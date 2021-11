Уилл Смит снял документальный сериал о своем похудении

https://ria.ru/20211102/smith-1757197832.html

Уилл Смит опубликовал на личном YouTube-канале трейлер сериала о своем похудении, сообщает Collider. РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T08:01

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Уилл Смит опубликовал на личном YouTube-канале трейлер сериала о своем похудении, сообщает Collider. Проект называется "The best shape of my life" ("Лучшая форма в моей жизни" — Прим. ред.). Он задумывался как документальное шоу, в котором будет продемонстрировано, как знаменитый актер сбрасывает вес. Но в итоге сериал превратился в "более глубокое и мрачное путешествие по душе Смита". В ролике показано, как звезда "Я — легенды" решается на откровенный разговор с родными и фанатами. Уилл рассуждает о том, как пришел к успеху и делает несколько громких заявлений. В том числе он признается своей семье в том, что задумывался о самоубийстве. Сериал стартует 8 ноября. Он состоит из шести эпизодов. Они будут выходить ежедневно на официальном YouTube-канале актера.

