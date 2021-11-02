https://ria.ru/20211102/tuman-1757343522.html
Аэропорт Нижнего Новгорода принял более 30 рейсов из-за тумана в Москве
Аэропорт Нижнего Новгорода принял более 30 рейсов из-за тумана в Москве - РИА Новости, 02.11.2021
Аэропорт Нижнего Новгорода принял более 30 рейсов из-за тумана в Москве
Аэропорт Стригино в Нижнем Новгороде принял более трех десятков самолетов, направлявшихся в Москву, но вынужденных изменить маршрут из-за непогоды, сообщили РИА РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T13:25
2021-11-02T13:25
2021-11-02T13:25
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя — РИА Новости. Аэропорт Стригино в Нижнем Новгороде принял более трех десятков самолетов, направлявшихся в Москву, но вынужденных изменить маршрут из-за непогоды, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани."Второго ноября по состоянию на 10.00 по мск международный аэропорт Нижнего Новгорода имени Чкалова принял "на запасной" 32 рейса", — сообщили в пресс-службе.Все рейсы отправят в Москву, как только позволят метеоусловия. Отмечается, что в Нижнем Новгороде сели самолеты, следовавшие в аэропорты столицы из Махачкалы, Воронежа, Екатеринбурга, Омска, Норильска, Красноярска, Новокузнецка, Еревана, Антальи и других городов.
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шереметьево (аэропорт), москва, домодедово (аэропорт), нижний новгород, новости - туризм, пассажиры, туристы, туризм, погода
Аэропорт Нижнего Новгорода принял более 30 рейсов из-за тумана в Москве
Из-за тумана на запасной аэродром Стригино ушли более 30 самолетов, летевших в Москву
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя — РИА Новости. Аэропорт Стригино в Нижнем Новгороде принял более трех десятков самолетов, направлявшихся в Москву, но вынужденных изменить маршрут из-за непогоды, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.
"Второго ноября по состоянию на 10.00 по мск международный аэропорт Нижнего Новгорода имени Чкалова принял "на запасной" 32 рейса", — сообщили в пресс-службе.
Все рейсы отправят в Москву, как только позволят метеоусловия.
Отмечается, что в Нижнем Новгороде сели самолеты, следовавшие в аэропорты столицы из Махачкалы, Воронежа, Екатеринбурга, Омска, Норильска, Красноярска, Новокузнецка, Еревана, Антальи и других городов.