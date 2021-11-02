https://ria.ru/20211102/vzryv-1757346411.html

Второй взрыв прогремел в Кабуле, сообщил источник

Второй взрыв прогремел в Кабуле, сообщил источник - РИА Новости, 02.11.2021

Второй взрыв прогремел в Кабуле, сообщил источник

Еще один взрыв прогремел в афганской столице Кабуле во вторник, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T12:04

2021-11-02T12:04

2021-11-02T12:08

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КАБУЛ, 2 ноя - РИА Новости. Еще один взрыв прогремел в афганской столице Кабуле во вторник, сообщил РИА Новости источник."Также произошел второй взрыв", - сказал источник.По словам очевидцев, второй взрыв произошел рядом с военным госпиталем в афганской столице, передает агентство Khaama Press. Взрывы произошли один за другим, ведется стрельба.Ранее очевидец сообщил РИА Новости, что рядом с больницей в Кабуле во вторник прогремел взрыв. По его словам, атаку совершил террорист-смертник.

https://ria.ru/20211102/afganistan-1757314817.html

кабул (город)

афганистан

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кабул (город), в мире, взрыв, афганистан