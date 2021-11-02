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Второй взрыв прогремел в Кабуле, сообщил источник
Второй взрыв прогремел в Кабуле, сообщил источник - РИА Новости, 02.11.2021
Второй взрыв прогремел в Кабуле, сообщил источник
Еще один взрыв прогремел в афганской столице Кабуле во вторник, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T12:04
2021-11-02T12:04
2021-11-02T12:08
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КАБУЛ, 2 ноя - РИА Новости. Еще один взрыв прогремел в афганской столице Кабуле во вторник, сообщил РИА Новости источник."Также произошел второй взрыв", - сказал источник.По словам очевидцев, второй взрыв произошел рядом с военным госпиталем в афганской столице, передает агентство Khaama Press. Взрывы произошли один за другим, ведется стрельба.Ранее очевидец сообщил РИА Новости, что рядом с больницей в Кабуле во вторник прогремел взрыв. По его словам, атаку совершил террорист-смертник.
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кабул (город), в мире, взрыв, афганистан
12:04 02.11.2021 (обновлено: 12:08 02.11.2021)
Второй взрыв прогремел в Кабуле, сообщил источник
Источник: второй взрыв прогремел рядом с военным госпиталем в Кабуле