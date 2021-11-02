Инфекционист рассказал о неравномерном охвате вакцинацией в регионах
Инфекционист Чуланов: в некоторых регионах охват вакцинацией от COVID-19 достиг 70%
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкДевушка делает прививку в пункте вакцинации от коронавируса Covid-19 в торгово-развлекательном центре "Гринвич" в Екатеринбурге
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. В некоторых регионах РФ охват вакцинацией от коронавируса достиг уже 70%, но есть и такие, где показатель не превышает 30%, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов.
"В некоторых регионах уже достигло практически 70% покрытие, но часть регионов по-прежнему еще имеют довольно низкое покрытие, где цифры еще даже не превышают 30%", - сказал Чуланов на конференции по инфекционным болезням "Покровские чтения".
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н".