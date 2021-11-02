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https://ria.ru/20211102/siriya-1757391945.html
Протурецкие группировки в Сирии ждут сигнала от Анкары, сообщил источник
Протурецкие группировки в Сирии ждут сигнала от Анкары, сообщил источник - РИА Новости, 02.11.2021
Протурецкие группировки в Сирии ждут сигнала от Анкары, сообщил источник
Протурецкие группировки в Сирии готовы к началу операции против арабо-курдских формирований и ждут команды из Анкары, сообщил РИА Новости осведомленный источник РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T15:29
2021-11-02T16:28
в мире
сша
сирия
турция
ирак
джо байден
мевлют чавушоглу
хасан октай
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АНТАКЬЯ, 2 ноя — РИА Новости. Протурецкие группировки в Сирии готовы к началу операции против арабо-курдских формирований и ждут команды из Анкары, сообщил РИА Новости осведомленный источник в оппозиционных Дамаску структурах на севере страны.Накануне собеседник агентства заявил, что операция против Сирийских демократических сил может начаться уже 2 ноября.Официальными комментариями по этой ситуации РИА Новости не располагает.Сирийское агентство САНА сообщило 27 октября, что турецкие военные перебросили в провинцию Идлиб более 200 грузовиков с боеприпасами, оружием и спецоборудованием. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что атаки курдов на севере Сирии участились, поэтому Анкара сама возьмется за решение этой проблемы.Директор турецкого центра стратегических исследований Kafkassam Хасан Октай заявил РИА Новости, что целью новой операции в Сирии может стать расширение приграничной буферной зоны до границы с Ираком.
https://ria.ru/20211101/turtsiya-1757274386.html
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сша
сирия
турция
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в мире, сша, сирия, турция, ирак, джо байден, мевлют чавушоглу, хасан октай
15:29 02.11.2021 (обновлено: 16:28 02.11.2021)
 
Протурецкие группировки в Сирии ждут сигнала от Анкары, сообщил источник

Источник: протурецкие группировки в Сирии ждут сигнала к наступлению от Анкары

© AP Photo / Halit Onur SandalТурецкая бронетехника на границе с Сирией
Турецкая бронетехника на границе с Сирией - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© AP Photo / Halit Onur Sandal
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АНТАКЬЯ, 2 ноя — РИА Новости. Протурецкие группировки в Сирии готовы к началу операции против арабо-курдских формирований и ждут команды из Анкары, сообщил РИА Новости осведомленный источник в оппозиционных Дамаску структурах на севере страны.
Накануне собеседник агентства заявил, что операция против Сирийских демократических сил может начаться уже 2 ноября.
"Пока движений нет. Оппозиционные группировки находятся в полной боевой готовности и ждут сигнала из Анкары", — уточнил источник во вторник.
Официальными комментариями по этой ситуации РИА Новости не располагает.
Мечеть Омейядов в Дамаске - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
Вчера, 18:44Война в Сирии
Источник: Турция может начать операцию на севере Сирии уже во вторник
Сирийское агентство САНА сообщило 27 октября, что турецкие военные перебросили в провинцию Идлиб более 200 грузовиков с боеприпасами, оружием и спецоборудованием. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что атаки курдов на севере Сирии участились, поэтому Анкара сама возьмется за решение этой проблемы.
Директор турецкого центра стратегических исследований Kafkassam Хасан Октай заявил РИА Новости, что целью новой операции в Сирии может стать расширение приграничной буферной зоны до границы с Ираком.
Российские и турецкие военные проводят патрулирование трассы М-4 в Сирии - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
13:00
Эксперт рассказал о роли России в турецкой операции на севере Сирии
 
В миреСШАСирияТурцияИракДжо БайденМевлют ЧавушоглуХасан Октай
 
 
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