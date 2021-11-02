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Распространение коронавируса
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Детей непривитых новгородцев предложили отстранять от кружков и секций
Детей непривитых новгородцев предложили отстранять от кружков и секций - РИА Новости, 02.11.2021
Детей непривитых новгородцев предложили отстранять от кружков и секций
Посещение кружков, секций и других учреждений дополнительного образования детьми, чьи родители не прошли вакцинацию от коронавируса, предполагается ограничить в РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T18:03
2021-11-02T18:03
распространение коронавируса
общество
андрей никитин (политик)
новгородская область
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. Посещение кружков, секций и других учреждений дополнительного образования детьми, чьи родители не прошли вакцинацию от коронавируса, предполагается ограничить в Новгородской области с 15 ноября, сообщил губернатор региона Андрей Никитин."Мы видим рост заболеваемости среди детей. Поэтому с высокой долей вероятности, практически со стопроцентной, мы введем ограничения на посещение (учреждений) допобразования не со следующей недели, а через неделю для детей, родители которых не вакцинированы или не переболели. Допобразование в спорте, в культуре, просто в кружках и секциях возможно будет только для тех детей, родители которых имеют сертификат о вакцинации либо соответствующие документы, связанные с тем, что они переболели", - рассказал он в видеообращении, опубликованном на странице главы региона в соцсети "ВКонтакте"."Эти ограничения, наверное, нам придется ввести для того, чтобы защитить детей", - добавил Никитин. По его словам, остальные противоэпидемические меры, введенные на период нерабочих дней с сохранением зарплаты, который в регионе продлен на неделю с 8 ноября, "постепенно будут сниматься".При этом, как отметил новгородский губернатор, с 8 ноября школы и колледжи региона "будут работать в своем режиме". "Образование у нас будет не остановлено. То же самое будет касаться и детских садов", - заключил Никитин.
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общество, андрей никитин (политик), новгородская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
18:03 02.11.2021
 
Детей непривитых новгородцев предложили отстранять от кружков и секций

В Новгородской области детей непривитых родителей предложили отстранять от кружков

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкВид на Ярославо Дворище в Великом Новгороде
Вид на Ярославо Дворище в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. Посещение кружков, секций и других учреждений дополнительного образования детьми, чьи родители не прошли вакцинацию от коронавируса, предполагается ограничить в Новгородской области с 15 ноября, сообщил губернатор региона Андрей Никитин.
"Мы видим рост заболеваемости среди детей. Поэтому с высокой долей вероятности, практически со стопроцентной, мы введем ограничения на посещение (учреждений) допобразования не со следующей недели, а через неделю для детей, родители которых не вакцинированы или не переболели. Допобразование в спорте, в культуре, просто в кружках и секциях возможно будет только для тех детей, родители которых имеют сертификат о вакцинации либо соответствующие документы, связанные с тем, что они переболели", - рассказал он в видеообращении, опубликованном на странице главы региона в соцсети "ВКонтакте".
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"Эти ограничения, наверное, нам придется ввести для того, чтобы защитить детей", - добавил Никитин. По его словам, остальные противоэпидемические меры, введенные на период нерабочих дней с сохранением зарплаты, который в регионе продлен на неделю с 8 ноября, "постепенно будут сниматься".
При этом, как отметил новгородский губернатор, с 8 ноября школы и колледжи региона "будут работать в своем режиме". "Образование у нас будет не остановлено. То же самое будет касаться и детских садов", - заключил Никитин.
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