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Задержан подозреваемый в убийстве экс-замглавы управления МВД Новосельцева

Задержан подозреваемый в убийстве экс-замглавы управления МВД Новосельцева - РИА Новости, 02.11.2021

Задержан подозреваемый в убийстве экс-замглавы управления МВД Новосельцева

Подозреваемый в убийстве бывшего заместителя начальника главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД России Алексея Новосельцева задержан в РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T09:46

2021-11-02T09:46

2021-11-02T12:03

происшествия

королев

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

московская область (подмосковье)

гуэбипк мвд рф

ирина волк

магаданская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве бывшего заместителя начальника главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД России Алексея Новосельцева задержан в подмосковном Королеве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."В городе Королеве Московской области сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в убийстве бывшего заместителя начальника ГУЭБиПК МВД России Алексея Новосельцева", — сказала Волк.Источник в правоохранительных органах 26 октября сообщил РИА Новости, что Новосельцев был найден убитым в Новой Москве — в поселении Десеновское. Тело отца с ножевыми ранениями и гематомами нашла в бане его дочь.Столичный главк СК возбудил дело по ч. 1 ст. 105 УК России ("Убийство").Полковник милиции Алексей Новосельцев в 2002 году возглавлял оперативную группу, расследовавшую экономические мотивы убийства губернатора Магаданской области Валентина Цветкова. Позднее убийц удалось установить и посадить.

https://ria.ru/20211101/dubna-1757153205.html

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россия

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