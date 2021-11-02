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Глава СЖР заявил о множестве нарушений прав журналистов
Глава СЖР заявил о множестве нарушений прав журналистов - РИА Новости, 02.11.2021
Глава СЖР заявил о множестве нарушений прав журналистов
Союз журналистов России ведет мониторинг и фиксирует множество нарушений прав журналистов, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T01:09
2021-11-02T11:39
общество
рига
афганистан
москва
союз журналистов россии
соловьев владимир (журналист)
тимур шафир
кирилл вышинский
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МОСКВА. 2 ноя - РИА Новости. Союз журналистов России ведет мониторинг и фиксирует множество нарушений прав журналистов, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев.Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов отмечается 2 ноября."Мы, конечно, фиксируем множество случаев нарушения прав журналистов… Вот яркий пример… Суд Риги приговорил журналиста и политического активиста Юрия Алексеева к тюремному сроку на год и два месяца по обвинению - разжигание межнациональной розни и по другим обвинениям", - отметил глава СЖР.По его словам, Алексеев считает это дело сфабрикованным и будет подавать апелляцию. "Множество случаев, похожих на случай Алексеева, за прошедшие годы", - добавил СоловьевОн также отметил, что "при помощи государственных органов разных стран удалось в свое время сделать так, чтобы Кирилл Вышинский оказался на свободе, и сейчас он активно работает как журналист".Секретарь СЖР Тимур Шафир отметил, что тенденцией последних лет стало стремительное увеличение новых опасностей и, соответственно, увеличение числа тех из них, что остаются безнаказанными – преследования, оскорбления, шантаж и угрозы."В увеличении этой мрачной статистики все большую роль начинают играть электронные средства связи и анонимные авторы угроз. К сожалению, очень большую тревогу вызывает нынешняя ситуация в Афганистане, где сотни афганских журналистов и сотрудников СМИ, на протяжении ряда лет сотрудничавших с ведущими западными СМИ, остались один на один с режимом талибов (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ), пришедших к власти", - добавил Шафир.По его словам, безработица, невозможность прокормить свои семьи в этой ситуации – лишь верхушка айсберга."Значительно большую обеспокоенность вызывает возможность прямых репрессий в отношении тех людей, чья профессиональная деятельность покажется неугодной или опасной для нынешнего правящего режима", - сказал Шафир.По его словам, сегодня международная журналистская и правозащитная общественность должна обратить самое пристальное внимание на эту горячую точку планеты и принять все возможные меры для того, чтобы не пополнить трагическую статистику безнаказанности преступлений против журналистов в мире.
https://ria.ru/20211028/latviya-1756709935.html
https://ria.ru/20211029/pritesnenie-1756804869.html
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общество, рига, афганистан, москва, союз журналистов россии, соловьев владимир (журналист), тимур шафир, кирилл вышинский, россия
01:09 02.11.2021 (обновлено: 11:39 02.11.2021)
 
Глава СЖР заявил о множестве нарушений прав журналистов

Глава СЖР Соловьев заявил о множестве зафиксированных нарушений прав журналистов

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкОфис общероссийской общественной организации "Союз журналистов России" на Зубовском бульваре
Офис общероссийской общественной организации Союз журналистов России на Зубовском бульваре - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА. 2 ноя - РИА Новости. Союз журналистов России ведет мониторинг и фиксирует множество нарушений прав журналистов, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев.
Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов отмечается 2 ноября.
"СЖР постоянно ведет мониторинг нарушения прав журналистов, как у нас в России, так и за рубежом. Мы фиксируем все эти случае и при необходимости связываемся с нашими коллегами из Международной федерации журналистов, чтобы делать совместные заявления", - сказал Соловьев.
"Мы, конечно, фиксируем множество случаев нарушения прав журналистов… Вот яркий пример… Суд Риги приговорил журналиста и политического активиста Юрия Алексеева к тюремному сроку на год и два месяца по обвинению - разжигание межнациональной розни и по другим обвинениям", - отметил глава СЖР.
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По его словам, Алексеев считает это дело сфабрикованным и будет подавать апелляцию. "Множество случаев, похожих на случай Алексеева, за прошедшие годы", - добавил Соловьев
Он также отметил, что "при помощи государственных органов разных стран удалось в свое время сделать так, чтобы Кирилл Вышинский оказался на свободе, и сейчас он активно работает как журналист".
Секретарь СЖР Тимур Шафир отметил, что тенденцией последних лет стало стремительное увеличение новых опасностей и, соответственно, увеличение числа тех из них, что остаются безнаказанными – преследования, оскорбления, шантаж и угрозы.
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"В увеличении этой мрачной статистики все большую роль начинают играть электронные средства связи и анонимные авторы угроз. К сожалению, очень большую тревогу вызывает нынешняя ситуация в Афганистане, где сотни афганских журналистов и сотрудников СМИ, на протяжении ряда лет сотрудничавших с ведущими западными СМИ, остались один на один с режимом талибов (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ), пришедших к власти", - добавил Шафир.
По его словам, безработица, невозможность прокормить свои семьи в этой ситуации – лишь верхушка айсберга.
"Значительно большую обеспокоенность вызывает возможность прямых репрессий в отношении тех людей, чья профессиональная деятельность покажется неугодной или опасной для нынешнего правящего режима", - сказал Шафир.
По его словам, сегодня международная журналистская и правозащитная общественность должна обратить самое пристальное внимание на эту горячую точку планеты и принять все возможные меры для того, чтобы не пополнить трагическую статистику безнаказанности преступлений против журналистов в мире.
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ОбществоРигаАфганистанМоскваСоюз журналистов РоссииСоловьев Владимир (журналист)Тимур ШафирКирилл ВышинскийРоссия
 
 
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