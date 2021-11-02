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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211102/vaktsinatsiya-1757373097.html
В Новгородской области темпы вакцинации от COVID-19 возросли в пять раз
В Новгородской области темпы вакцинации от COVID-19 возросли в пять раз - РИА Новости, 02.11.2021
В Новгородской области темпы вакцинации от COVID-19 возросли в пять раз
Темпы вакцинации от коронавируса в Новгородской области возросли примерно в пять раз благодаря введенным противоэпидемическим мерам, сообщила министр... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T13:47
2021-11-02T13:47
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. Темпы вакцинации от коронавируса в Новгородской области возросли примерно в пять раз благодаря введенным противоэпидемическим мерам, сообщила министр здравоохранения региона Резеда Ломовцева."До введения ограничений у нас темпы вакцинации снижались до 400 человек в сутки, сейчас мы видим 2 тысячи. То есть практически в 5 раз увеличились темпы вакцинации", - сказала она журналистам.По словам Ломовцевой, если по состоянию на понедельник в Новгородской области имелся остаток всех видов вакцин от коронавируса, то в настоящее время на фоне спроса на вакцинацию закончился препарат "КовиВак", также заканчивается остаток препарата "Спутник Лайт". Поступление этих вакцин, а также препарата "ЭпиВакКорона" ожидаются в течение ближайших 10-15 дней, уточнила глава регионального Минздрава.Ломовцева напомнила, что накануне на заседании оперштаба Новгородской области было принято решение о продлении периода нерабочих дней в регионе с 8 ноября по 15 ноября. По ее словам, это обусловлено, в частности, тем, что действующие с 25 октября ограничения на период нерабочих дней позволили "несколько стабилизировать" эпидситуацию, но прервать все цепочки заболеваемости COVID-19 пока не удалось.
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общество, новгородская область, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "эпиваккорона", вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник лайт", вакцина "ковивак"
13:47 02.11.2021
 
В Новгородской области темпы вакцинации от COVID-19 возросли в пять раз

Власти Новгородской области заявили о росте темпов вакцинации от COVID-19 в пять раз

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинский работник набирает вакцину "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") от Covid-19 в шприц в пункте вакцинации у торгово-развлекательного центра "МЕГА" в Казани
Медицинский работник набирает вакцину Гам-Ковид-Вак (Спутник V) от Covid-19 в шприц в пункте вакцинации у торгово-развлекательного центра МЕГА в Казани - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. Темпы вакцинации от коронавируса в Новгородской области возросли примерно в пять раз благодаря введенным противоэпидемическим мерам, сообщила министр здравоохранения региона Резеда Ломовцева.
"До введения ограничений у нас темпы вакцинации снижались до 400 человек в сутки, сейчас мы видим 2 тысячи. То есть практически в 5 раз увеличились темпы вакцинации", - сказала она журналистам.
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По словам Ломовцевой, если по состоянию на понедельник в Новгородской области имелся остаток всех видов вакцин от коронавируса, то в настоящее время на фоне спроса на вакцинацию закончился препарат "КовиВак", также заканчивается остаток препарата "Спутник Лайт". Поступление этих вакцин, а также препарата "ЭпиВакКорона" ожидаются в течение ближайших 10-15 дней, уточнила глава регионального Минздрава.
Ломовцева напомнила, что накануне на заседании оперштаба Новгородской области было принято решение о продлении периода нерабочих дней в регионе с 8 ноября по 15 ноября. По ее словам, это обусловлено, в частности, тем, что действующие с 25 октября ограничения на период нерабочих дней позволили "несколько стабилизировать" эпидситуацию, но прервать все цепочки заболеваемости COVID-19 пока не удалось.
 
Распространение коронавирусаОбществоНовгородская областьЗдоровье - ОбществоКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцина "ЭпиВакКорона"Вакцинация россиян от COVID-19Вакцина "Спутник Лайт"Вакцина "КовиВак"
 
 
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