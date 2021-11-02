https://ria.ru/20211102/yaponiya-1757365351.html

Опрос в Японии показал отношение населения к оппозиционным партиям

Опрос в Японии показал отношение населения к оппозиционным партиям - РИА Новости, 02.11.2021

Опрос в Японии показал отношение населения к оппозиционным партиям

Более 42% японцев считают, что оппозиция должна была получить больше депутатских портфелей по итогам состоявшихся в воскресенье выборов в нижнюю палату... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T13:19

2021-11-02T13:19

2021-11-02T13:28

в мире

выборы в нижнюю палату парламента японии

япония

парламент японии

фумио кисида

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ТОКИО, 2 ноя – РИА Новости. Более 42% японцев считают, что оппозиция должна была получить больше депутатских портфелей по итогам состоявшихся в воскресенье выборов в нижнюю палату парламента Японии, свидетельствуют данные социального опроса, проведенного агентством Киодо.По итогам голосования главная оппозиционная сила в Японии - Конституционно-демократическая партия - получила 96 мест в нижней палате парламента против 109 портфелей в 2017 году. У Коммунистической партии Японии по итогам выборов 10 мест (12 мест в 2017 году).Ранее во вторник глава Конституционно-демократической партии Юкио Эдано заявил, что намерен взять на себя ответственность за провал на выборах и уйти в отставку.Отвечая на вопрос Киодо относительно необходимости для оппозиции сменить их существующую стратегию, 61,5% респондентов ответили утвердительно.Как пояснили накануне опрошенные РИА Новости эксперты, именно недостаточно проработанная стратегия, концентрация исключительно на критике правящей коалиции без предложений какой-либо альтернативы и стали основополагающими причинами столь низкого результата.Вместе с этим, уровень поддержки правительства премьер-министра Фумио Кисиды, согласно опросу Киодо, составил 58,1%, что на 2,4 процентных пункта выше показателя от середины октября, когда Кисида победил на выборах главы правящей Либерально-демократической партии.Правящая в Японии коалиция Либерально-демократической партии и партии "Комэйто" получила на выборах 293 из 465 мест.Опрос проводился в понедельник и вторник путем телефонного обзвона случайно выбранных номеров. Число участников не уточняется.

https://ria.ru/20211101/yaponiya-1757202305.html

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в мире, выборы в нижнюю палату парламента японии, япония, парламент японии, фумио кисида