https://ria.ru/20211103/agressiya-1757579732.html
В США заявили, что не считают действия России агрессией против Украины
В США заявили, что не считают действия России агрессией против Украины - РИА Новости, 03.11.2021
В США заявили, что не считают действия России агрессией против Украины
США не расценивают действия России вблизи юго-западной границы страны в открытую агрессивными, заявил глава объединенного комитета начальников штабов США Марк... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T16:15
2021-11-03T16:15
2021-11-03T16:39
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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. США не расценивают действия России вблизи юго-западной границы страны в открытую агрессивными, заявил глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли."Что мы видим, это значительное движение военных на российской стороне украинской границы. Ничего, скажем так, в открытую агрессивного", - сказал Милли на форуме по безопасности института Аспена. Он подчеркнул, что подобные движения происходят ежегодно, оценить нынешние в Пентагоне пока не могут."Что это значит, мы пока не знаем, слишком рано говорить. Мы продолжаем следить, используя все свои возможности", - добавил Милли.Ранее в МИД РФ опровергли сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Издание Politico ранее опубликовало спутниковые снимки, которые, по его утверждению, демонстрируют размещение российских военных "на границе с Украиной" - в Смоленской области, которая не граничит с Украиной. Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США отслеживают ситуацию на границе России и Украины в связи с сообщениями о "необычной активности" РФ.
https://ria.ru/20211102/germaniya-1757413913.html
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сша, россия, в мире, украина, министерство обороны сша, марк милли
16:15 03.11.2021 (обновлено: 16:39 03.11.2021)
В США заявили, что не считают действия России агрессией против Украины
Глава Комитета начштабов США Милли: действия России у границы с Украиной не агрессивны