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Второй взрыв прогремел в Кабуле, сообщил источник
Второй взрыв прогремел в Кабуле, сообщил источник - РИА Новости, 02.11.2021
Второй взрыв прогремел в Кабуле, сообщил источник
Еще один взрыв прогремел в афганской столице Кабуле во вторник, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T12:04
2021-11-02T12:08
кабул (город)
в мире
взрыв
афганистан
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КАБУЛ, 2 ноя - РИА Новости. Еще один взрыв прогремел в афганской столице Кабуле во вторник, сообщил РИА Новости источник."Также произошел второй взрыв", - сказал источник.По словам очевидцев, второй взрыв произошел рядом с военным госпиталем в афганской столице, передает агентство Khaama Press. Взрывы произошли один за другим, ведется стрельба.Ранее очевидец сообщил РИА Новости, что рядом с больницей в Кабуле во вторник прогремел взрыв. По его словам, атаку совершил террорист-смертник.
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кабул (город), в мире, взрыв, афганистан
12:04 02.11.2021 (обновлено: 12:08 02.11.2021)
 
Второй взрыв прогремел в Кабуле, сообщил источник

Источник: второй взрыв прогремел рядом с военным госпиталем в Кабуле

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВид на город Кабул в Афганистане
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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КАБУЛ, 2 ноя - РИА Новости. Еще один взрыв прогремел в афганской столице Кабуле во вторник, сообщил РИА Новости источник.
"Также произошел второй взрыв", - сказал источник.
По словам очевидцев, второй взрыв произошел рядом с военным госпиталем в афганской столице, передает агентство Khaama Press. Взрывы произошли один за другим, ведется стрельба.
Ранее очевидец сообщил РИА Новости, что рядом с больницей в Кабуле во вторник прогремел взрыв. По его словам, атаку совершил террорист-смертник.
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