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Саркози назвал вызов в суд неконституционным решением
Саркози назвал вызов в суд неконституционным решением - РИА Новости, 02.11.2021
Саркози назвал вызов в суд неконституционным решением
Бывший президент Франции Николя Саркози, вызванный в суд в качестве свидетеля по делу об опросах для Елисейского дворца, заявил, что его вызов в суд является... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T17:34
2021-11-02T17:44
в мире
николя саркози
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ПАРИЖ, 2 ноя - РИА Новости. Бывший президент Франции Николя Саркози, вызванный в суд в качестве свидетеля по делу об опросах для Елисейского дворца, заявил, что его вызов в суд является "неконституционным" и "абсолютно непропорциональным решением", сообщает телеканал BFMTV.В исправительном суде Парижа 18 октября начался процесс против пятерых бывших соратников экс-главы государства, обвиняемых в фаворитизме и растрате государственных средств в период президентства Саркози (2007-2012 годы). По версии обвинения, в начале его президентского срока администрация выплатила несколько миллионов евро фирмам, управляемым советниками главы государства, за проведение опросов общественного мнения и другие услуги.Суд поставил вызывать Саркози в качестве свидетеля по этому делу во вторник. Ранее судья заявил, что, согласно конституции Франции, на президента республики распространяется иммунитет за действия, совершенные им в период его президентского срока, однако это "никоим образом не препятствует выступлению бывшего президента в качестве свидетеля".Прибывший на заседание экс-президент Франции в своем вступительном слове заявил, что "уважает судебную власть", но "решение о приводе его в суд неконституционное и абсолютно несоразмерное".Как отмечает телеканал, Саркози сохранял молчание в ответ на вопросы, которые были заданы судом.
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в мире, николя саркози, париж, франция, франсуа олланд, эммануэль макрон
17:34 02.11.2021 (обновлено: 17:44 02.11.2021)
 
Саркози назвал вызов в суд неконституционным решением

Экс-президент Франции Саркози назвал вызов в суд неконституционным решением

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЭкс-президент Франции Николя Саркози
Экс-президент Франции Николя Саркози - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 2 ноя - РИА Новости. Бывший президент Франции Николя Саркози, вызванный в суд в качестве свидетеля по делу об опросах для Елисейского дворца, заявил, что его вызов в суд является "неконституционным" и "абсолютно непропорциональным решением", сообщает телеканал BFMTV.
В исправительном суде Парижа 18 октября начался процесс против пятерых бывших соратников экс-главы государства, обвиняемых в фаворитизме и растрате государственных средств в период президентства Саркози (2007-2012 годы). По версии обвинения, в начале его президентского срока администрация выплатила несколько миллионов евро фирмам, управляемым советниками главы государства, за проведение опросов общественного мнения и другие услуги.
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Суд поставил вызывать Саркози в качестве свидетеля по этому делу во вторник. Ранее судья заявил, что, согласно конституции Франции, на президента республики распространяется иммунитет за действия, совершенные им в период его президентского срока, однако это "никоим образом не препятствует выступлению бывшего президента в качестве свидетеля".
Прибывший на заседание экс-президент Франции в своем вступительном слове заявил, что "уважает судебную власть", но "решение о приводе его в суд неконституционное и абсолютно несоразмерное".
"Пункт 1 статьи 57 (конституции) предлагает окончательный иммунитет. Эта защита не является иммунитетом Николя Саркози, Франсуа Олланда или Эммануэля Макрона. Она защищает функцию, а не человека! Я полностью понимаю, что конституция не нравится, но это правило!" - указал он. "Принцип заключается в разделении властей. Как президент республики, я подотчетен не суду, а французам... Я не имею права объяснять, как организовал работу своего кабинета. У меня нет на этой права, и я полностью намерен выполнять конституцию", - отметил Саркози.
Как отмечает телеканал, Саркози сохранял молчание в ответ на вопросы, которые были заданы судом.
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