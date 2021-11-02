https://ria.ru/20211102/safronov-1757347776.html

Сафронову в окончательном обвинении вменили новый эпизод

Сафронову в окончательном обвинении вменили новый эпизод - РИА Новости, 02.11.2021

Сафронову в окончательном обвинении вменили новый эпизод

Советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову в окончательном обвинении вменили новый эпизод госизмены: о передаче за границу сведений о деятельности Вооруженных РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T12:11

2021-11-02T12:11

2021-11-02T13:44

происшествия

сирия

дело советника гендиректора "роскосмоса"

иван сафронов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/01/1739439422_0:47:1178:710_1920x0_80_0_0_b12700cad5ae48e17b4ffda83bd70965.jpg

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову в окончательном обвинении вменили новый эпизод госизмены: о передаче за границу сведений о деятельности Вооруженных сил России в Сирии, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов."Перед завершением расследования дела Сафронову было предъявлено новое окончательное обвинение. Помимо эпизода с передачей информации представителю чешской разведки, появился еще один: по версии следствия, в декабре 2015 года Сафронов передал политологу Демури Воронину некую информацию о деятельности ВС России в Сирии, которую тот, в свою очередь, переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и БНД Германии", — сказал Павлов.По мнению ФСБ, отметил адвокат, переданные сведения "могли быть использованы для анализа действий российских войск в Сирии"."Согласно обвинению, за эту информацию Воронин выплатил Сафронову вознаграждение в размере 248 долларов", — рассказал собеседник агентства."По некоторым данным, после задержания Воронин дал выгодные следствию признательные показания", — утверждает Павлов.Комментариями следствия РИА Новости пока не располагает.Воронин, как и Сафронов, находится под стражей по делу о госизмене. До этого у защиты не было информации о том, что их дела связаны.Согласно данным открытых источников, человек с такими же именем, отчеством и фамилией, как у Воронина, является учредителем "Ресоста" — компании, занимающейся консультациями по коммерческой деятельности и управлению.На сайте компании указано, что она занимается анализом и оценкой политических и экономических процессов в странах Восточной Европы, политическим консалтингом и менеджментом, бизнес-планированием, делает аналитические докладные записки.Сафронов был задержан 7 июля 2020 года, в тот же день Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу. ФСБ сообщала, что ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО.Защита заявляла, что следователи подозревают Сафронова в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки.Конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США. Вину Сафронов не признает.

https://ria.ru/20211015/safronov-1754705835.html

https://ria.ru/20210707/peskov-1740238062.html

https://ria.ru/20210302/safronov-1599612487.html

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, сирия, дело советника гендиректора "роскосмоса", иван сафронов