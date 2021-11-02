Сидящий в Панаме наркобарон не смог оспорить экстрадицию в Россию
Основатель наркосиндиката Лео Фрэнсис Морган не смог оспорить экстрадицию в Россию
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Основатель международного наркосиндиката британец Лео Фрэнсис Морган не смог добиться в Верховном суде РФ отмены норм, не позволяющих прекратить его уголовное дело о незаконном обороте наркотиков, сообщили РИА Новости в суде.
Между тем осужденный попросил о прекращении своего российского уголовного дела за истечением срока давности. Ему отказали - из-за объявления в розыск течение срока давности приостановлено и все еще позволяет привлечь его к ответственности.
Тогда Морган обратился в Верховный суд РФ с требованием признать незаконным пункт инструкции о сотрудничестве с Интерполом, на основании которого в прекращении дела было отказано. Рассмотрев дело и выслушав всех участников процесса, суд пришел к выводу о законности оспариваемых норм.
"В удовлетворении административного искового заявления Моргана Лео Фрэнсиса о признании недействующими подпункта 154.6 пункта 154 инструкции по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола... отказать", - постановил суд. Во вторник это решение вступило в законную силу.
Как ранее сообщало МВД РФ, международный наркокартель на протяжении нескольких лет поставлял сотни килограммов кокаина из Колумбии транзитом через РФ в страны Европы и Африки. В разоблачении группировки участвовали силовики из России, Британии и Панамы. В итоге все организаторы и основные участники были найдены и осуждены на сроки от 18 до 22 лет лишения свободы. Морган был приговорен к 24 годам заключения.
В 2013 году полиция объявила награду в миллион рублей за информацию о его сообщнике Олеге Титове, который, по информации следствия, долгое время скрывался на Украине по поддельным документам.