https://ria.ru/20211102/vaktsinatsiya-1757428360.html

Детей непривитых новгородцев предложили отстранять от кружков и секций

Детей непривитых новгородцев предложили отстранять от кружков и секций - РИА Новости, 02.11.2021

Детей непривитых новгородцев предложили отстранять от кружков и секций

Посещение кружков, секций и других учреждений дополнительного образования детьми, чьи родители не прошли вакцинацию от коронавируса, предполагается ограничить в РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T18:03

2021-11-02T18:03

2021-11-02T18:03

распространение коронавируса

общество

андрей никитин (политик)

новгородская область

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733644951_0:275:2998:1961_1920x0_80_0_0_00f2b38b542de145fe8eb958d8f62fdc.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. Посещение кружков, секций и других учреждений дополнительного образования детьми, чьи родители не прошли вакцинацию от коронавируса, предполагается ограничить в Новгородской области с 15 ноября, сообщил губернатор региона Андрей Никитин."Мы видим рост заболеваемости среди детей. Поэтому с высокой долей вероятности, практически со стопроцентной, мы введем ограничения на посещение (учреждений) допобразования не со следующей недели, а через неделю для детей, родители которых не вакцинированы или не переболели. Допобразование в спорте, в культуре, просто в кружках и секциях возможно будет только для тех детей, родители которых имеют сертификат о вакцинации либо соответствующие документы, связанные с тем, что они переболели", - рассказал он в видеообращении, опубликованном на странице главы региона в соцсети "ВКонтакте"."Эти ограничения, наверное, нам придется ввести для того, чтобы защитить детей", - добавил Никитин. По его словам, остальные противоэпидемические меры, введенные на период нерабочих дней с сохранением зарплаты, который в регионе продлен на неделю с 8 ноября, "постепенно будут сниматься".При этом, как отметил новгородский губернатор, с 8 ноября школы и колледжи региона "будут работать в своем режиме". "Образование у нас будет не остановлено. То же самое будет касаться и детских садов", - заключил Никитин.

https://ria.ru/20210720/otstranenie-1741989488.html

новгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, андрей никитин (политик), новгородская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19