https://ria.ru/20211102/zhurnalisty-1757305152.html

Глава СЖР заявил о множестве нарушений прав журналистов

Глава СЖР заявил о множестве нарушений прав журналистов - РИА Новости, 02.11.2021

Глава СЖР заявил о множестве нарушений прав журналистов

Союз журналистов России ведет мониторинг и фиксирует множество нарушений прав журналистов, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев. РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T01:09

2021-11-02T01:09

2021-11-02T11:39

общество

рига

афганистан

москва

союз журналистов россии

соловьев владимир (журналист)

тимур шафир

кирилл вышинский

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МОСКВА. 2 ноя - РИА Новости. Союз журналистов России ведет мониторинг и фиксирует множество нарушений прав журналистов, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев.Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов отмечается 2 ноября."Мы, конечно, фиксируем множество случаев нарушения прав журналистов… Вот яркий пример… Суд Риги приговорил журналиста и политического активиста Юрия Алексеева к тюремному сроку на год и два месяца по обвинению - разжигание межнациональной розни и по другим обвинениям", - отметил глава СЖР.По его словам, Алексеев считает это дело сфабрикованным и будет подавать апелляцию. "Множество случаев, похожих на случай Алексеева, за прошедшие годы", - добавил СоловьевОн также отметил, что "при помощи государственных органов разных стран удалось в свое время сделать так, чтобы Кирилл Вышинский оказался на свободе, и сейчас он активно работает как журналист".Секретарь СЖР Тимур Шафир отметил, что тенденцией последних лет стало стремительное увеличение новых опасностей и, соответственно, увеличение числа тех из них, что остаются безнаказанными – преследования, оскорбления, шантаж и угрозы."В увеличении этой мрачной статистики все большую роль начинают играть электронные средства связи и анонимные авторы угроз. К сожалению, очень большую тревогу вызывает нынешняя ситуация в Афганистане, где сотни афганских журналистов и сотрудников СМИ, на протяжении ряда лет сотрудничавших с ведущими западными СМИ, остались один на один с режимом талибов (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ), пришедших к власти", - добавил Шафир.По его словам, безработица, невозможность прокормить свои семьи в этой ситуации – лишь верхушка айсберга."Значительно большую обеспокоенность вызывает возможность прямых репрессий в отношении тех людей, чья профессиональная деятельность покажется неугодной или опасной для нынешнего правящего режима", - сказал Шафир.По его словам, сегодня международная журналистская и правозащитная общественность должна обратить самое пристальное внимание на эту горячую точку планеты и принять все возможные меры для того, чтобы не пополнить трагическую статистику безнаказанности преступлений против журналистов в мире.

https://ria.ru/20211028/latviya-1756709935.html

https://ria.ru/20211029/pritesnenie-1756804869.html

https://ria.ru/20210923/sanktsii-1751454161.html

рига

афганистан

москва

россия

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общество, рига, афганистан, москва, союз журналистов россии, соловьев владимир (журналист), тимур шафир, кирилл вышинский, россия