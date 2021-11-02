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Сидящий в Панаме наркобарон не смог оспорить экстрадицию в Россию
Сидящий в Панаме наркобарон не смог оспорить экстрадицию в Россию - РИА Новости, 02.11.2021
Сидящий в Панаме наркобарон не смог оспорить экстрадицию в Россию
Основатель международного наркосиндиката британец Лео Фрэнсис Морган не смог добиться в Верховном суде РФ отмены норм, не позволяющих прекратить его уголовное... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T14:41
2021-11-02T14:41
в мире
верховный суд рф
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панама
россия
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Основатель международного наркосиндиката британец Лео Фрэнсис Морган не смог добиться в Верховном суде РФ отмены норм, не позволяющих прекратить его уголовное дело о незаконном обороте наркотиков, сообщили РИА Новости в суде.Как указано в решении суда, в настоящее время Морган отбывает наказание в панамской тюрьме. В России его также обвиняют в незаконном обороте наркотиков, он объявлен в международный розыск. Власти Панамы уже признали приемлемой его выдачу России после окончания срока, истекающего 21 марта 2024 года.Между тем осужденный попросил о прекращении своего российского уголовного дела за истечением срока давности. Ему отказали - из-за объявления в розыск течение срока давности приостановлено и все еще позволяет привлечь его к ответственности.Тогда Морган обратился в Верховный суд РФ с требованием признать незаконным пункт инструкции о сотрудничестве с Интерполом, на основании которого в прекращении дела было отказано. Рассмотрев дело и выслушав всех участников процесса, суд пришел к выводу о законности оспариваемых норм.Как ранее сообщало МВД РФ, международный наркокартель на протяжении нескольких лет поставлял сотни килограммов кокаина из Колумбии транзитом через РФ в страны Европы и Африки. В разоблачении группировки участвовали силовики из России, Британии и Панамы. В итоге все организаторы и основные участники были найдены и осуждены на сроки от 18 до 22 лет лишения свободы. Морган был приговорен к 24 годам заключения.В 2013 году полиция объявила награду в миллион рублей за информацию о его сообщнике Олеге Титове, который, по информации следствия, долгое время скрывался на Украине по поддельным документам.
https://ria.ru/20211027/peterburg-1756450045.html
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в мире, верховный суд рф, интерпол, панама, россия
14:41 02.11.2021
 
Сидящий в Панаме наркобарон не смог оспорить экстрадицию в Россию

Основатель наркосиндиката Лео Фрэнсис Морган не смог оспорить экстрадицию в Россию

© Depositphotos / cunaplusТюремная камера
Тюремная камера - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© Depositphotos / cunaplus
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Основатель международного наркосиндиката британец Лео Фрэнсис Морган не смог добиться в Верховном суде РФ отмены норм, не позволяющих прекратить его уголовное дело о незаконном обороте наркотиков, сообщили РИА Новости в суде.
Как указано в решении суда, в настоящее время Морган отбывает наказание в панамской тюрьме. В России его также обвиняют в незаконном обороте наркотиков, он объявлен в международный розыск. Власти Панамы уже признали приемлемой его выдачу России после окончания срока, истекающего 21 марта 2024 года.
Между тем осужденный попросил о прекращении своего российского уголовного дела за истечением срока давности. Ему отказали - из-за объявления в розыск течение срока давности приостановлено и все еще позволяет привлечь его к ответственности.
Тогда Морган обратился в Верховный суд РФ с требованием признать незаконным пункт инструкции о сотрудничестве с Интерполом, на основании которого в прекращении дела было отказано. Рассмотрев дело и выслушав всех участников процесса, суд пришел к выводу о законности оспариваемых норм.
"В удовлетворении административного искового заявления Моргана Лео Фрэнсиса о признании недействующими подпункта 154.6 пункта 154 инструкции по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола... отказать", - постановил суд. Во вторник это решение вступило в законную силу.
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В 2013 году полиция объявила награду в миллион рублей за информацию о его сообщнике Олеге Титове, который, по информации следствия, долгое время скрывался на Украине по поддельным документам.
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