https://ria.ru/20211102/tuman-1757314554.html

Автомобилистов призвали быть внимательными на дорогах Москвы из-за тумана

Автомобилистов призвали быть внимательными на дорогах Москвы из-за тумана - РИА Новости, 02.11.2021

Автомобилистов призвали быть внимательными на дорогах Москвы из-за тумана

Московская ГИБДД из-за тумана рекомендовала автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам - надеть яркую одежду. РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T08:37

2021-11-02T08:37

2021-11-02T08:37

общество

авто

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Московская ГИБДД из-за тумана рекомендовала автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам - надеть яркую одежду."На столичных дорогах значительно затруднена видимость из-за тумана. Сегодня тот день, когда автомобилистам лучше отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам - стать заметнее, надев яркую одежду", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.Если же непременно нужно сесть за руль, то в ГИБДД рекомендуют держать увеличенную дистанцию, соблюдать пониженную скорость, следить за боковым интервалом и использовать противотуманные фары.По прогнозам синоптиков, сегодня в столице облачно с прояснениями, без осадков, в первой половине дня, до 10-11 часов, местами густые туманы. Температура воздуха - плюс 5-7.

https://ria.ru/20211102/pogoda-1757313556.html

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2021

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общество, авто