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В Москве 300 тысяч пенсионеров получили подарочные наборы после вакцинации

В Москве 300 тысяч пенсионеров получили подарочные наборы после вакцинации - РИА Новости, 02.11.2021

В Москве 300 тысяч пенсионеров получили подарочные наборы после вакцинации

Наборы "С заботой о здоровье" с пульсоксиметрами и измерителями артериального давления получили после вакцинации около 300 тысяч пенсионеров в Москве,... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T09:09

2021-11-02T09:09

2021-11-02T09:09

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Наборы "С заботой о здоровье" с пульсоксиметрами и измерителями артериального давления получили после вакцинации около 300 тысяч пенсионеров в Москве, сообщается во вторник на официальном портале мэра столицы."Москвичи от 65 лет и старше, которые до конца года полностью пройдут вакцинацию или ревакцинацию от COVID-19, могут получить подарочный набор. Уже более 300 тысяч горожан сделали прививку и приняли участие в акции "С заботой о здоровье". Такой приятный вид поощрения — наша благодарность пожилым москвичам за проявление гражданской активности, заботу о себе и подачу правильного примера молодежи", — цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.Отмечается, что в подарочный набор входят пульсоксиметр, измеритель артериального давления, таблетница на семь дней, биологически активная добавка "Омега-3" и витамин D3, косметика для ухода за кожей, зубные паста и щетка, антибактериальный гель и набор медицинских масок. Получить коробку "С заботой о здоровье" могут жители столицы в возрасте старше 65 лет, сделавшие прививку первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции в период с 23 июня по 31 декабря, а затем полностью завершившие вакцинацию.Пенсионеры, которые завершили вакцинацию с 12 октября по 31 декабря или прошли ревакцинацию в этот период, могут до конца года выбрать вместо подарка денежную компенсацию в размере 10 тысяч рублей. Москвичам старшего поколения, ранее получившим набор "С заботой о здоровье", компенсация не полагается.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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