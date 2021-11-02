https://ria.ru/20211102/vaktsinatsiya-1757348497.html

В Кремле оценили ситуацию с взаимным признанием COVID-сертификатов с ЕС

В Кремле оценили ситуацию с взаимным признанием COVID-сертификатов с ЕС - РИА Новости, 02.11.2021

В Кремле оценили ситуацию с взаимным признанием COVID-сертификатов с ЕС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о взаимном признании сертификатов о вакцинации РФ и ЕС, отметил, что не может обозначить конкретных сроков, РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T12:13

2021-11-02T12:13

2021-11-02T12:25

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о взаимном признании сертификатов о вакцинации РФ и ЕС, отметил, что не может обозначить конкретных сроков, но выразил надежду, "что все будет хорошо".Отвечая на просьбу хотя бы примерно обозначить более конкретные сроки возможного взаимного признания сертификатов о вакцинации между РФ и ЕС, Песков сказал: "Нет, не могу"."Работа там ведется по линии минздравов, мы надеемся, что все будет хорошо", - добавил он.На уточняющий вопрос о том, в этом ли году или в следующем может произойти взаимное признание, Песков сказал: "Это чрезвычайно неблагодарная работа прямо месяцами ограничивать какие-то перспективы тех или иных процессов, тем более сейчас, когда способность прогнозирования всех процессов минимизируется каждый день".

https://ria.ru/20211101/kovid-pasport-1757225399.html

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