https://ria.ru/20211102/sud-1757382487.html

Сидящий в Панаме наркобарон не смог оспорить экстрадицию в Россию

Сидящий в Панаме наркобарон не смог оспорить экстрадицию в Россию - РИА Новости, 02.11.2021

Сидящий в Панаме наркобарон не смог оспорить экстрадицию в Россию

Основатель международного наркосиндиката британец Лео Фрэнсис Морган не смог добиться в Верховном суде РФ отмены норм, не позволяющих прекратить его уголовное... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T14:41

2021-11-02T14:41

2021-11-02T14:41

в мире

верховный суд рф

интерпол

панама

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150855/04/1508550431_0:300:6016:3684_1920x0_80_0_0_85660c7c77ae6bbd244aaaa9d0d29b28.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Основатель международного наркосиндиката британец Лео Фрэнсис Морган не смог добиться в Верховном суде РФ отмены норм, не позволяющих прекратить его уголовное дело о незаконном обороте наркотиков, сообщили РИА Новости в суде.Как указано в решении суда, в настоящее время Морган отбывает наказание в панамской тюрьме. В России его также обвиняют в незаконном обороте наркотиков, он объявлен в международный розыск. Власти Панамы уже признали приемлемой его выдачу России после окончания срока, истекающего 21 марта 2024 года.Между тем осужденный попросил о прекращении своего российского уголовного дела за истечением срока давности. Ему отказали - из-за объявления в розыск течение срока давности приостановлено и все еще позволяет привлечь его к ответственности.Тогда Морган обратился в Верховный суд РФ с требованием признать незаконным пункт инструкции о сотрудничестве с Интерполом, на основании которого в прекращении дела было отказано. Рассмотрев дело и выслушав всех участников процесса, суд пришел к выводу о законности оспариваемых норм.Как ранее сообщало МВД РФ, международный наркокартель на протяжении нескольких лет поставлял сотни килограммов кокаина из Колумбии транзитом через РФ в страны Европы и Африки. В разоблачении группировки участвовали силовики из России, Британии и Панамы. В итоге все организаторы и основные участники были найдены и осуждены на сроки от 18 до 22 лет лишения свободы. Морган был приговорен к 24 годам заключения.В 2013 году полиция объявила награду в миллион рублей за информацию о его сообщнике Олеге Титове, который, по информации следствия, долгое время скрывался на Украине по поддельным документам.

https://ria.ru/20211027/peterburg-1756450045.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211101/sobchak-1757167150.html

панама

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, верховный суд рф, интерпол, панама, россия