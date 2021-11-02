https://ria.ru/20211102/ugroza-1757372641.html

Житель Нижнего Новгорода с ножом удерживал женщину и ребенка в квартире

Житель Нижнего Новгорода с ножом удерживал женщину и ребенка в квартире - РИА Новости, 02.11.2021

Житель Нижнего Новгорода с ножом удерживал женщину и ребенка в квартире

Мужчина, обвиняемый в незаконном лишении свободы под угрозой ножа женщины и маленького ребенка, задержан в Нижнем Новгороде, сообщает следственное управление СК РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T13:45

2021-11-02T13:45

2021-11-02T13:45

происшествия

нижегородская область

нижний новгород

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748653392_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_dccadbf9a754e60da7b5fbffe9a60f74.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя - РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в незаконном лишении свободы под угрозой ножа женщины и маленького ребенка, задержан в Нижнем Новгороде, сообщает следственное управление СК РФ по региону.По версии следствия, утром 1 ноября 38-летний мужчина, угрожая ножом и не выдвигая никаких требований, не выпускал из квартиры дома по улице Мануфактурная свою сожительницу и малолетнего ребенка. Женщина смогла сообщить о произошедшем родственнице. На место происшествия прибыли сотрудники ГУ МВД по Нижегородской области и Росгвардии. На уговоры правоохранительных органов и родственников открыть дверь квартиры мужчина не реагировал. Дверь он открыл лишь после того, как ему сообщили, что якобы приехал адвокат."Подозреваемый задержан следователями СК. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы). В настоящее время в суде рассматривается ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения", - говорится в сообщении регионального СУСК.Кроме того, в ходе расследования уголовного дела обвиняемому будет проведена судебно-психиатрическая экспертиза с целью установления его вменяемости.

https://ria.ru/20211101/osvobozhdenie-1757214413.html

нижегородская область

нижний новгород

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, нижегородская область, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия