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В ЕС призвали Россию расследовать данные о поддельных COVID-сертификатах
В ЕС призвали Россию расследовать данные о поддельных COVID-сертификатах - РИА Новости, 02.11.2021
В ЕС призвали Россию расследовать данные о поддельных COVID-сертификатах
Евросоюз ожидает от России расследования случаев возможной продажи фальшивых европейских сертификатов о вакцинации, сообщили РБК в диппредставительстве ЕС в... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T07:34
2021-11-02T07:34
2021-11-02T10:51
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Евросоюз ожидает от России расследования случаев возможной продажи фальшивых европейских сертификатов о вакцинации, сообщили РБК в диппредставительстве ЕС в Москве.Как сообщала "Лаборатория Касперского", в Сети появились объявления о продаже поддельных электронных сертификатов о вакцинации европейского образца. В среднем фальшивый документ стоит около 300 долларов. За эту сумму можно выбрать одну из одобренных ВОЗ вакцин: AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson или Moderna.При этом злоумышленники утверждают, что справку выдает одно из восточноевропейских государств, а ее подлинность якобы можно будет проверить через официальные приложения.
https://ria.ru/20211027/vaktsina-1756384792.html
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в мире, москва, johnson & johnson, евросоюз, лаборатория касперского, россия, коронавирус covid-19, новости - туризм
07:34 02.11.2021 (обновлено: 10:51 02.11.2021)
В ЕС призвали Россию расследовать данные о поддельных COVID-сертификатах
Евросоюз ждет от России мер для расследования торговли COVID-сертификатами