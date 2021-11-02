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В Москве 300 тысяч пенсионеров получили подарочные наборы после вакцинации
В Москве 300 тысяч пенсионеров получили подарочные наборы после вакцинации - РИА Новости, 02.11.2021
В Москве 300 тысяч пенсионеров получили подарочные наборы после вакцинации
Наборы "С заботой о здоровье" с пульсоксиметрами и измерителями артериального давления получили после вакцинации около 300 тысяч пенсионеров в Москве,... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T09:09
2021-11-02T09:09
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Наборы "С заботой о здоровье" с пульсоксиметрами и измерителями артериального давления получили после вакцинации около 300 тысяч пенсионеров в Москве, сообщается во вторник на официальном портале мэра столицы."Москвичи от 65 лет и старше, которые до конца года полностью пройдут вакцинацию или ревакцинацию от COVID-19, могут получить подарочный набор. Уже более 300 тысяч горожан сделали прививку и приняли участие в акции "С заботой о здоровье". Такой приятный вид поощрения — наша благодарность пожилым москвичам за проявление гражданской активности, заботу о себе и подачу правильного примера молодежи", — цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.Отмечается, что в подарочный набор входят пульсоксиметр, измеритель артериального давления, таблетница на семь дней, биологически активная добавка "Омега-3" и витамин D3, косметика для ухода за кожей, зубные паста и щетка, антибактериальный гель и набор медицинских масок. Получить коробку "С заботой о здоровье" могут жители столицы в возрасте старше 65 лет, сделавшие прививку первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции в период с 23 июня по 31 декабря, а затем полностью завершившие вакцинацию.Пенсионеры, которые завершили вакцинацию с 12 октября по 31 декабря или прошли ревакцинацию в этот период, могут до конца года выбрать вместо подарка денежную компенсацию в размере 10 тысяч рублей. Москвичам старшего поколения, ранее получившим набор "С заботой о здоровье", компенсация не полагается.
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общество, москва, здоровье - общество, анастасия ракова , коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
В Москве 300 тысяч пенсионеров получили подарочные наборы после вакцинации
Наборы "С заботой о здоровье" получили 300 тысяч пенсионеров в Москве после вакцинации
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости.
Наборы "С заботой о здоровье" с пульсоксиметрами и измерителями артериального давления получили после вакцинации около 300 тысяч пенсионеров в Москве
, сообщается во вторник на официальном портале
мэра столицы.
"Москвичи от 65 лет и старше, которые до конца года полностью пройдут вакцинацию или ревакцинацию от COVID-19, могут получить подарочный набор. Уже более 300 тысяч горожан сделали прививку и приняли участие в акции "С заботой о здоровье". Такой приятный вид поощрения — наша благодарность пожилым москвичам за проявление гражданской активности, заботу о себе и подачу правильного примера молодежи", — цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову
.
Отмечается, что в подарочный набор входят пульсоксиметр, измеритель артериального давления, таблетница на семь дней, биологически активная добавка "Омега-3" и витамин D3, косметика для ухода за кожей, зубные паста и щетка, антибактериальный гель и набор медицинских масок. Получить коробку "С заботой о здоровье" могут жители столицы в возрасте старше 65 лет, сделавшие прививку первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции в период с 23 июня по 31 декабря, а затем полностью завершившие вакцинацию.
Пенсионеры, которые завершили вакцинацию с 12 октября по 31 декабря или прошли ревакцинацию в этот период, могут до конца года выбрать вместо подарка денежную компенсацию в размере 10 тысяч рублей. Москвичам старшего поколения, ранее получившим набор "С заботой о здоровье", компенсация не полагается.