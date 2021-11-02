20:06 02.11.2021 (обновлено: 20:07 02.11.2021)
Депутат попросила главу СК проверить органы опеки Тувы после гибели детей
Депутат Останина попросила главу СК проверить органы опеки Тувы после гибели двух девочек
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) обратилась к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой взять под личный контроль расследование дела о погибших в Туве двух несовершеннолетних сестрах, а также провести проверку работы местных органов опеки и попечительства и участкового. Копия письма имеется в распоряжении РИА Новости.
Накануне в Кызыле были обнаружены две сестры 9 и 14 лет с множественными травмами: младшая девочка скончалась на месте происшествия, старшая – в медицинском учреждении. Был задержан 23-летний уроженец Тес-Хемского района республики. Как заявил глава Тувы Владислав Ховалыг, подозреваемый, "непонятно чем руководствуясь, сбросил с балкона двух девочек 9 и 14 лет". Уголовные дела были возбуждены в том числе о халатности, повлекшей смерть двух и более лиц по факту бездействия контролирующих и иных органов.
"Прошу вас, уважаемый Александр Иванович, взять под личный контроль расследование уголовного дела, возбужденного по данному факту, а также дать поручение провести всестороннюю проверку обстоятельств, связанных с действиям или бездействием органов опеки и попечительства, руководства образовательной организации, участкового оперуполномоченного полиции, осуществляющего служебную деятельность по адресу проживания семьи", - говорится в письме.
Также Останина направила письмо, копия которого имеется у РИА Новости, министру просвещения РФ Сергею Кравцову, где отметила обеспокоенность комитета по вопросам семьи, женщин и детей бездействием представителей органов опеки и попечительства, а также образовательной организации и попросила проинформировать комитет о ходе работы по разработке концепции совершенствования органов опеки и попечительства. В октябре 2020 года Минпросвещения РФ создало межведомственную рабочую группу по разработке такой концепции.
Вчера, 06:39Мать погибших в Туве девочек была судима
По версии следователей, с 2014 года две дочери 31-летней женщины были переданы в приемную семью, а третья – под опеку бабушки, скончавшейся в ноябре 2020 года, после чего ребенок фактически проживал со своим биологическим отцом. В мае 2021 года освободившаяся из мест лишения свободы женщина самовольно забрала трех дочерей у отца и приемной семьи и жила с ними в Кызыле. При этом надлежащий контроль за условиями проживания девочек должностные лица территориальных контролирующих органов не осуществляли.
В ведомстве добавили, что находящаяся под административным надзором в органах внутренних дел мать погибших детей не только злостно уклонялась от возложенных на нее обязанностей, а совершила в период с марта по сентябрь 2021 года новые преступления.
В пресс-службе уточнили, что указанные нарушения закона "явились условиями, способствовавшими совершению в отношении двух несовершеннолетних девочек особо тяжкого преступления, в результате которого они скончались".