https://ria.ru/20211102/tuman-1757359102.html

Власти Москвы сообщили об очищении воздуха в городе благодаря метеоусловиям

Власти Москвы сообщили об очищении воздуха в городе благодаря метеоусловиям - РИА Новости, 02.11.2021

Власти Москвы сообщили об очищении воздуха в городе благодаря метеоусловиям

Во вторник в течение дня и ночью в Москве метеоусловия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в воздухе, с вечера понедельника их концентрация... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T12:54

2021-11-02T12:54

2021-11-02T12:54

общество

москва

центр "фобос"

евгений тишковец

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Во вторник в течение дня и ночью в Москве метеоусловия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в воздухе, с вечера понедельника их концентрация наоборот росла, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Густой туман накрыл Москву в понедельник вечером, он не рассеялся и к утру.Как сообщал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, уникальный "туман-долгожитель" сохранится в центре и на севере Москвы минимум до полудня, а полностью столица очистится к 21 часу."С вечера 1 ноября по утренние часы 2 ноября в городе отмечались метеоусловия, способствующие росту концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе – приземная инверсия, слабый ветер. По прогнозу метеорологов, в течение дня и ночью метеоусловия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере",- говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20211102/tuman-1757344742.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, центр "фобос", евгений тишковец