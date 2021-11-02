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Автомобилистов призвали быть внимательными на дорогах Москвы из-за тумана
Автомобилистов призвали быть внимательными на дорогах Москвы из-за тумана - РИА Новости, 02.11.2021
Автомобилистов призвали быть внимательными на дорогах Москвы из-за тумана
Московская ГИБДД из-за тумана рекомендовала автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам - надеть яркую одежду. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T08:37
2021-11-02T08:37
2021-11-02T08:37
общество
авто
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Московская ГИБДД из-за тумана рекомендовала автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам - надеть яркую одежду."На столичных дорогах значительно затруднена видимость из-за тумана. Сегодня тот день, когда автомобилистам лучше отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам - стать заметнее, надев яркую одежду", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.Если же непременно нужно сесть за руль, то в ГИБДД рекомендуют держать увеличенную дистанцию, соблюдать пониженную скорость, следить за боковым интервалом и использовать противотуманные фары.По прогнозам синоптиков, сегодня в столице облачно с прояснениями, без осадков, в первой половине дня, до 10-11 часов, местами густые туманы. Температура воздуха - плюс 5-7.
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общество, авто
Автомобилистов призвали быть внимательными на дорогах Москвы из-за тумана
ГИБДД рекомендовала отказаться от поездок на личных авто в Москве из-за тумана
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Московская ГИБДД из-за тумана рекомендовала автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам - надеть яркую одежду.
"На столичных дорогах значительно затруднена видимость из-за тумана. Сегодня тот день, когда автомобилистам лучше отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам - стать заметнее, надев яркую одежду", - говорится в сообщении ведомства в Telegram
.
Если же непременно нужно сесть за руль, то в ГИБДД рекомендуют держать увеличенную дистанцию, соблюдать пониженную скорость, следить за боковым интервалом и использовать противотуманные фары.
По прогнозам синоптиков, сегодня в столице облачно с прояснениями, без осадков, в первой половине дня, до 10-11 часов, местами густые туманы. Температура воздуха - плюс 5-7.