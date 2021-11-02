https://ria.ru/20211102/yaponiya-1757372363.html
Губернатора Токио выписали из больницы
Губернатора Токио выписали из больницы - РИА Новости, 02.11.2021
Губернатора Токио выписали из больницы
Губернатор Токио Юрико Коикэ, госпитализированная в конце октября из-за "накопленного переутомления", выписана, но какое-то время будет работать из дома,... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T13:44
2021-11-02T13:44
2021-11-02T13:55
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ТОКИО, 2 ноя – РИА Новости. Губернатор Токио Юрико Коикэ, госпитализированная в конце октября из-за "накопленного переутомления", выписана, но какое-то время будет работать из дома, передает агентство Киодо.По данным агентства, после выписки и до конца этой недели Коикэ пробудет дома и пока воздержится от исполнения рабочих обязанностей. Она намерена начать работать со следующей недели, однако первые две недели Коикэ будет заниматься делами "на удаленке".За день до госпитализации Юрико Коикэ участвовала в церемонии награждений спортсменов, отличившихся на Олимпийских и Паралимпийских играх, в тот же день у нее был брифинг.В июне губернатор Токио ложилась в больницу в связи с переутомлением. Тогда это было связано с подготовкой проведения Олимпиады в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки.
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в мире, токио, япония, юрико коикэ
13:44 02.11.2021 (обновлено: 13:55 02.11.2021)
Губернатора Токио выписали из больницы
Губернатора Токио Юрико Коикэ выписали из больницы, но она пока будет работать из дома