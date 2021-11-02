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В Свердловской области закончился "Спутник Лайт"
В Свердловской области закончился "Спутник Лайт" - РИА Новости, 02.11.2021
В Свердловской области закончился "Спутник Лайт"
Вакцина "Спутник Лайт" закончилась в Свердловской области, но в наличии имеется вакцина "Спутник V" - около 300 тысяч доз и ожидается еще 45 тысяч, сообщил... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T14:57
2021-11-02T14:57
2021-11-02T15:08
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. Вакцина "Спутник Лайт" закончилась в Свердловской области, но в наличии имеется вакцина "Спутник V" - около 300 тысяч доз и ожидается еще 45 тысяч, сообщил журналистам замглавы региона Павел Креков."В настоящий момент "Спутника Лайт" у нас на территории нет, он закончился. Будут ли поставки в ближайшее время? Наверное, будут. Пока я не могу сказать, в какое именно время", - сказал Креков.Он отметил, что в регионе есть практически 300 тысяч доз вакцины "Спутник V", в ближайшее время ожидается поставка еще 45 тысяч доз, вакцина имеется во всех лечебных учреждениях области.По последним данным, всего в Свердловской области зарегистрировано 158,8 тысячи случаев заражения коронавирусом, в том числе 718 за последние сутки. Скончались 7,5 тысячи пациентов.
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общество, свердловская область, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник лайт"
14:57 02.11.2021 (обновлено: 15:08 02.11.2021)
В Свердловской области закончился "Спутник Лайт"
В Свердловской области закончилась вакцина "Спутник Лайт"
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноя – РИА Новости.
Вакцина "Спутник Лайт
" закончилась в Свердловской области
, но в наличии имеется вакцина "Спутник V" - около 300 тысяч доз и ожидается еще 45 тысяч, сообщил журналистам замглавы региона Павел Креков.
"В настоящий момент "Спутника Лайт" у нас на территории нет, он закончился. Будут ли поставки в ближайшее время? Наверное, будут. Пока я не могу сказать, в какое именно время", - сказал Креков.
Он отметил, что в регионе есть практически 300 тысяч доз вакцины "Спутник V", в ближайшее время ожидается поставка еще 45 тысяч доз, вакцина имеется во всех лечебных учреждениях области.
По последним данным, всего в Свердловской области зарегистрировано 158,8 тысячи случаев заражения коронавирусом, в том числе 718 за последние сутки. Скончались 7,5 тысячи пациентов.