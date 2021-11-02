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Зеленский обсудил с генсеком НАТО ситуацию с безопасностью в Донбассе

Зеленский обсудил с генсеком НАТО ситуацию с безопасностью в Донбассе - РИА Новости, 02.11.2021

Зеленский обсудил с генсеком НАТО ситуацию с безопасностью в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом ситуацию с безопасностью в Донбассе, по его словам, РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T15:11

2021-11-02T15:11

2021-11-02T15:22

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КИЕВ, 2 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом ситуацию с безопасностью в Донбассе, по его словам, для Киева важна поддержка альянса."На полях конференции ООН по изменению климата COP26 обсудили с Йенсом Столтенбергом развитие ситуации с безопасностью на Донбассе. Для Украины очень важна поддержка НАТО в контексте тех вызовов, которые стоят перед нашей страной", - написал Зеленский в Twitter.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.

донбасс

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в мире, нато, донбасс, ситуация в днр и лнр