ан-12 в Иркутской области

СК Белоруссии начал проверку после крушения Ан-12 авиакомпании "Гродно" под Иркутском

© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкШасси самолета Ан-12, потерпевшего крушение в Иркутской области
Шасси самолета Ан-12, потерпевшего крушение в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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МИНСК, 3 ноя – РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии сообщил, что начал проверку по факту крушения самолета Ан-12 белорусской авиакомпании "Гродно" под Иркутском, во взаимодействии с коллегами из России устанавливаются обстоятельства произошедшего.
"Главным следственным управлением Следственного комитета Республики Беларусь начата проверка по факту крушения самолета Ан-12 под Иркутском. Во взаимодействии с коллегами из Российской Федерации устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении белорусского ведомства в его Telegram-канале.
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Вчера, 18:33
Диспетчер рассказал о попытке разбившегося Ан-12 уйти на второй круг
В сообщении отмечается, что, "по предварительной информации, 3 ноября... во время авиаперелета Кепервеем (в Билибинском районе Чукотки - ред.) - Якутск - Иркутск, потерпел крушение самолет Ан-12 авиакомпании "Гродно". "Падение авиасудна произошло под Иркутском вблизи деревни Пивовариха. В результате катастрофы погибли семь человек, в том числе трое граждан Беларуси. Их личности установлены", - отмечается в документе.
Самолет Ан-12 белорусской компании "Гродно", возвращавшийся в аэропорт базирования после перевозки продуктов на Чукотку, пропал с радаров 3 ноября на подлете к Иркутску. Спасатели обнаружили место падения самолета в районе поселка Пивовариха недалеко от иркутского аэропорта, воздушное судно горело. В России возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Минтранс Белоруссии сообщил, что в экипаж разбившегося под Иркутском самолета входили семь человек: двое граждан России, двое – Украины и трое – Белоруссии. Крушение произошло при уходе самолета на второй круг в аэропорту Иркутска в сложных метеорологических условиях - снег с дождем, ледяной дождь. Представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что спасатели уже нашли останки семи погибших на месте крушения. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что на борту самолета могли находить
Военно-транспортный самолет Ан-12 - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
Вчера, 15:40
Стала известна предварительная причина крушения Ан-12 под Иркутском
 
ПроисшествияБелоруссияСледственный комитет России (СК РФ)Ан-12РоссияКрушение самолета Ан-12 под ИркутскомИркутскИркутская область
 
 
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