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Студентов Сочи будут мотивировать к вакцинации от COVID-19
Студентов Сочи будут мотивировать к вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 02.11.2021
Студентов Сочи будут мотивировать к вакцинации от COVID-19
Студентов сочинских учебных заведений будут мотивировать к вакцинации от COVID-19 и убеждать в необходимости сделать прививку, сообщил глава города Алексей... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T18:36
2021-11-02T18:36
2021-11-02T18:38
общество
краснодарский край
сочи
алексей копайгородский
коронавирус в россии
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СОЧИ, 2 ноя – РИА Новости. Студентов сочинских учебных заведений будут мотивировать к вакцинации от COVID-19 и убеждать в необходимости сделать прививку, сообщил глава города Алексей Копайгородский."На сегодняшний день прививку от COVID-19 получили почти 199 тысяч жителей. А студентов будем убеждать! Им через год-два работать в наших отраслях. За ними будущее", - написал мэр в своём Telegram-канале.По словам Копайгородского, на сегодняшний день в Сочи из 80% рекомендованных к вакцинации студентов привиты всего 17%. "Взял ситуацию под личный контроль. Будем искать новые методы привлечения молодежи к вакцинации", - заключил глава города.
https://ria.ru/20211031/kontrol-1757087477.html
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общество, краснодарский край, сочи, алексей копайгородский, коронавирус в россии
18:36 02.11.2021 (обновлено: 18:38 02.11.2021)
Студентов Сочи будут мотивировать к вакцинации от COVID-19
Мэр Сочи: будем убеждать студентов сделать прививку от коронавируса