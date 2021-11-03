https://ria.ru/20211103/agressiya-1757579732.html

В США заявили, что не считают действия России агрессией против Украины

В США заявили, что не считают действия России агрессией против Украины - РИА Новости, 03.11.2021

В США заявили, что не считают действия России агрессией против Украины

США не расценивают действия России вблизи юго-западной границы страны в открытую агрессивными, заявил глава объединенного комитета начальников штабов США Марк... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T16:15

2021-11-03T16:15

2021-11-03T16:39

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министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. США не расценивают действия России вблизи юго-западной границы страны в открытую агрессивными, заявил глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли."Что мы видим, это значительное движение военных на российской стороне украинской границы. Ничего, скажем так, в открытую агрессивного", - сказал Милли на форуме по безопасности института Аспена. Он подчеркнул, что подобные движения происходят ежегодно, оценить нынешние в Пентагоне пока не могут."Что это значит, мы пока не знаем, слишком рано говорить. Мы продолжаем следить, используя все свои возможности", - добавил Милли.Ранее в МИД РФ опровергли сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Издание Politico ранее опубликовало спутниковые снимки, которые, по его утверждению, демонстрируют размещение российских военных "на границе с Украиной" - в Смоленской области, которая не граничит с Украиной. Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США отслеживают ситуацию на границе России и Украины в связи с сообщениями о "необычной активности" РФ.

https://ria.ru/20211102/germaniya-1757413913.html

https://ria.ru/20211103/voyska-1757472848.html

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россия

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сша, россия, в мире, украина, министерство обороны сша, марк милли