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Жители Калининградской области активно вакцинируются от COVID-19 ночью
Жители Калининградской области активно вакцинируются от COVID-19 ночью - РИА Новости, 02.11.2021
Жители Калининградской области активно вакцинируются от COVID-19 ночью
Круглосуточный пункт вакцинации от коронавируса в Калининграде оказался востребованным жителями региона, за ночь прививку делают до 200 человек, сообщила... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T14:21
2021-11-02T14:21
общество
калининград
калининградская область
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. Круглосуточный пункт вакцинации от коронавируса в Калининграде оказался востребованным жителями региона, за ночь прививку делают до 200 человек, сообщила начальник департамента охраны здоровья министерства здравоохранения региона Оксана Кокоулина."На сегодняшний день в Калининградской области организовано 47 пунктов вакцинации, из них 33 пункта на базе… медицинских организаций… и 14 мобильных пунктов. Один из них мы организовали круглосуточный, и он пользуется достаточно хорошим спросом. За ночь проводится иммунизация порядка 160-200 человек, совершенно нет простоя в ночном времени работы", - рассказала она журналистам.По словам Кокоулиной, в настоящее время в Калининградской области наблюдается рост темпов вакцинации населения, чему способствуют обязательная вакцинация отдельных категорий граждан, необходимость QR-кодов для посещения заведений общепита и торговых центров, а также дополнительные противоэпидемические меры на период нерабочих дней в регионе с 28 октября по 7 ноября."У нас текущий темп вакцинации на сегодняшний день составляет 3190 (человек в сутки – ред.), он увеличился более чем в три раза по сравнению с сентябрем", - отметила глава департамента охраны здоровья регионального минздрава.Как заключила Кококулина, на сегодняшний день план вакцинации от коронавируса в Калининградской области выполнен более чем на 60%.
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общество, калининград, калининградская область, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
14:21 02.11.2021
 
Жители Калининградской области активно вакцинируются от COVID-19 ночью

В Калининградской области круглосуточный пункт вакцинации стал популярным

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинский работник набирает вакцину "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") от Covid-19 в шприц в пункте вакцинации у торгово-развлекательного центра "МЕГА" в Казани
Медицинский работник набирает вакцину Гам-Ковид-Вак (Спутник V) от Covid-19 в шприц в пункте вакцинации у торгово-развлекательного центра МЕГА в Казани - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. Круглосуточный пункт вакцинации от коронавируса в Калининграде оказался востребованным жителями региона, за ночь прививку делают до 200 человек, сообщила начальник департамента охраны здоровья министерства здравоохранения региона Оксана Кокоулина.
"На сегодняшний день в Калининградской области организовано 47 пунктов вакцинации, из них 33 пункта на базе… медицинских организаций… и 14 мобильных пунктов. Один из них мы организовали круглосуточный, и он пользуется достаточно хорошим спросом. За ночь проводится иммунизация порядка 160-200 человек, совершенно нет простоя в ночном времени работы", - рассказала она журналистам.
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По словам Кокоулиной, в настоящее время в Калининградской области наблюдается рост темпов вакцинации населения, чему способствуют обязательная вакцинация отдельных категорий граждан, необходимость QR-кодов для посещения заведений общепита и торговых центров, а также дополнительные противоэпидемические меры на период нерабочих дней в регионе с 28 октября по 7 ноября.
"У нас текущий темп вакцинации на сегодняшний день составляет 3190 (человек в сутки – ред.), он увеличился более чем в три раза по сравнению с сентябрем", - отметила глава департамента охраны здоровья регионального минздрава.
Как заключила Кококулина, на сегодняшний день план вакцинации от коронавируса в Калининградской области выполнен более чем на 60%.
 
ОбществоКалининградКалининградская областьКоронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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