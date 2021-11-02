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Задержан подозреваемый в убийстве экс-замглавы управления МВД Новосельцева
Задержан подозреваемый в убийстве экс-замглавы управления МВД Новосельцева - РИА Новости, 02.11.2021
Задержан подозреваемый в убийстве экс-замглавы управления МВД Новосельцева
Подозреваемый в убийстве бывшего заместителя начальника главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД России Алексея Новосельцева задержан в РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T09:46
2021-11-02T12:03
происшествия
королев
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
московская область (подмосковье)
гуэбипк мвд рф
ирина волк
магаданская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве бывшего заместителя начальника главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД России Алексея Новосельцева задержан в подмосковном Королеве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."В городе Королеве Московской области сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в убийстве бывшего заместителя начальника ГУЭБиПК МВД России Алексея Новосельцева", — сказала Волк.Источник в правоохранительных органах 26 октября сообщил РИА Новости, что Новосельцев был найден убитым в Новой Москве — в поселении Десеновское. Тело отца с ножевыми ранениями и гематомами нашла в бане его дочь.Столичный главк СК возбудил дело по ч. 1 ст. 105 УК России ("Убийство").Полковник милиции Алексей Новосельцев в 2002 году возглавлял оперативную группу, расследовавшую экономические мотивы убийства губернатора Магаданской области Валентина Цветкова. Позднее убийц удалось установить и посадить.
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королев
московская область (подмосковье)
магаданская область
новая москва
россия
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происшествия, королев, министерство внутренних дел рф (мвд россии), московская область (подмосковье), гуэбипк мвд рф, ирина волк, магаданская область, следственный комитет россии (ск рф), новая москва, россия
09:46 02.11.2021 (обновлено: 12:03 02.11.2021)
 
Задержан подозреваемый в убийстве экс-замглавы управления МВД Новосельцева

Полиция задержала подозреваемого в убийстве экс-замглавы ГУЭБ МВД Алексея Новосельцева

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве бывшего заместителя начальника главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД России Алексея Новосельцева задержан в подмосковном Королеве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В городе Королеве Московской области сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в убийстве бывшего заместителя начальника ГУЭБиПК МВД России Алексея Новосельцева", — сказала Волк.
Источник в правоохранительных органах 26 октября сообщил РИА Новости, что Новосельцев был найден убитым в Новой Москве — в поселении Десеновское. Тело отца с ножевыми ранениями и гематомами нашла в бане его дочь.
Столичный главк СК возбудил дело по ч. 1 ст. 105 УК России ("Убийство").
Полковник милиции Алексей Новосельцев в 2002 году возглавлял оперативную группу, расследовавшую экономические мотивы убийства губернатора Магаданской области Валентина Цветкова. Позднее убийц удалось установить и посадить.
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