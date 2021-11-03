https://ria.ru/20211103/an-12-1757617914.html

Иркутский губернатор опубликовал список погибших при крушении Ан-12

Иркутский губернатор опубликовал список погибших при крушении Ан-12 - РИА Новости, 03.11.2021

Иркутский губернатор опубликовал список погибших при крушении Ан-12

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев опубликовал список погибших при крушении самолета Ан-12 в районе села Пивовариха в окрестностях областного центра. РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T18:25

2021-11-03T18:25

2021-11-03T19:05

происшествия

иркутск

белоруссия

иркутская область

ан-12

игорь кобзев

россия

крушение самолета ан-12 под иркутском

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев опубликовал список погибших при крушении самолета Ан-12 в районе села Пивовариха в окрестностях областного центра.По его словам, соответствующие данные предоставила владевшая самолетом белорусская авиакомпания "Гродно".Согласно предоставленной информации, которые Кобзев обнародовал в своем аккаунте в Instagram, на борту находились капитан Александр Егоров (гражданин РФ), второй пилот Олег Щучко (Украина), бортрадист Александр Чуприненко (Украина), штурман Андрей Сергеев (Белоруссия), бортмеханик Юрий Кропалев (Россия), и инженеры Дмитрий Гармоненко и Максим Карпук (оба - Белоруссия)."Кроме того, по предварительным данным, в самолете находились двое сопровождающих от компании "Заполярье", - написал КобзевСамолет Ан-12 белорусской авиакомпании "Гродно" выполнял рейс Анадырь - Якутск - Иркутск. Борт, возвращавшийся в аэропорт базирования после перевозки продуктов на Чукотку, пропал с радаров 3 ноября на подлете к Иркутску. Спасатели обнаружили место падения самолета в районе поселка Пивовариха недалеко от иркутского аэропорта, воздушное судно горело. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

https://ria.ru/20211103/samolet-1757569027.html

https://ria.ru/20211103/an-12-1757615033.html

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иркутская область

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происшествия, иркутск, белоруссия, иркутская область, ан-12, игорь кобзев, россия, крушение самолета ан-12 под иркутском