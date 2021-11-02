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Житель Нижнего Новгорода с ножом удерживал женщину и ребенка в квартире
Житель Нижнего Новгорода с ножом удерживал женщину и ребенка в квартире - РИА Новости, 02.11.2021
Житель Нижнего Новгорода с ножом удерживал женщину и ребенка в квартире
Мужчина, обвиняемый в незаконном лишении свободы под угрозой ножа женщины и маленького ребенка, задержан в Нижнем Новгороде, сообщает следственное управление СК РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T13:45
2021-11-02T13:45
2021-11-02T13:45
происшествия
нижегородская область
нижний новгород
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя - РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в незаконном лишении свободы под угрозой ножа женщины и маленького ребенка, задержан в Нижнем Новгороде, сообщает следственное управление СК РФ по региону.По версии следствия, утром 1 ноября 38-летний мужчина, угрожая ножом и не выдвигая никаких требований, не выпускал из квартиры дома по улице Мануфактурная свою сожительницу и малолетнего ребенка. Женщина смогла сообщить о произошедшем родственнице. На место происшествия прибыли сотрудники ГУ МВД по Нижегородской области и Росгвардии. На уговоры правоохранительных органов и родственников открыть дверь квартиры мужчина не реагировал. Дверь он открыл лишь после того, как ему сообщили, что якобы приехал адвокат."Подозреваемый задержан следователями СК. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы). В настоящее время в суде рассматривается ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения", - говорится в сообщении регионального СУСК.Кроме того, в ходе расследования уголовного дела обвиняемому будет проведена судебно-психиатрическая экспертиза с целью установления его вменяемости.
https://ria.ru/20211101/osvobozhdenie-1757214413.html
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происшествия, нижегородская область, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
Житель Нижнего Новгорода с ножом удерживал женщину и ребенка в квартире
В Нижнем Новгороде мужчина с ножом удерживал сожительницу и ребенка в квартире