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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211102/vaktsinatsiya-1757332861.html
Инфекционист рассказал о неравномерном охвате вакцинацией в регионах
Инфекционист рассказал о неравномерном охвате вакцинацией в регионах - РИА Новости, 02.11.2021
Инфекционист рассказал о неравномерном охвате вакцинацией в регионах
В некоторых регионах РФ охват вакцинацией от коронавируса достиг уже 70%, но есть и такие, где показатель не превышает 30%, заявил главный внештатный специалист РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T11:02
2021-11-02T11:02
распространение коронавируса
общество
вакцинация
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
владимир чуланов
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. В некоторых регионах РФ охват вакцинацией от коронавируса достиг уже 70%, но есть и такие, где показатель не превышает 30%, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н".
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общество, вакцинация, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, владимир чуланов, вакцинация россиян от covid-19
11:02 02.11.2021
 
Инфекционист рассказал о неравномерном охвате вакцинацией в регионах

Инфекционист Чуланов: в некоторых регионах охват вакцинацией от COVID-19 достиг 70%

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкДевушка делает прививку в пункте вакцинации от коронавируса Covid-19 в торгово-развлекательном центре "Гринвич" в Екатеринбурге
Девушка делает прививку в пункте вакцинации от коронавируса Covid-19 в торгово-развлекательном центре Гринвич в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. В некоторых регионах РФ охват вакцинацией от коронавируса достиг уже 70%, но есть и такие, где показатель не превышает 30%, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов.
"В некоторых регионах уже достигло практически 70% покрытие, но часть регионов по-прежнему еще имеют довольно низкое покрытие, где цифры еще даже не превышают 30%", - сказал Чуланов на конференции по инфекционным болезням "Покровские чтения".
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н".
 
Распространение коронавирусаОбществоВакцинацияЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВладимир ЧулановВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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