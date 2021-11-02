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Пассажиров заперли на борту с трупом, зараженным коронавирусом
Зараженный коронавирусом мужчина умер на борту самолета - РИА Новости, 02.11.2021
Пассажиров заперли на борту с трупом, зараженным коронавирусом
На борту самолета Airbus A320, прилетевшего из Стамбула в Гамбург, умер 51-летний пассажир, инфицированный коронавирусом, сообщила немецкая газета Hamburger... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T18:45
2021-11-02T18:45
2021-11-02T20:51
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airbus a320
здоровье - общество
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. На борту самолета Airbus A320, прилетевшего из Стамбула в Гамбург, умер 51-летний пассажир, инфицированный коронавирусом, сообщила немецкая газета Hamburger Abendblatt.По данным интернет-портала T-online, борт приземлился в Гамбурге днем 25 октября. Пресс-секретарь городского департамента здравоохранения подтвердила сообщение о смерти одного из пассажиров."Это правда: летевший скончался во время полета на прошлой неделе. По прилете в Гамбург его уже нашли мертвым", — прокомментировала она.СМИ также удалось получить официальное подтверждение, что ПЦР-тест погибшего на борту пассажира, сделанный в рамках судебно-медицинской экспертизы, оказался положительным.Авиакомпания отказалась давать дальнейшие комментарии по этому делу, подчеркивая, что инцидентом занимаются полиция и органы здравоохранения.
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в мире, гамбург (город), airbus a320, здоровье - общество, коронавирус covid-19
18:45 02.11.2021 (обновлено: 20:51 02.11.2021)
Зараженный коронавирусом мужчина умер на борту самолета
Hamburger Abendblatt: в Гамбурге на борту самолета нашли тело больного Covid-19 пассажира