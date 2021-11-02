https://ria.ru/20211102/vaktsinatsiya-1757332861.html

Инфекционист рассказал о неравномерном охвате вакцинацией в регионах

Инфекционист рассказал о неравномерном охвате вакцинацией в регионах - РИА Новости, 02.11.2021

Инфекционист рассказал о неравномерном охвате вакцинацией в регионах

В некоторых регионах РФ охват вакцинацией от коронавируса достиг уже 70%, но есть и такие, где показатель не превышает 30%, заявил главный внештатный специалист РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T11:02

2021-11-02T11:02

2021-11-02T11:02

распространение коронавируса

общество

вакцинация

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

владимир чуланов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756453076_0:260:3072:1988_1920x0_80_0_0_6306ffff3ed16c7170cf95d674864ec1.jpg

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. В некоторых регионах РФ охват вакцинацией от коронавируса достиг уже 70%, но есть и такие, где показатель не превышает 30%, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н".

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, вакцинация, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, владимир чуланов, вакцинация россиян от covid-19