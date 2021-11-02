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Уилл Смит снял документальный сериал о своем похудении
Уилл Смит снял документальный сериал о своем похудении - РИА Новости, 02.11.2021
Уилл Смит снял документальный сериал о своем похудении
Уилл Смит опубликовал на личном YouTube-канале трейлер сериала о своем похудении, сообщает Collider. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T08:01
2021-11-02T08:01
2021-11-02T08:01
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Уилл Смит опубликовал на личном YouTube-канале трейлер сериала о своем похудении, сообщает Collider. Проект называется "The best shape of my life" ("Лучшая форма в моей жизни" — Прим. ред.). Он задумывался как документальное шоу, в котором будет продемонстрировано, как знаменитый актер сбрасывает вес. Но в итоге сериал превратился в "более глубокое и мрачное путешествие по душе Смита". В ролике показано, как звезда "Я — легенды" решается на откровенный разговор с родными и фанатами. Уилл рассуждает о том, как пришел к успеху и делает несколько громких заявлений. В том числе он признается своей семье в том, что задумывался о самоубийстве. Сериал стартует 8 ноября. Он состоит из шести эпизодов. Они будут выходить ежедневно на официальном YouTube-канале актера.
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уилл смит, новости культуры, кино и сериалы, стиль жизни
Уилл Смит снял документальный сериал о своем похудении
Вышел трейлер документального сериала о похудении Уилла Смита "The best shape of my life"
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости.
Уилл Смит опубликовал на личном YouTube-канале трейлер сериала о своем похудении, сообщает
Collider.
Проект называется "The best shape of my life" ("Лучшая форма в моей жизни" — Прим. ред.). Он задумывался как документальное шоу, в котором будет продемонстрировано, как знаменитый актер сбрасывает вес. Но в итоге сериал превратился в "более глубокое и мрачное путешествие по душе Смита".
В ролике показано, как звезда "Я — легенды" решается на откровенный разговор с родными и фанатами. Уилл рассуждает о том, как пришел к успеху и делает несколько громких заявлений. В том числе он признается своей семье в том, что задумывался о самоубийстве.
Сериал стартует 8 ноября. Он состоит из шести эпизодов. Они будут выходить ежедневно на официальном YouTube-канале актера.