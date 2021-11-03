18:27 03.11.2021 (обновлено: 19:59 03.11.2021)
СК Белоруссии начал проверку после крушения Ан-12 в Иркутской области
СК Белоруссии начал проверку после крушения Ан-12 авиакомпании "Гродно" под Иркутском
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкШасси самолета Ан-12, потерпевшего крушение в Иркутской области
МИНСК, 3 ноя – РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии сообщил, что начал проверку по факту крушения самолета Ан-12 белорусской авиакомпании "Гродно" под Иркутском, во взаимодействии с коллегами из России устанавливаются обстоятельства произошедшего.
"Главным следственным управлением Следственного комитета Республики Беларусь начата проверка по факту крушения самолета Ан-12 под Иркутском. Во взаимодействии с коллегами из Российской Федерации устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении белорусского ведомства в его Telegram-канале.
В сообщении отмечается, что, "по предварительной информации, 3 ноября... во время авиаперелета Кепервеем (в Билибинском районе Чукотки - ред.) - Якутск - Иркутск, потерпел крушение самолет Ан-12 авиакомпании "Гродно". "Падение авиасудна произошло под Иркутском вблизи деревни Пивовариха. В результате катастрофы погибли семь человек, в том числе трое граждан Беларуси. Их личности установлены", - отмечается в документе.
Самолет Ан-12 белорусской компании "Гродно", возвращавшийся в аэропорт базирования после перевозки продуктов на Чукотку, пропал с радаров 3 ноября на подлете к Иркутску. Спасатели обнаружили место падения самолета в районе поселка Пивовариха недалеко от иркутского аэропорта, воздушное судно горело. В России возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Минтранс Белоруссии сообщил, что в экипаж разбившегося под Иркутском самолета входили семь человек: двое граждан России, двое – Украины и трое – Белоруссии. Крушение произошло при уходе самолета на второй круг в аэропорту Иркутска в сложных метеорологических условиях - снег с дождем, ледяной дождь. Представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что спасатели уже нашли останки семи погибших на месте крушения. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что на борту самолета могли находить