https://ria.ru/20211102/samolet-1757456114.html

Губернатор объяснил задержку рейсов в аэропорту Нижнего Новгорода

Губернатор объяснил задержку рейсов в аэропорту Нижнего Новгорода - РИА Новости, 02.11.2021

Губернатор объяснил задержку рейсов в аэропорту Нижнего Новгорода

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в эфире телеканала "Россия 24" прокомментировал обстановку в аэропорту Стригино, который из-за тумана в Москве был РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T21:03

2021-11-02T21:03

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в эфире телеканала "Россия 24" прокомментировал обстановку в аэропорту Стригино, который из-за тумана в Москве был вынужден принять десятки незапланированных рейсов."Действительно, непростая ситуация. Погодные условия, по имеющейся информации, менялись постоянно, поэтому периодически представители авиакомпаний предпочитали ждать возможного вылета", — рассказал глава региона.По его словам, аэропорт постоянно информировал перевозчиков о своих возможностях, в том числе о количестве трапов и способности высадить пассажиров из самолетов, а решения принимали сами авиакомпании.Никитин подчеркнул, что несоответствие количества бортов и имеющихся трапов не могло вызвать таких существенных задержек вылета.Губернатор также добавил, что в аэропорту дежурят медики, а власти региона обеспечили пассажиров горячим питанием и напитками.Всего по ситуации примерно на 20:45 мск в аэропорту остаются примерно полторы тысячи человек, 16 самолетов уже вылетели.Пресс-секретарь воздушной гавани Татьяна Яровая рассказала РИА Новости, что Стригино — основной запасной аэропорт Московского авиаузла, и у него не спрашивают разрешения на посадку. Кроме того, она пояснила, что во вторник за час приземлились 28 бортов, это в десять раз превышает проектную предельную мощность.Во вторник нижегородский аэропорт принял около 50-ти рейсов, из которых 33 направлялись в Москву, но были вынуждены уйти на запасной аэродром из-за сильного тумана в столице.Для контроля за ситуацией сформировали оперативный штаб. Пассажиров, ожидающих вылета более восьми часов днем и более шести часов ночью, размещают в гостиницах Нижнего Новгорода и обеспечивают трансферы от аэропорта до отеля и обратно.В соцсетях разошлись многочисленные видео, снятые на мобильные телефоны, на которых пассажиры рассказывают, что вынуждены сидеть в самолетах по шесть — восемь часов без возможности выйти. Те, кому разрешили покинуть воздушные суда, жалуются на тесноту в здании аэровокзала и отсутствие воды и еды.Ситуацию взяло на контроль руководство СУ СК.

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