https://ria.ru/20211102/sarkozi-1757421795.html

Саркози назвал вызов в суд неконституционным решением

Саркози назвал вызов в суд неконституционным решением - РИА Новости, 02.11.2021

Саркози назвал вызов в суд неконституционным решением

Бывший президент Франции Николя Саркози, вызванный в суд в качестве свидетеля по делу об опросах для Елисейского дворца, заявил, что его вызов в суд является... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T17:34

2021-11-02T17:34

2021-11-02T17:44

в мире

николя саркози

париж

франция

франсуа олланд

эммануэль макрон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151681/84/1516818489_0:197:3227:2012_1920x0_80_0_0_f028cb7c53cab35538ae300734328d21.jpg

ПАРИЖ, 2 ноя - РИА Новости. Бывший президент Франции Николя Саркози, вызванный в суд в качестве свидетеля по делу об опросах для Елисейского дворца, заявил, что его вызов в суд является "неконституционным" и "абсолютно непропорциональным решением", сообщает телеканал BFMTV.В исправительном суде Парижа 18 октября начался процесс против пятерых бывших соратников экс-главы государства, обвиняемых в фаворитизме и растрате государственных средств в период президентства Саркози (2007-2012 годы). По версии обвинения, в начале его президентского срока администрация выплатила несколько миллионов евро фирмам, управляемым советниками главы государства, за проведение опросов общественного мнения и другие услуги.Суд поставил вызывать Саркози в качестве свидетеля по этому делу во вторник. Ранее судья заявил, что, согласно конституции Франции, на президента республики распространяется иммунитет за действия, совершенные им в период его президентского срока, однако это "никоим образом не препятствует выступлению бывшего президента в качестве свидетеля".Прибывший на заседание экс-президент Франции в своем вступительном слове заявил, что "уважает судебную власть", но "решение о приводе его в суд неконституционное и абсолютно несоразмерное".Как отмечает телеканал, Саркози сохранял молчание в ответ на вопросы, которые были заданы судом.

https://ria.ru/20211002/frantsiya-1752740326.html

https://ria.ru/20210930/bruni-1752494227.html

париж

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, николя саркози, париж, франция, франсуа олланд, эммануэль макрон