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Эксперт рассказал о роли России в турецкой операции на севере Сирии
Эксперт рассказал о роли России в турецкой операции на севере Сирии - РИА Новости, 02.11.2021
Эксперт рассказал о роли России в турецкой операции на севере Сирии
Вероятность начала операции Турции на севере Сирии в ближайшее время велика, Россия в случае прямого столкновения Дамаска и Анкары окажется в эпицентре событий, РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T13:00
2021-11-02T13:00
в мире
реджеп тайип эрдоган
сирия
турция
башар асад
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Вероятность начала операции Турции на севере Сирии в ближайшее время велика, Россия в случае прямого столкновения Дамаска и Анкары окажется в эпицентре событий, считает старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин.Ранее осведомленный источник сообщил РИА Новости, что турецкая армия совместно с лояльными вооруженными формированиями может начать во вторник военную операцию в САР против арабо-курдских "Сирийских демократических сил" (СДС).По его словам, совершенно явно наметилась активность Дамаска в установлении суверенитета над северными частями Сирии."Наступит момент, когда Дамаск серьезно займется над восстановлением суверенитета над всей оставшейся территорией Сирии. Очевидно, сейчас это время наступило. Это абсолютно идет вразрез планам Эрдогана, он будет сопротивляться. Мы находимся накануне вполне вероятных действий Турции по закреплению своих позиций, когда идет военная активизация Дамаска в этом районе. Вполне может начаться очередная турецкая операция", - отметил Чупрыгин.При этом востоковед не исключает, что президент Турции "играет в поддавки", пытается "играть мускулами": Турция подтащит пару десятков танков в район, "все затрепещут", после чего начнутся переговоры по разделению ответственности за северо-восточные части Сирии. Однако достаточно любого неосторожного выстрела, чтобы начался полномасштабный конфликт, отметил он.Россия, добавил политолог, будет в самом центре боевых действий при прямом конфликте Сирии и Турции: у Москвы с Дамаском есть договор, поэтому она будет поддерживать с воздуха боевые действия сирийских вооруженных сил против турецких формирований.Он также считает, что вероятная операция Турции никак не связана с США, поддерживающих сирийских курдов, и попыткой выбить у Вашингтона контракты на самолеты F-16 и F-35: "Эрдоган прекрасно прекрасно понимает, что реакция может быть с точностью да наоборот".Директор центра стратегических исследований Kafkassam в Анкаре Хасан Октай заявил ранее РИА Новости, что целью новой операции турецкой армии в Сирии может стать расширение приграничной буферной зоны до границы с Ираком. Он добавил, что условия этой операции прояснятся после планируемой встречи Эрдогана с президентом США Джо Байденом на полях климатической конференции в Глазго в начале ноября. Однако в понедельник стало известно, что Эрдоган не поехал на саммит в Глазго, объяснив это полученным Турцией отрицательным ответом на запрос по стандартам протокола безопасности.
https://radiosputnik.ria.ru/20211101/tarasov-1757294684.html
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сирия
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в мире, реджеп тайип эрдоган, сирия, турция, башар асад
13:00 02.11.2021
 
Эксперт рассказал о роли России в турецкой операции на севере Сирии

Политолог Чупрыгин: вероятность турецкой операции в Сирии велика, Россия будет в самом центре событий

© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские и турецкие военные проводят патрулирование трассы М-4 в Сирии
Российские и турецкие военные проводят патрулирование трассы М-4 в Сирии - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Вероятность начала операции Турции на севере Сирии в ближайшее время велика, Россия в случае прямого столкновения Дамаска и Анкары окажется в эпицентре событий, считает старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин.
Ранее осведомленный источник сообщил РИА Новости, что турецкая армия совместно с лояльными вооруженными формированиями может начать во вторник военную операцию в САР против арабо-курдских "Сирийских демократических сил" (СДС).
"Вероятность велика. Другой вопрос, насколько эта вероятность осуществится вообще. (Президент Турции Тайип) Эрдоган в последний месяц активно готовился к началу этой операции. Наращивание армейской группировки в этом районе можно было видеть невооруженным глазом", - сказал РИА Новости эксперт, отметив, что нарратив Турции заключается в противодействии частям, аффилированным с Рабочей партией Курдистана (РПК), считающейся террористической в Анкаре.
По его словам, совершенно явно наметилась активность Дамаска в установлении суверенитета над северными частями Сирии.
"Наступит момент, когда Дамаск серьезно займется над восстановлением суверенитета над всей оставшейся территорией Сирии. Очевидно, сейчас это время наступило. Это абсолютно идет вразрез планам Эрдогана, он будет сопротивляться. Мы находимся накануне вполне вероятных действий Турции по закреплению своих позиций, когда идет военная активизация Дамаска в этом районе. Вполне может начаться очередная турецкая операция", - отметил Чупрыгин.
При этом востоковед не исключает, что президент Турции "играет в поддавки", пытается "играть мускулами": Турция подтащит пару десятков танков в район, "все затрепещут", после чего начнутся переговоры по разделению ответственности за северо-восточные части Сирии. Однако достаточно любого неосторожного выстрела, чтобы начался полномасштабный конфликт, отметил он.
Турецкие военные недалеко от границы с Сирией - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
1 ноября, 21:35Сказано в эфире
Начнется ли завтра война на севере Сирии?
Россия, добавил политолог, будет в самом центре боевых действий при прямом конфликте Сирии и Турции: у Москвы с Дамаском есть договор, поэтому она будет поддерживать с воздуха боевые действия сирийских вооруженных сил против турецких формирований.
Он также считает, что вероятная операция Турции никак не связана с США, поддерживающих сирийских курдов, и попыткой выбить у Вашингтона контракты на самолеты F-16 и F-35: "Эрдоган прекрасно прекрасно понимает, что реакция может быть с точностью да наоборот".
Директор центра стратегических исследований Kafkassam в Анкаре Хасан Октай заявил ранее РИА Новости, что целью новой операции турецкой армии в Сирии может стать расширение приграничной буферной зоны до границы с Ираком. Он добавил, что условия этой операции прояснятся после планируемой встречи Эрдогана с президентом США Джо Байденом на полях климатической конференции в Глазго в начале ноября. Однако в понедельник стало известно, что Эрдоган не поехал на саммит в Глазго, объяснив это полученным Турцией отрицательным ответом на запрос по стандартам протокола безопасности.
Мечеть Омейядов в Дамаске - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
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Источник: Турция может начать операцию на севере Сирии уже во вторник
 
В миреРеджеп Тайип ЭрдоганСирияТурцияБашар Асад
 
 
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