https://ria.ru/20211102/sertifikat-1757311989.html

В ЕС призвали Россию расследовать данные о поддельных COVID-сертификатах

В ЕС призвали Россию расследовать данные о поддельных COVID-сертификатах - РИА Новости, 02.11.2021

В ЕС призвали Россию расследовать данные о поддельных COVID-сертификатах

Евросоюз ожидает от России расследования случаев возможной продажи фальшивых европейских сертификатов о вакцинации, сообщили РБК в диппредставительстве ЕС в... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T07:34

2021-11-02T07:34

2021-11-02T10:51

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Евросоюз ожидает от России расследования случаев возможной продажи фальшивых европейских сертификатов о вакцинации, сообщили РБК в диппредставительстве ЕС в Москве.Как сообщала "Лаборатория Касперского", в Сети появились объявления о продаже поддельных электронных сертификатов о вакцинации европейского образца. В среднем фальшивый документ стоит около 300 долларов. За эту сумму можно выбрать одну из одобренных ВОЗ вакцин: AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson или Moderna.При этом злоумышленники утверждают, что справку выдает одно из восточноевропейских государств, а ее подлинность якобы можно будет проверить через официальные приложения.

https://ria.ru/20211027/vaktsina-1756384792.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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