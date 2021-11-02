https://ria.ru/20211102/yaponiya-1757372363.html

Губернатора Токио выписали из больницы

Губернатора Токио выписали из больницы - РИА Новости, 02.11.2021

Губернатора Токио выписали из больницы

Губернатор Токио Юрико Коикэ, госпитализированная в конце октября из-за "накопленного переутомления", выписана, но какое-то время будет работать из дома,... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T13:44

2021-11-02T13:44

2021-11-02T13:55

в мире

токио

япония

юрико коикэ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151591/82/1515918208_0:0:4573:2573_1920x0_80_0_0_0be499a2f4bad28bb2f87def62347a39.jpg

ТОКИО, 2 ноя – РИА Новости. Губернатор Токио Юрико Коикэ, госпитализированная в конце октября из-за "накопленного переутомления", выписана, но какое-то время будет работать из дома, передает агентство Киодо.По данным агентства, после выписки и до конца этой недели Коикэ пробудет дома и пока воздержится от исполнения рабочих обязанностей. Она намерена начать работать со следующей недели, однако первые две недели Коикэ будет заниматься делами "на удаленке".За день до госпитализации Юрико Коикэ участвовала в церемонии награждений спортсменов, отличившихся на Олимпийских и Паралимпийских играх, в тот же день у нее был брифинг.В июне губернатор Токио ложилась в больницу в связи с переутомлением. Тогда это было связано с подготовкой проведения Олимпиады в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

https://radiosputnik.ria.ru/20211031/vybory-1757108683.html

токио

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, токио, япония, юрико коикэ