01:09 02.11.2021 (обновлено: 11:39 02.11.2021)
Глава СЖР заявил о множестве нарушений прав журналистов
Глава СЖР Соловьев заявил о множестве зафиксированных нарушений прав журналистов
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкОфис общероссийской общественной организации "Союз журналистов России" на Зубовском бульваре
МОСКВА. 2 ноя - РИА Новости. Союз журналистов России ведет мониторинг и фиксирует множество нарушений прав журналистов, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев.
Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов отмечается 2 ноября.
"СЖР постоянно ведет мониторинг нарушения прав журналистов, как у нас в России, так и за рубежом. Мы фиксируем все эти случае и при необходимости связываемся с нашими коллегами из Международной федерации журналистов, чтобы делать совместные заявления", - сказал Соловьев.
По его словам, Алексеев считает это дело сфабрикованным и будет подавать апелляцию. "Множество случаев, похожих на случай Алексеева, за прошедшие годы", - добавил Соловьев
Он также отметил, что "при помощи государственных органов разных стран удалось в свое время сделать так, чтобы Кирилл Вышинский оказался на свободе, и сейчас он активно работает как журналист".
Секретарь СЖР Тимур Шафир отметил, что тенденцией последних лет стало стремительное увеличение новых опасностей и, соответственно, увеличение числа тех из них, что остаются безнаказанными – преследования, оскорбления, шантаж и угрозы.
29 октября, 10:39США обвинили Россию в "притеснении независимых журналистов и СМИ"
"В увеличении этой мрачной статистики все большую роль начинают играть электронные средства связи и анонимные авторы угроз. К сожалению, очень большую тревогу вызывает нынешняя ситуация в Афганистане, где сотни афганских журналистов и сотрудников СМИ, на протяжении ряда лет сотрудничавших с ведущими западными СМИ, остались один на один с режимом талибов (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ), пришедших к власти", - добавил Шафир.
По его словам, безработица, невозможность прокормить свои семьи в этой ситуации – лишь верхушка айсберга.
"Значительно большую обеспокоенность вызывает возможность прямых репрессий в отношении тех людей, чья профессиональная деятельность покажется неугодной или опасной для нынешнего правящего режима", - сказал Шафир.
По его словам, сегодня международная журналистская и правозащитная общественность должна обратить самое пристальное внимание на эту горячую точку планеты и принять все возможные меры для того, чтобы не пополнить трагическую статистику безнаказанности преступлений против журналистов в мире.
23 сентября, 13:48В СЖР осудили введение санкций против журналистов