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В аэропорту Ханоя столкнулись два самолета, сообщили СМИ

В аэропорту Ханоя столкнулись два самолета, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.11.2021

В аэропорту Ханоя столкнулись два самолета, сообщили СМИ

Два самолета столкнулись в аэропорту столицы Вьетнама Ханоя, никто не пострадал, сообщает местное издание VN Express. РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T13:54

2021-11-02T13:54

2021-11-02T14:03

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Два самолета столкнулись в аэропорту столицы Вьетнама Ханоя, никто не пострадал, сообщает местное издание VN Express.Издание пишет, что самолет вьетнамской авиакомпании Bamboo Airways должен был вылететь по маршруту Ханой - Фукуок. Когда он выруливал на взлетно-посадочную полосу, то хвостом задел кабину другого самолета, стоявшего в аэропорту.По данным издания, оба самолета получили незначительные повреждения, а пассажиров, направлявшихся на Фукуок, пересадили на другой рейс. В результате инцидента их вылет задержался примерно на два часа.Глава управления гражданской авиации Вьетнама Динь Вьет Тханг сообщил, что пилот, допустивший ошибку, отстранен от работы из-за халатности до проведения официального расследования.

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