Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Мурманская область
Мурманская область
https://ria.ru/20211102/vospitateli-1757378440.html
В Мурманске воспитателям повысят зарплату до конца года
В Мурманске воспитателям повысят зарплату до конца года - РИА Новости, 02.11.2021
В Мурманске воспитателям повысят зарплату до конца года
Воспитатели детских садов в Мурманске будут получать повышенную зарплату с ноября-декабря этого года, средства предусмотрены в областном бюджете, сообщили в... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T14:16
2021-11-02T14:16
мурманская область
общество
образование
зарплата
мурманская область
мурманск
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729226528_0:121:1280:841_1920x0_80_0_0_c9485dcf9c1fb0ad0d9dafaf94cf6e3f.jpg
МУРМАНСК, 2 ноя – РИА Новости. Воспитатели детских садов в Мурманске будут получать повышенную зарплату с ноября-декабря этого года, средства предусмотрены в областном бюджете, сообщили в пресс-службе администрации города.Сообщается, что в конце октября были внесены уточнения в закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", которыми предусмотрено увеличение средств, направляемых на оплату труда педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений Мурманска."С учетом указанных изменений воспитателей детских садов в ноябре и декабре ждет увеличение заработной платы", - говорится в сообщении.Накануне в мурманских СМИ была опубликована информация о том, что городской комитет по образованию якобы не выделил детским садам Мурманска деньги на выплату педагогам стимулирующих надбавок. По данным администрации Мурманска, эта информация не соответствует действительности.Как пояснили в мэрии, финансирование расходов на оплату труда педагогических работников дошкольных образовательных учреждений Мурманска осуществляется за счет субвенций из областного бюджета. Заработная плата воспитателям выплачивается в пределах средств, предусмотренных на оплату труда работников учреждения на соответствующий финансовый год."Заработная плата за октябрь 2021 года педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений города Мурманска выплачена полностью в пределах средств, предусмотренных на эти цели за счет областного бюджета, и составила в среднем 44,5 тысячи рублей", - пояснили в администрации.
https://ria.ru/20211027/semi-1756572978.html
https://ria.ru/20211027/murmansk-1756577432.html
мурманская область
мурманск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729226528_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_6766127ada6788e8d360d118a8f1f6ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, образование, зарплата, мурманская область, мурманск, россия
14:16 02.11.2021
 
В Мурманске воспитателям повысят зарплату до конца года

В Мурманске воспитателям детских садов повысят зарплату до конца года

© Фото : пресс-служба правительства Московской области Детский сад "Мозаика" открылся в микрорайоне Изумрудный лес в Балашихе
Детский сад Мозаика открылся в микрорайоне Изумрудный лес в Балашихе - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 2 ноя – РИА Новости. Воспитатели детских садов в Мурманске будут получать повышенную зарплату с ноября-декабря этого года, средства предусмотрены в областном бюджете, сообщили в пресс-службе администрации города.
Сообщается, что в конце октября были внесены уточнения в закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", которыми предусмотрено увеличение средств, направляемых на оплату труда педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений Мурманска.
Многодетная семья в парке - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
27 октября, 19:49Мурманская область
В Мурманской области направят средства на поддержку семей с детьми
"С учетом указанных изменений воспитателей детских садов в ноябре и декабре ждет увеличение заработной платы", - говорится в сообщении.
Накануне в мурманских СМИ была опубликована информация о том, что городской комитет по образованию якобы не выделил детским садам Мурманска деньги на выплату педагогам стимулирующих надбавок. По данным администрации Мурманска, эта информация не соответствует действительности.
Как пояснили в мэрии, финансирование расходов на оплату труда педагогических работников дошкольных образовательных учреждений Мурманска осуществляется за счет субвенций из областного бюджета. Заработная плата воспитателям выплачивается в пределах средств, предусмотренных на оплату труда работников учреждения на соответствующий финансовый год.
"Заработная плата за октябрь 2021 года педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений города Мурманска выплачена полностью в пределах средств, предусмотренных на эти цели за счет областного бюджета, и составила в среднем 44,5 тысячи рублей", - пояснили в администрации.
Мурманск - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
27 октября, 20:18Мурманская область
Мурманская область вложит 50% средств бюджета в соцсферу и городскую среду
 
Мурманская областьОбществоОбразованиеЗарплатаМурманская областьМурманскРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:23BMJ: испытания вакцины Pfizer в Техасе проводились с серьезными нарушениями
04:15Эксперт рассказал, как сократить количество звонков от мошенников
04:10Диетолог объяснил, как лечиться содой и не отравиться
03:52В Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду Дамаска
03:33Эксперт рассказал, когда начнут красть цифровые личности россиян
03:20Врач рассказал, как уберечься от ОРВИ дома
03:20Назван универсальный продукт для людей со слабым сердцем
03:17Ядерный центр Росатома создаст снаряд для ловли дронов режущей сетью
03:15Адвокат назвал способ противостоять шантажу с разглашением личных данных
03:13Рубль в октябре остался среди лидеров по росту к доллару, рассказал эксперт
03:11Источник: Правительство одобрило запуск беспилотной грузоперевозоки на М-11
03:04Врач объяснил, как долго можно "зависать" в смартфоне без ущерба зрению
03:00"Известия": цены на молочную продукцию могут вырасти с декабря
03:00Эксперт рассказал, как не купить поддельную мебель
02:55Правительство засекретит закупки ФСО и Росгвардии
02:30Специалист рассказала, как с пользой употреблять семена конопли
02:15Финансист объяснил, как заработать максимум на росте банковских ставок
02:15Врач предупредила о последствиях недолеченного гриппа
02:06Гинцбург заявил о создании теста на поддельный сертификат о вакцинации
02:02"Газпром" увеличил поставки газа по выгодным ценам в Болгарию
Лента новостейМолния
BMJ: испытания вакцины Pfizer в Техасе проводились с серьезными нарушениямиЭксперт рассказал, как сократить количество звонков от мошенниковДиетолог объяснил, как лечиться содой и не отравитьсяВ Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду ДамаскаЭксперт рассказал, когда начнут красть цифровые личности россиянВрач рассказал, как уберечься от ОРВИ домаНазван универсальный продукт для людей со слабым сердцемЯдерный центр Росатома создаст снаряд для ловли дронов режущей сетьюАдвокат назвал способ противостоять шантажу с разглашением личных данныхРубль в октябре остался среди лидеров по росту к доллару, рассказал экспертИсточник: Правительство одобрило запуск беспилотной грузоперевозоки на М-11Врач объяснил, как долго можно "зависать" в смартфоне без ущерба зрению"Известия": цены на молочную продукцию могут вырасти с декабряЭксперт рассказал, как не купить поддельную мебельПравительство засекретит закупки ФСО и РосгвардииСпециалист рассказала, как с пользой употреблять семена коноплиФинансист объяснил, как заработать максимум на росте банковских ставокВрач предупредила о последствиях недолеченного гриппаГинцбург заявил о создании теста на поддельный сертификат о вакцинации"Газпром" увеличил поставки газа по выгодным ценам в Болгарию