https://ria.ru/20211102/vospitateli-1757378440.html

В Мурманске воспитателям повысят зарплату до конца года

В Мурманске воспитателям повысят зарплату до конца года - РИА Новости, 02.11.2021

В Мурманске воспитателям повысят зарплату до конца года

Воспитатели детских садов в Мурманске будут получать повышенную зарплату с ноября-декабря этого года, средства предусмотрены в областном бюджете, сообщили в... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T14:16

2021-11-02T14:16

2021-11-02T14:16

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МУРМАНСК, 2 ноя – РИА Новости. Воспитатели детских садов в Мурманске будут получать повышенную зарплату с ноября-декабря этого года, средства предусмотрены в областном бюджете, сообщили в пресс-службе администрации города.Сообщается, что в конце октября были внесены уточнения в закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", которыми предусмотрено увеличение средств, направляемых на оплату труда педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений Мурманска."С учетом указанных изменений воспитателей детских садов в ноябре и декабре ждет увеличение заработной платы", - говорится в сообщении.Накануне в мурманских СМИ была опубликована информация о том, что городской комитет по образованию якобы не выделил детским садам Мурманска деньги на выплату педагогам стимулирующих надбавок. По данным администрации Мурманска, эта информация не соответствует действительности.Как пояснили в мэрии, финансирование расходов на оплату труда педагогических работников дошкольных образовательных учреждений Мурманска осуществляется за счет субвенций из областного бюджета. Заработная плата воспитателям выплачивается в пределах средств, предусмотренных на оплату труда работников учреждения на соответствующий финансовый год."Заработная плата за октябрь 2021 года педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений города Мурманска выплачена полностью в пределах средств, предусмотренных на эти цели за счет областного бюджета, и составила в среднем 44,5 тысячи рублей", - пояснили в администрации.

https://ria.ru/20211027/semi-1756572978.html

https://ria.ru/20211027/murmansk-1756577432.html

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общество, образование, зарплата, мурманская область, мурманск, россия