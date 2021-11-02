https://ria.ru/20211102/siriya-1757391945.html

Протурецкие группировки в Сирии ждут сигнала от Анкары, сообщил источник

Протурецкие группировки в Сирии ждут сигнала от Анкары, сообщил источник - РИА Новости, 02.11.2021

Протурецкие группировки в Сирии ждут сигнала от Анкары, сообщил источник

Протурецкие группировки в Сирии готовы к началу операции против арабо-курдских формирований и ждут команды из Анкары, сообщил РИА Новости осведомленный источник РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T15:29

2021-11-02T15:29

2021-11-02T16:28

в мире

сша

сирия

турция

ирак

джо байден

мевлют чавушоглу

хасан октай

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АНТАКЬЯ, 2 ноя — РИА Новости. Протурецкие группировки в Сирии готовы к началу операции против арабо-курдских формирований и ждут команды из Анкары, сообщил РИА Новости осведомленный источник в оппозиционных Дамаску структурах на севере страны.Накануне собеседник агентства заявил, что операция против Сирийских демократических сил может начаться уже 2 ноября.Официальными комментариями по этой ситуации РИА Новости не располагает.Сирийское агентство САНА сообщило 27 октября, что турецкие военные перебросили в провинцию Идлиб более 200 грузовиков с боеприпасами, оружием и спецоборудованием. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что атаки курдов на севере Сирии участились, поэтому Анкара сама возьмется за решение этой проблемы.Директор турецкого центра стратегических исследований Kafkassam Хасан Октай заявил РИА Новости, что целью новой операции в Сирии может стать расширение приграничной буферной зоны до границы с Ираком.

https://ria.ru/20211101/turtsiya-1757274386.html

https://ria.ru/20211102/siriya-1757360190.html

сша

сирия

турция

ирак

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, сирия, турция, ирак, джо байден, мевлют чавушоглу, хасан октай