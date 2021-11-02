https://ria.ru/20211102/ukraina-1757381319.html

Медведчук раскритиковал идею введения президентской республики на Украине

Медведчук раскритиковал идею введения президентской республики на Украине - РИА Новости, 02.11.2021

Медведчук раскритиковал идею введения президентской республики на Украине

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук раскритиковал идею введения жесткой президентской республики на... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T14:33

2021-11-02T14:33

2021-11-02T14:33

в мире

украина

виктор медведчук

оппозиционная платформа - за жизнь

алексей данилов

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КИЕВ, 2 ноя - РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук раскритиковал идею введения жесткой президентской республики на Украине, политик считает парламентскую форму наиболее эффективной.Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов выступил за жесткую президентскую республику на Украине, считая, что в таком случае президент один отвечает за все процессы в государстве. Украина на данный момент является парламентско-президентской республикой."Есть такое высказывание: лизнуть что-то у кого-то. Примерно эта идея выглядит таким образом… Украина, вообще, должна стать парламентской, и это поддерживают большинство политических сил, в том числе все оппозиционные силы. Поскольку ментальность украинского народа, возможности государственного устройства, процессы демократизации и правового государства заключаются в том, что парламентская форма является наиболее эффективной с учетом и геополитического положения и состава украинского народа", - сказал Медведчук на брифинге во вторник.

https://ria.ru/20211102/medvedchuk-1757369376.html

украина

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в мире, украина, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь, алексей данилов