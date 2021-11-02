https://ria.ru/20211102/vaktsinatsiya-1757434955.html

Студентов Сочи будут мотивировать к вакцинации от COVID-19

Студентов Сочи будут мотивировать к вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 02.11.2021

Студентов Сочи будут мотивировать к вакцинации от COVID-19

Студентов сочинских учебных заведений будут мотивировать к вакцинации от COVID-19 и убеждать в необходимости сделать прививку, сообщил глава города Алексей... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T18:36

2021-11-02T18:36

2021-11-02T18:38

общество

краснодарский край

сочи

алексей копайгородский

коронавирус в россии

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СОЧИ, 2 ноя – РИА Новости. Студентов сочинских учебных заведений будут мотивировать к вакцинации от COVID-19 и убеждать в необходимости сделать прививку, сообщил глава города Алексей Копайгородский."На сегодняшний день прививку от COVID-19 получили почти 199 тысяч жителей. А студентов будем убеждать! Им через год-два работать в наших отраслях. За ними будущее", - написал мэр в своём Telegram-канале.По словам Копайгородского, на сегодняшний день в Сочи из 80% рекомендованных к вакцинации студентов привиты всего 17%. "Взял ситуацию под личный контроль. Будем искать новые методы привлечения молодежи к вакцинации", - заключил глава города.

https://ria.ru/20211031/kontrol-1757087477.html

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общество, краснодарский край, сочи, алексей копайгородский, коронавирус в россии