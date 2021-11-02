https://ria.ru/20211102/samolet-1757436739.html

Пассажиров заперли на борту с трупом, зараженным коронавирусом

Зараженный коронавирусом мужчина умер на борту самолета - РИА Новости, 02.11.2021

Пассажиров заперли на борту с трупом, зараженным коронавирусом

На борту самолета Airbus A320, прилетевшего из Стамбула в Гамбург, умер 51-летний пассажир, инфицированный коронавирусом, сообщила немецкая газета Hamburger... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T18:45

2021-11-02T18:45

2021-11-02T20:51

в мире

гамбург (город)

airbus a320

здоровье - общество

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156178/32/1561783293_0:118:2249:1383_1920x0_80_0_0_770dcb383ced47b188c660613cac8416.jpg

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. На борту самолета Airbus A320, прилетевшего из Стамбула в Гамбург, умер 51-летний пассажир, инфицированный коронавирусом, сообщила немецкая газета Hamburger Abendblatt.По данным интернет-портала T-online, борт приземлился в Гамбурге днем 25 октября. Пресс-секретарь городского департамента здравоохранения подтвердила сообщение о смерти одного из пассажиров."Это правда: летевший скончался во время полета на прошлой неделе. По прилете в Гамбург его уже нашли мертвым", — прокомментировала она.СМИ также удалось получить официальное подтверждение, что ПЦР-тест погибшего на борту пассажира, сделанный в рамках судебно-медицинской экспертизы, оказался положительным.Авиакомпания отказалась давать дальнейшие комментарии по этому делу, подчеркивая, что инцидентом занимаются полиция и органы здравоохранения.

https://ria.ru/20200225/1565171680.html

гамбург (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, гамбург (город), airbus a320, здоровье - общество, коронавирус covid-19