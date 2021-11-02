https://ria.ru/20211102/tuman-1757359102.html
Власти Москвы сообщили об очищении воздуха в городе благодаря метеоусловиям
Власти Москвы сообщили об очищении воздуха в городе благодаря метеоусловиям - РИА Новости, 02.11.2021
Власти Москвы сообщили об очищении воздуха в городе благодаря метеоусловиям
Во вторник в течение дня и ночью в Москве метеоусловия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в воздухе, с вечера понедельника их концентрация... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T12:54
2021-11-02T12:54
2021-11-02T12:54
общество
москва
центр "фобос"
евгений тишковец
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Во вторник в течение дня и ночью в Москве метеоусловия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в воздухе, с вечера понедельника их концентрация наоборот росла, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Густой туман накрыл Москву в понедельник вечером, он не рассеялся и к утру.Как сообщал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, уникальный "туман-долгожитель" сохранится в центре и на севере Москвы минимум до полудня, а полностью столица очистится к 21 часу."С вечера 1 ноября по утренние часы 2 ноября в городе отмечались метеоусловия, способствующие росту концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе – приземная инверсия, слабый ветер. По прогнозу метеорологов, в течение дня и ночью метеоусловия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере",- говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20211102/tuman-1757344742.html
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общество, москва, центр "фобос", евгений тишковец
Власти Москвы сообщили об очищении воздуха в городе благодаря метеоусловиям
Власти Москвы: во вторник воздух в мегаполисе будет очищаться благодаря метеоусловиям