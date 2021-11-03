https://ria.ru/20211103/adygeya-1757533745.html

Систему образования в Адыгее признали одной из лучших в ЮФО

Систему образования в Адыгее признали одной из лучших в ЮФО - РИА Новости, 03.11.2021

Систему образования в Адыгее признали одной из лучших в ЮФО

Адыгея вошла в число лучших регионов Южного федерального округа по результатам мониторинга региональных систем образования, проведенного Минпросвещения,... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T13:13

2021-11-03T13:13

2021-11-03T13:13

республика адыгея

общество

мурат кумпилов

кванториум

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577969436_0:74:3377:1974_1920x0_80_0_0_1c287c5108a040642f5fe44edce34738.jpg

КРАСНОДАР, 3 ноя – РИА Новости. Адыгея вошла в число лучших регионов Южного федерального округа по результатам мониторинга региональных систем образования, проведенного Минпросвещения, сообщает пресс-служба республиканского правительства.В начале сентября сообщалось, что Министерство просвещения РФ запустило мотивирующий мониторинг региональных систем образования - их вклада в достижение Россией целевых показателей национальных целей развития. В мотивирующий мониторинг вошли 55 показателей. ​"По результатам мониторинга Адыгея вошла в тройку лучших регионов ЮФО. В сводном рейтинге по стране республика заняла 29-ю строчку", - сообщает пресс-служба правительства Адыгеи.Комментируя результаты рейтинга, глава республики Мурат Кумпилов отметил, что за последние годы в Адыгее построено четыре новых школы, создано 39 центров "Точка роста" на базе сельских школ. Также в регионе действуют детский технопарк "Кванториум" и мобильный "Кванториум", центр выявления и поддержки одаренных детей "Полярис-Адыгея", региональный модельный центр, учителя регулярно направляются на повышение квалификации, на работу в образовательные учреждения привлекаются молодые специалисты."Мониторинг Минпросвещения РФ показал как успехи, так и проблемные места в этой работе. При поддержке федерального центра будем и дальше совершенствовать образовательную систему региона", – добавил глава Адыгеи.

https://ria.ru/20211014/kredit-1754616525.html

https://ria.ru/20210729/most-1743458195.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, мурат кумпилов, кванториум, россия