https://ria.ru/20211102/samolet-1757431607.html

Ребенку стало плохо в самолете, задержанном в нижегородском аэропорту

Ребенку стало плохо в самолете, задержанном в нижегородском аэропорту - РИА Новости, 02.11.2021

Ребенку стало плохо в самолете, задержанном в нижегородском аэропорту

В аэропорту Нижнего Новгорода в задержанном более чем на семь часов самолете стало плохо ребенку, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, информацию РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T18:19

2021-11-02T18:19

2021-11-02T19:10

происшествия

москва

нижний новгород

победа (авиакомпания)

туризм

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В аэропорту Нижнего Новгорода в задержанном более чем на семь часов самолете стало плохо ребенку, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, информацию подтвердили в пресс-службе авиакомпании "Победа".Аэропорт Стригино был вынужден незапланированно принять 33 самолета девяти авиакомпаний, которые летели в Москву, но приземлились на запасном аэродроме из-за сильного тумана в столице."Самолет летел из Краснодара во Внуково, но ушел из-за тумана в Нижний Новгород и стоит на рулежке, аэропорт не может обеспечить авиакомпанию трапом. Люди сидят на борту более семи часов без еды и воды, без трапов невозможно высадить их или хотя бы передать еду на борт", — сказал источник.В пресс-службе авиакомпании сообщили, что для поддержания жизни ребенка экипаж использовал кислородные баллоны."После сообщения аэропорту о состоянии ребенка был подогнан трап, ребенок уже передан врачам", — добавили в "Победе".Как сообщалось во вторник днем, всего на запасные аэродромы ушли около 70 самолетов, более 200 рейсов в трех московских аэропортах задержали или отменили.

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происшествия, москва, нижний новгород, победа (авиакомпания), новости - туризм