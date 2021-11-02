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В аэропорту Ханоя столкнулись два самолета, сообщили СМИ
В аэропорту Ханоя столкнулись два самолета, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.11.2021
В аэропорту Ханоя столкнулись два самолета, сообщили СМИ
Два самолета столкнулись в аэропорту столицы Вьетнама Ханоя, никто не пострадал, сообщает местное издание VN Express. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T13:54
2021-11-02T13:54
2021-11-02T14:03
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Два самолета столкнулись в аэропорту столицы Вьетнама Ханоя, никто не пострадал, сообщает местное издание VN Express.Издание пишет, что самолет вьетнамской авиакомпании Bamboo Airways должен был вылететь по маршруту Ханой - Фукуок. Когда он выруливал на взлетно-посадочную полосу, то хвостом задел кабину другого самолета, стоявшего в аэропорту.По данным издания, оба самолета получили незначительные повреждения, а пассажиров, направлявшихся на Фукуок, пересадили на другой рейс. В результате инцидента их вылет задержался примерно на два часа.Глава управления гражданской авиации Вьетнама Динь Вьет Тханг сообщил, что пилот, допустивший ошибку, отстранен от работы из-за халатности до проведения официального расследования.
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в мире, ханой, вьетнам, новости - туризм, туризм
13:54 02.11.2021 (обновлено: 14:03 02.11.2021)
В аэропорту Ханоя столкнулись два самолета, сообщили СМИ
VN Express: два самолета столкнулись в аэропорту Ханоя, пострадавших нет
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости.
Два самолета столкнулись в аэропорту столицы Вьетнама Ханоя
, никто не пострадал, сообщает местное издание VN Express
.
Издание пишет, что самолет вьетнамской авиакомпании Bamboo Airways должен был вылететь по маршруту Ханой - Фукуок. Когда он выруливал на взлетно-посадочную полосу, то хвостом задел кабину другого самолета, стоявшего в аэропорту.
По данным издания, оба самолета получили незначительные повреждения, а пассажиров, направлявшихся на Фукуок, пересадили на другой рейс. В результате инцидента их вылет задержался примерно на два часа.
Глава управления гражданской авиации Вьетнама Динь Вьет Тханг сообщил, что пилот, допустивший ошибку, отстранен от работы из-за халатности до проведения официального расследования.