https://ria.ru/20211102/siriya-1757391945.html
Протурецкие группировки в Сирии ждут сигнала от Анкары, сообщил источник
Протурецкие группировки в Сирии ждут сигнала от Анкары, сообщил источник - РИА Новости, 02.11.2021
Протурецкие группировки в Сирии ждут сигнала от Анкары, сообщил источник
Протурецкие группировки в Сирии готовы к началу операции против арабо-курдских формирований и ждут команды из Анкары, сообщил РИА Новости осведомленный источник РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T15:29
2021-11-02T15:29
2021-11-02T16:28
в мире
сша
сирия
турция
ирак
джо байден
мевлют чавушоглу
хасан октай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147570/27/1475702769_0:449:7490:4662_1920x0_80_0_0_db3fbbc3d81a85ec76b167d7e2de0083.jpg
АНТАКЬЯ, 2 ноя — РИА Новости. Протурецкие группировки в Сирии готовы к началу операции против арабо-курдских формирований и ждут команды из Анкары, сообщил РИА Новости осведомленный источник в оппозиционных Дамаску структурах на севере страны.Накануне собеседник агентства заявил, что операция против Сирийских демократических сил может начаться уже 2 ноября.Официальными комментариями по этой ситуации РИА Новости не располагает.Сирийское агентство САНА сообщило 27 октября, что турецкие военные перебросили в провинцию Идлиб более 200 грузовиков с боеприпасами, оружием и спецоборудованием. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что атаки курдов на севере Сирии участились, поэтому Анкара сама возьмется за решение этой проблемы.Директор турецкого центра стратегических исследований Kafkassam Хасан Октай заявил РИА Новости, что целью новой операции в Сирии может стать расширение приграничной буферной зоны до границы с Ираком.
https://ria.ru/20211101/turtsiya-1757274386.html
https://ria.ru/20211102/siriya-1757360190.html
сша
сирия
турция
ирак
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147570/27/1475702769_829:0:7490:4996_1920x0_80_0_0_7cbd9fde968f89092f4565c73060816c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, сирия, турция, ирак, джо байден, мевлют чавушоглу, хасан октай
15:29 02.11.2021 (обновлено: 16:28 02.11.2021)
Протурецкие группировки в Сирии ждут сигнала от Анкары, сообщил источник
Источник: протурецкие группировки в Сирии ждут сигнала к наступлению от Анкары