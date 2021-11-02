Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211102/samolet-1757421491.html
Россия впервые представит самолет SSJ100 в стиле Aurus
Россия впервые представит самолет SSJ100 в стиле Aurus - РИА Новости, 02.11.2021
Россия впервые представит самолет SSJ100 в стиле Aurus
Россия впервые представит самолет Sukhoi Superjet 100 в стиле бренда Aurus на международном авиасалоне Dubai Airshow, который пройдет в ОАЭ с 14 по 18 ноября,... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T17:33
2021-11-02T17:33
экономика
оаэ
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
sukhoi superjet
денис мантуров
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572138893_0:365:2993:2048_1920x0_80_0_0_f509b99d527d7346cb53f48de0b7030d.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Россия впервые представит самолет Sukhoi Superjet 100 в стиле бренда Aurus на международном авиасалоне Dubai Airshow, который пройдет в ОАЭ с 14 по 18 ноября, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров через пресс-службу министерства.Он подчеркнул, что в этом году на авиасалоне российские производители примут участие как в статической экспозиции, так и в летной программе."Впервые в рамках экспозиции бренда Aurus в единой стилистике будут представлены самолёт Sukhoi Superjet 100 в бизнес-компоновке, вертолет "Ансат" и сам автомобиль", - отметил министр.В интервью РИА Новости на ВЭФ-2021 Мантуров сообщал, что коллаборация SSJ100 и Aurus "не за горами".В рамках Dubai Airshow запланированы полеты российского МС-21-310 (с российскими двигателями ПД-14), медицинской версии вертолета "Ансат" и боевых вертолетов Ми-28НЭ и Ка-52Э, уточнил он."Статическая экспозиция российской техники будет представлена прототипом легкого тактического самолета Checkmate, а также вертолетами Ка-226Т и Ми-171А2. Кроме того, планируется показ российского беспилотника "Орион", - добавил министр.Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, запущен в коммерческую эксплуатацию в 2011 году. Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник.
https://ria.ru/20201207/samolet-1587957789.html
оаэ
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572138893_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_95630fa2ab63bcd22fd7d6a22c8014c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, оаэ, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), sukhoi superjet, денис мантуров, россия
17:33 02.11.2021
 
Россия впервые представит самолет SSJ100 в стиле Aurus

Россия впервые представит самолет SSJ100 в стиле Aurus на авиасалоне в Дубае

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПассажирский самолет "Сухой Суперджет-100"
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100 - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Россия впервые представит самолет Sukhoi Superjet 100 в стиле бренда Aurus на международном авиасалоне Dubai Airshow, который пройдет в ОАЭ с 14 по 18 ноября, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров через пресс-службу министерства.
Он подчеркнул, что в этом году на авиасалоне российские производители примут участие как в статической экспозиции, так и в летной программе.
"Впервые в рамках экспозиции бренда Aurus в единой стилистике будут представлены самолёт Sukhoi Superjet 100 в бизнес-компоновке, вертолет "Ансат" и сам автомобиль", - отметил министр.
В интервью РИА Новости на ВЭФ-2021 Мантуров сообщал, что коллаборация SSJ100 и Aurus "не за горами".
В рамках Dubai Airshow запланированы полеты российского МС-21-310 (с российскими двигателями ПД-14), медицинской версии вертолета "Ансат" и боевых вертолетов Ми-28НЭ и Ка-52Э, уточнил он.
Стенд госкорпорации Ростех на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря 2020, 09:11
"Ростех" планирует начать производство самолета SSJ New в 2024 году
"Статическая экспозиция российской техники будет представлена прототипом легкого тактического самолета Checkmate, а также вертолетами Ка-226Т и Ми-171А2. Кроме того, планируется показ российского беспилотника "Орион", - добавил министр.
Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, запущен в коммерческую эксплуатацию в 2011 году. Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник.
 
ЭкономикаОАЭМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Sukhoi SuperjetДенис МантуровРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:15Эксперт рассказал, как сократить количество звонков от мошенников
04:10Диетолог объяснил, как лечиться содой и не отравиться
03:52В Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду Дамаска
03:33Эксперт рассказал, когда начнут красть цифровые личности россиян
03:20Врач рассказал, как уберечься от ОРВИ дома
03:20Назван универсальный продукт для людей со слабым сердцем
03:17Ядерный центр Росатома создаст снаряд для ловли дронов режущей сетью
03:15Адвокат назвал способ противостоять шантажу с разглашением личных данных
03:13Рубль в октябре остался среди лидеров по росту к доллару, рассказал эксперт
03:11Источник: Правительство одобрило запуск беспилотной грузоперевозоки на М-11
03:04Врач объяснил, как долго можно "зависать" в смартфоне без ущерба зрению
03:00"Известия": цены на молочную продукцию могут вырасти с декабря
03:00Эксперт рассказал, как не купить поддельную мебель
02:55Правительство засекретит закупки ФСО и Росгвардии
02:30Специалист рассказала, как с пользой употреблять семена конопли
02:15Финансист объяснил, как заработать максимум на росте банковских ставок
02:15Врач предупредила о последствиях недолеченного гриппа
02:06Гинцбург заявил о создании теста на поддельный сертификат о вакцинации
02:02"Газпром" увеличил поставки газа по выгодным ценам в Болгарию
01:56Пушков нашел несостыковки в истории с ЧП с американской подлодкой
Лента новостейМолния
Эксперт рассказал, как сократить количество звонков от мошенниковДиетолог объяснил, как лечиться содой и не отравитьсяВ Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду ДамаскаЭксперт рассказал, когда начнут красть цифровые личности россиянВрач рассказал, как уберечься от ОРВИ домаНазван универсальный продукт для людей со слабым сердцемЯдерный центр Росатома создаст снаряд для ловли дронов режущей сетьюАдвокат назвал способ противостоять шантажу с разглашением личных данныхРубль в октябре остался среди лидеров по росту к доллару, рассказал экспертИсточник: Правительство одобрило запуск беспилотной грузоперевозоки на М-11Врач объяснил, как долго можно "зависать" в смартфоне без ущерба зрению"Известия": цены на молочную продукцию могут вырасти с декабряЭксперт рассказал, как не купить поддельную мебельПравительство засекретит закупки ФСО и РосгвардииСпециалист рассказала, как с пользой употреблять семена коноплиФинансист объяснил, как заработать максимум на росте банковских ставокВрач предупредила о последствиях недолеченного гриппаГинцбург заявил о создании теста на поддельный сертификат о вакцинации"Газпром" увеличил поставки газа по выгодным ценам в БолгариюПушков нашел несостыковки в истории с ЧП с американской подлодкой