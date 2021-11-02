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https://ria.ru/20211102/yaponiya-1757365351.html
Опрос в Японии показал отношение населения к оппозиционным партиям
Опрос в Японии показал отношение населения к оппозиционным партиям - РИА Новости, 02.11.2021
Опрос в Японии показал отношение населения к оппозиционным партиям
Более 42% японцев считают, что оппозиция должна была получить больше депутатских портфелей по итогам состоявшихся в воскресенье выборов в нижнюю палату... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T13:19
2021-11-02T13:28
в мире
выборы в нижнюю палату парламента японии
япония
парламент японии
фумио кисида
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ТОКИО, 2 ноя – РИА Новости. Более 42% японцев считают, что оппозиция должна была получить больше депутатских портфелей по итогам состоявшихся в воскресенье выборов в нижнюю палату парламента Японии, свидетельствуют данные социального опроса, проведенного агентством Киодо.По итогам голосования главная оппозиционная сила в Японии - Конституционно-демократическая партия - получила 96 мест в нижней палате парламента против 109 портфелей в 2017 году. У Коммунистической партии Японии по итогам выборов 10 мест (12 мест в 2017 году).Ранее во вторник глава Конституционно-демократической партии Юкио Эдано заявил, что намерен взять на себя ответственность за провал на выборах и уйти в отставку.Отвечая на вопрос Киодо относительно необходимости для оппозиции сменить их существующую стратегию, 61,5% респондентов ответили утвердительно.Как пояснили накануне опрошенные РИА Новости эксперты, именно недостаточно проработанная стратегия, концентрация исключительно на критике правящей коалиции без предложений какой-либо альтернативы и стали основополагающими причинами столь низкого результата.Вместе с этим, уровень поддержки правительства премьер-министра Фумио Кисиды, согласно опросу Киодо, составил 58,1%, что на 2,4 процентных пункта выше показателя от середины октября, когда Кисида победил на выборах главы правящей Либерально-демократической партии.Правящая в Японии коалиция Либерально-демократической партии и партии "Комэйто" получила на выборах 293 из 465 мест.Опрос проводился в понедельник и вторник путем телефонного обзвона случайно выбранных номеров. Число участников не уточняется.
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в мире, выборы в нижнюю палату парламента японии, япония, парламент японии, фумио кисида
13:19 02.11.2021 (обновлено: 13:28 02.11.2021)
 
Опрос в Японии показал отношение населения к оппозиционным партиям

Опрос: более 42% японцев считают, что оппозиция должна была выйти вперед на этих выборах

© REUTERS / Androniki ChristodoulouПодсчет голосов на выборах в нижнюю палату парламента Японии
Подсчет голосов на выборах в нижнюю палату парламента Японии - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© REUTERS / Androniki Christodoulou
Читать ria.ru в
ТОКИО, 2 ноя – РИА Новости. Более 42% японцев считают, что оппозиция должна была получить больше депутатских портфелей по итогам состоявшихся в воскресенье выборов в нижнюю палату парламента Японии, свидетельствуют данные социального опроса, проведенного агентством Киодо.
По итогам голосования главная оппозиционная сила в Японии - Конституционно-демократическая партия - получила 96 мест в нижней палате парламента против 109 портфелей в 2017 году. У Коммунистической партии Японии по итогам выборов 10 мест (12 мест в 2017 году).
Ранее во вторник глава Конституционно-демократической партии Юкио Эдано заявил, что намерен взять на себя ответственность за провал на выборах и уйти в отставку.
Отвечая на вопрос Киодо относительно необходимости для оппозиции сменить их существующую стратегию, 61,5% респондентов ответили утвердительно.
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Как пояснили накануне опрошенные РИА Новости эксперты, именно недостаточно проработанная стратегия, концентрация исключительно на критике правящей коалиции без предложений какой-либо альтернативы и стали основополагающими причинами столь низкого результата.
Вместе с этим, уровень поддержки правительства премьер-министра Фумио Кисиды, согласно опросу Киодо, составил 58,1%, что на 2,4 процентных пункта выше показателя от середины октября, когда Кисида победил на выборах главы правящей Либерально-демократической партии.
Правящая в Японии коалиция Либерально-демократической партии и партии "Комэйто" получила на выборах 293 из 465 мест.
Опрос проводился в понедельник и вторник путем телефонного обзвона случайно выбранных номеров. Число участников не уточняется.
 
В миреВыборы в нижнюю палату парламента ЯпонииЯпонияПарламент ЯпонииФумио Кисида
 
 
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