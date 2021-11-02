https://ria.ru/20211102/samolet-1757421491.html
Россия впервые представит самолет SSJ100 в стиле Aurus
Россия впервые представит самолет SSJ100 в стиле Aurus - РИА Новости, 02.11.2021
Россия впервые представит самолет SSJ100 в стиле Aurus
Россия впервые представит самолет Sukhoi Superjet 100 в стиле бренда Aurus на международном авиасалоне Dubai Airshow, который пройдет в ОАЭ с 14 по 18 ноября,... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T17:33
2021-11-02T17:33
2021-11-02T17:33
экономика
оаэ
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
sukhoi superjet
денис мантуров
россия
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Россия впервые представит самолет Sukhoi Superjet 100 в стиле бренда Aurus на международном авиасалоне Dubai Airshow, который пройдет в ОАЭ с 14 по 18 ноября, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров через пресс-службу министерства.Он подчеркнул, что в этом году на авиасалоне российские производители примут участие как в статической экспозиции, так и в летной программе."Впервые в рамках экспозиции бренда Aurus в единой стилистике будут представлены самолёт Sukhoi Superjet 100 в бизнес-компоновке, вертолет "Ансат" и сам автомобиль", - отметил министр.В интервью РИА Новости на ВЭФ-2021 Мантуров сообщал, что коллаборация SSJ100 и Aurus "не за горами".В рамках Dubai Airshow запланированы полеты российского МС-21-310 (с российскими двигателями ПД-14), медицинской версии вертолета "Ансат" и боевых вертолетов Ми-28НЭ и Ка-52Э, уточнил он."Статическая экспозиция российской техники будет представлена прототипом легкого тактического самолета Checkmate, а также вертолетами Ка-226Т и Ми-171А2. Кроме того, планируется показ российского беспилотника "Орион", - добавил министр.Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, запущен в коммерческую эксплуатацию в 2011 году. Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник.
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РИА Новости
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экономика, оаэ, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), sukhoi superjet, денис мантуров, россия
Россия впервые представит самолет SSJ100 в стиле Aurus
Россия впервые представит самолет SSJ100 в стиле Aurus на авиасалоне в Дубае
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Россия
впервые представит самолет Sukhoi Superjet
100 в стиле бренда Aurus на международном авиасалоне Dubai Airshow, который пройдет в ОАЭ
с 14 по 18 ноября, сообщил глава Минпромторга
РФ Денис Мантуров
через пресс-службу министерства.
Он подчеркнул, что в этом году на авиасалоне российские производители примут участие как в статической экспозиции, так и в летной программе.
"Впервые в рамках экспозиции бренда Aurus в единой стилистике будут представлены самолёт Sukhoi Superjet 100 в бизнес-компоновке, вертолет "Ансат" и сам автомобиль", - отметил министр.
В интервью РИА Новости на ВЭФ-2021 Мантуров сообщал, что коллаборация SSJ100 и Aurus "не за горами".
В рамках Dubai Airshow запланированы полеты российского МС-21-310 (с российскими двигателями ПД-14), медицинской версии вертолета "Ансат" и боевых вертолетов Ми-28НЭ
и Ка-52Э
, уточнил он.
"Статическая экспозиция российской техники будет представлена прототипом легкого тактического самолета Checkmate, а также вертолетами Ка-226Т
и Ми-171А2. Кроме того, планируется показ российского беспилотника "Орион", - добавил министр.
Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, запущен в коммерческую эксплуатацию в 2011 году. Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник.