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Республика Адыгея
https://ria.ru/20211103/adygeya-1757533745.html
Систему образования в Адыгее признали одной из лучших в ЮФО
Систему образования в Адыгее признали одной из лучших в ЮФО - РИА Новости, 03.11.2021
Систему образования в Адыгее признали одной из лучших в ЮФО
Адыгея вошла в число лучших регионов Южного федерального округа по результатам мониторинга региональных систем образования, проведенного Минпросвещения,... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T13:13
2021-11-03T13:13
республика адыгея
общество
мурат кумпилов
кванториум
россия
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КРАСНОДАР, 3 ноя – РИА Новости. Адыгея вошла в число лучших регионов Южного федерального округа по результатам мониторинга региональных систем образования, проведенного Минпросвещения, сообщает пресс-служба республиканского правительства.В начале сентября сообщалось, что Министерство просвещения РФ запустило мотивирующий мониторинг региональных систем образования - их вклада в достижение Россией целевых показателей национальных целей развития. В мотивирующий мониторинг вошли 55 показателей. ​"По результатам мониторинга Адыгея вошла в тройку лучших регионов ЮФО. В сводном рейтинге по стране республика заняла 29-ю строчку", - сообщает пресс-служба правительства Адыгеи.Комментируя результаты рейтинга, глава республики Мурат Кумпилов отметил, что за последние годы в Адыгее построено четыре новых школы, создано 39 центров "Точка роста" на базе сельских школ. Также в регионе действуют детский технопарк "Кванториум" и мобильный "Кванториум", центр выявления и поддержки одаренных детей "Полярис-Адыгея", региональный модельный центр, учителя регулярно направляются на повышение квалификации, на работу в образовательные учреждения привлекаются молодые специалисты."Мониторинг Минпросвещения РФ показал как успехи, так и проблемные места в этой работе. При поддержке федерального центра будем и дальше совершенствовать образовательную систему региона", – добавил глава Адыгеи.
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общество, мурат кумпилов, кванториум, россия
13:13 03.11.2021
 
Систему образования в Адыгее признали одной из лучших в ЮФО

Адыгея вошла в число лучших регионов ЮФО по результатам мониторинга систем образования

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкШкола
Школа - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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КРАСНОДАР, 3 ноя – РИА Новости. Адыгея вошла в число лучших регионов Южного федерального округа по результатам мониторинга региональных систем образования, проведенного Минпросвещения, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
В начале сентября сообщалось, что Министерство просвещения РФ запустило мотивирующий мониторинг региональных систем образования - их вклада в достижение Россией целевых показателей национальных целей развития. В мотивирующий мониторинг вошли 55 показателей. ​
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"По результатам мониторинга Адыгея вошла в тройку лучших регионов ЮФО. В сводном рейтинге по стране республика заняла 29-ю строчку", - сообщает пресс-служба правительства Адыгеи.
Комментируя результаты рейтинга, глава республики Мурат Кумпилов отметил, что за последние годы в Адыгее построено четыре новых школы, создано 39 центров "Точка роста" на базе сельских школ. Также в регионе действуют детский технопарк "Кванториум" и мобильный "Кванториум", центр выявления и поддержки одаренных детей "Полярис-Адыгея", региональный модельный центр, учителя регулярно направляются на повышение квалификации, на работу в образовательные учреждения привлекаются молодые специалисты.
"Мониторинг Минпросвещения РФ показал как успехи, так и проблемные места в этой работе. При поддержке федерального центра будем и дальше совершенствовать образовательную систему региона", – добавил глава Адыгеи.
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Республика АдыгеяОбществоМурат КумпиловКванториумРоссия
 
 
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