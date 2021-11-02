https://ria.ru/20211102/sotsseti-1757338853.html

Москалькова предложила создать рекомендации для подростков по соцсетям

Москалькова предложила создать рекомендации для подростков по соцсетям - РИА Новости, 02.11.2021

Москалькова предложила создать рекомендации для подростков по соцсетям

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что в России нужно разработать рекомендации по безопасному использованию интернета, в том... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T11:37

2021-11-02T11:37

2021-11-02T11:37

общество

интернет

татьяна москалькова

россия

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что в России нужно разработать рекомендации по безопасному использованию интернета, в том числе социальных сетей, для родителей учеников и учителей."Очень важно разработать рекомендации по безопасному пользованию интернетом, соцсетями для родителей учеников и учителей. Интернет, конечно, это прогресс, это возможность, но он несет в себе и вызовы, и угрозы, с которыми мы должны познакомить нашу молодежь и минимизировать возможность последствий", - сказала Москалькова на пленарном заседании форума "Сообщество" Общественной палаты РФ.По ее словам, также важно расширить социально-экономические меры поддержки молодежи."Важно рассмотреть вопрос о льготной ипотеке для молодежи и кредиты на обучение, сужение частных мест в образовательных учреждения и увеличение количества бюджетных мест. Субсидирование для работодателей, которые будут брать на работу молодежь", - добавила она.

https://ria.ru/20210705/deti-1739640160.html

https://ria.ru/20211014/bastrykin-1754526476.html

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2021

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общество, интернет, татьяна москалькова, россия