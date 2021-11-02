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В ЕС призвали Россию расследовать данные о поддельных COVID-сертификатах
В ЕС призвали Россию расследовать данные о поддельных COVID-сертификатах - РИА Новости, 02.11.2021
В ЕС призвали Россию расследовать данные о поддельных COVID-сертификатах
Евросоюз ожидает от России расследования случаев возможной продажи фальшивых европейских сертификатов о вакцинации, сообщили РБК в диппредставительстве ЕС в... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T07:34
2021-11-02T10:51
распространение коронавируса
в мире
москва
johnson & johnson
евросоюз
лаборатория касперского
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Евросоюз ожидает от России расследования случаев возможной продажи фальшивых европейских сертификатов о вакцинации, сообщили РБК в диппредставительстве ЕС в Москве.Как сообщала "Лаборатория Касперского", в Сети появились объявления о продаже поддельных электронных сертификатов о вакцинации европейского образца. В среднем фальшивый документ стоит около 300 долларов. За эту сумму можно выбрать одну из одобренных ВОЗ вакцин: AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Johnson &amp; Johnson или Moderna.При этом злоумышленники утверждают, что справку выдает одно из восточноевропейских государств, а ее подлинность якобы можно будет проверить через официальные приложения.
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в мире, москва, johnson & johnson, евросоюз, лаборатория касперского, россия, коронавирус covid-19, новости - туризм
07:34 02.11.2021 (обновлено: 10:51 02.11.2021)
 
В ЕС призвали Россию расследовать данные о поддельных COVID-сертификатах

Евросоюз ждет от России мер для расследования торговли COVID-сертификатами

© AP Photo / John LocherВакцинация препаратом против COVID-19 компании Moderna
Вакцинация препаратом против COVID-19 компании Moderna - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© AP Photo / John Locher
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Евросоюз ожидает от России расследования случаев возможной продажи фальшивых европейских сертификатов о вакцинации, сообщили РБК в диппредставительстве ЕС в Москве.

"Европейский союз продолжит внимательно следить за этим вопросом, и в случае необходимости будут предприняты надлежащие меры. Если возникают подозрения на мошенничество, ЕС ожидает, что страны, в которых это имеет место, в том числе Россия, будут принимать меры для расследования этих подозрений и реагирования на них", — сказали в дипмиссии.

Как сообщала "Лаборатория Касперского", в Сети появились объявления о продаже поддельных электронных сертификатов о вакцинации европейского образца. В среднем фальшивый документ стоит около 300 долларов. За эту сумму можно выбрать одну из одобренных ВОЗ вакцин: AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson или Moderna.
При этом злоумышленники утверждают, что справку выдает одно из восточноевропейских государств, а ее подлинность якобы можно будет проверить через официальные приложения.
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"Не факт, что лукавит". Как вычислить поддельные прививочные сертификаты
 
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