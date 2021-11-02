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Курдский политик заявил о ежедневном обстреле северных районов Сирии
Курдский политик заявил о ежедневном обстреле северных районов Сирии - РИА Новости, 02.11.2021
Курдский политик заявил о ежедневном обстреле северных районов Сирии
Турецкая артиллерия обстреливает те или иные районы на севере Сирии ежедневно, заявил РИА Новости член политического комитета Сирийской курдской партии... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T17:18
2021-11-02T17:18
в мире
сирия
турция
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АНТАКЬЯ, 2 ноя – РИА Новости. Турецкая артиллерия обстреливает те или иные районы на севере Сирии ежедневно, заявил РИА Новости член политического комитета Сирийской курдской партии демократического единства Хабат Мохаммад.Ранее курдский политик, бывший спикер Курдских сил самообороны Африна (север провинции Алеппо) Рейзан Хеду рассказал РИА Новости, что в связи с участившимся артиллерийскими обстрелами со стороны Турции поселений в районе Тель-Рифат растет обеспокоенность среди гражданского населения. Мирные граждане боятся, что частые обстрелы проводятся в преддверии новой военной операции в результате, которой людям придется покинуть свои дома, как это было при захвате Африна в марте 2018 года.Сирийское государственное агентство САНА последние дни сообщает со ссылкой на свои осведомленные источники об увеличении числа военных колонн, которые пребывают в сирийский Идлиб и на север провинций Алеппо и Эдь-Хасаке. По данным сирийского агентства, турецкая армия перебрасывает оружие, боеприпасы, бронетехнику и артиллерийские установки.Источник в сирийской оппозиции ранее сообщал РИА Новости, что Турция готовит сразу две военные операции и группирует отряды лояльных ей вооруженных группировок по основным направлениям удара.
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в мире, сирия, турция
17:18 02.11.2021
 
Курдский политик заявил о ежедневном обстреле северных районов Сирии

Хабат Мохаммад: районы севера Сирии обстреливаются со стороны Турции ежедневно

© AFP 2021 / Bulent KilicТурецкая бронетехника на границе с Сирией. 24 августа 2016
Турецкая бронетехника на границе с Сирией. 24 августа 2016 - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© AFP 2021 / Bulent Kilic
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АНТАКЬЯ, 2 ноя – РИА Новости. Турецкая артиллерия обстреливает те или иные районы на севере Сирии ежедневно, заявил РИА Новости член политического комитета Сирийской курдской партии демократического единства Хабат Мохаммад.
"Не проходит дня без артиллерийских обстрелов Турции по тем или иным районам в Сирии, будь это районы приграничные между странами или близкие к линии соприкосновения прилегающих к захваченным территориям", - сказал Мохаммад.
Ранее курдский политик, бывший спикер Курдских сил самообороны Африна (север провинции Алеппо) Рейзан Хеду рассказал РИА Новости, что в связи с участившимся артиллерийскими обстрелами со стороны Турции поселений в районе Тель-Рифат растет обеспокоенность среди гражданского населения. Мирные граждане боятся, что частые обстрелы проводятся в преддверии новой военной операции в результате, которой людям придется покинуть свои дома, как это было при захвате Африна в марте 2018 года.
Сирийское государственное агентство САНА последние дни сообщает со ссылкой на свои осведомленные источники об увеличении числа военных колонн, которые пребывают в сирийский Идлиб и на север провинций Алеппо и Эдь-Хасаке. По данным сирийского агентства, турецкая армия перебрасывает оружие, боеприпасы, бронетехнику и артиллерийские установки.
Источник в сирийской оппозиции ранее сообщал РИА Новости, что Турция готовит сразу две военные операции и группирует отряды лояльных ей вооруженных группировок по основным направлениям удара.
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Источник: Турция может начать операцию на севере Сирии уже во вторник
 
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