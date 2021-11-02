https://ria.ru/20211102/zhivotnye-1757359323.html

Желающих взять питомца из приюта стало больше

Желающих взять питомца из приюта стало больше - РИА Новости, 02.11.2021

Желающих взять питомца из приюта стало больше

Увеличилось число обращений за животными в столичные приюты в периоды нерабочих дней и самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Москвичи забрали более 2,4 тыс. РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T12:55

2021-11-02T12:55

2021-11-02T12:55

общество

москва

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Увеличилось число обращений за животными в столичные приюты в периоды нерабочих дней и самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Москвичи забрали более 2,4 тыс. животных. Максимальный рост наблюдался в июне 2021 года: обзавестись домашним питомцем из приюта решили на 40% больше москвичей, чем в июне 2019 года.Всего за 10 месяцев 2021 года новый дом обрели на 20% больше животных, чем за аналогичный период 2020 года. Такие выводы сделали аналитики проекта Urban Pet по результатам опроса московских приютов.По словам основателя проекта Артема Гебелева, на этот рост повлияли два фактора – эмоциональный и технологический. С одной стороны, домашний питомец помогает людям на самоизоляции справиться с вынужденным одиночеством. С другой, электронные сервисы сейчас позволяют выбрать четырехлапого друга онлайн, что максимально ускоряет процедуру.По результатам опроса более 1000 человек выяснилось, что большинство людей, которые обзавелись питомцем во время пандемии (78%), так или иначе думали о том, чтобы взять домашнее животное, но по разным причинам ранее этого не делали.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва