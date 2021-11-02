https://ria.ru/20211102/samolet-1757431607.html
Ребенку стало плохо в самолете, задержанном в нижегородском аэропорту
Ребенку стало плохо в самолете, задержанном в нижегородском аэропорту - РИА Новости, 02.11.2021
Ребенку стало плохо в самолете, задержанном в нижегородском аэропорту
В аэропорту Нижнего Новгорода в задержанном более чем на семь часов самолете стало плохо ребенку, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, информацию РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T18:19
2021-11-02T18:19
2021-11-02T19:10
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В аэропорту Нижнего Новгорода в задержанном более чем на семь часов самолете стало плохо ребенку, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, информацию подтвердили в пресс-службе авиакомпании "Победа".Аэропорт Стригино был вынужден незапланированно принять 33 самолета девяти авиакомпаний, которые летели в Москву, но приземлились на запасном аэродроме из-за сильного тумана в столице."Самолет летел из Краснодара во Внуково, но ушел из-за тумана в Нижний Новгород и стоит на рулежке, аэропорт не может обеспечить авиакомпанию трапом. Люди сидят на борту более семи часов без еды и воды, без трапов невозможно высадить их или хотя бы передать еду на борт", — сказал источник.В пресс-службе авиакомпании сообщили, что для поддержания жизни ребенка экипаж использовал кислородные баллоны."После сообщения аэропорту о состоянии ребенка был подогнан трап, ребенок уже передан врачам", — добавили в "Победе".Как сообщалось во вторник днем, всего на запасные аэродромы ушли около 70 самолетов, более 200 рейсов в трех московских аэропортах задержали или отменили.
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происшествия, москва, нижний новгород, победа (авиакомпания), новости - туризм
18:19 02.11.2021 (обновлено: 19:10 02.11.2021)
Ребенку стало плохо в самолете, задержанном в нижегородском аэропорту
Ребенку стало плохо на борту самолета, задержанного на семь часов в Нижнем Новгороде
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости.
В аэропорту Нижнего Новгорода
в задержанном более чем на семь часов самолете стало плохо ребенку, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, информацию подтвердили в пресс-службе авиакомпании "Победа".
Аэропорт Стригино был вынужден незапланированно принять 33 самолета девяти авиакомпаний, которые летели в Москву
, но приземлились на запасном аэродроме из-за сильного тумана в столице.
"Самолет летел из Краснодара во Внуково, но ушел из-за тумана в Нижний Новгород и стоит на рулежке, аэропорт не может обеспечить авиакомпанию трапом. Люди сидят на борту более семи часов без еды и воды, без трапов невозможно высадить их или хотя бы передать еду на борт", — сказал источник.
В пресс-службе авиакомпании сообщили, что для поддержания жизни ребенка экипаж использовал кислородные баллоны.
"После сообщения аэропорту о состоянии ребенка был подогнан трап, ребенок уже передан врачам", — добавили в "Победе".
Как сообщалось во вторник днем, всего на запасные аэродромы ушли около 70 самолетов, более 200 рейсов в трех московских аэропортах задержали или отменили.