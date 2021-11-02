https://ria.ru/20211102/tuman-1757343522.html

Аэропорт Нижнего Новгорода принял более 30 рейсов из-за тумана в Москве

Аэропорт Нижнего Новгорода принял более 30 рейсов из-за тумана в Москве - РИА Новости, 02.11.2021

Аэропорт Нижнего Новгорода принял более 30 рейсов из-за тумана в Москве

Аэропорт Стригино в Нижнем Новгороде принял более трех десятков самолетов, направлявшихся в Москву, но вынужденных изменить маршрут из-за непогоды, сообщили РИА РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T13:25

2021-11-02T13:25

2021-11-02T13:25

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя — РИА Новости. Аэропорт Стригино в Нижнем Новгороде принял более трех десятков самолетов, направлявшихся в Москву, но вынужденных изменить маршрут из-за непогоды, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани."Второго ноября по состоянию на 10.00 по мск международный аэропорт Нижнего Новгорода имени Чкалова принял "на запасной" 32 рейса", — сообщили в пресс-службе.Все рейсы отправят в Москву, как только позволят метеоусловия. Отмечается, что в Нижнем Новгороде сели самолеты, следовавшие в аэропорты столицы из Махачкалы, Воронежа, Екатеринбурга, Омска, Норильска, Красноярска, Новокузнецка, Еревана, Антальи и других городов.

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