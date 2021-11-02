https://ria.ru/20211102/safronov-1757347776.html
Сафронову в окончательном обвинении вменили новый эпизод
Сафронову в окончательном обвинении вменили новый эпизод - РИА Новости, 02.11.2021
Сафронову в окончательном обвинении вменили новый эпизод
Советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову в окончательном обвинении вменили новый эпизод госизмены: о передаче за границу сведений о деятельности Вооруженных РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T12:11
2021-11-02T12:11
2021-11-02T13:44
происшествия
сирия
дело советника гендиректора "роскосмоса"
иван сафронов
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову в окончательном обвинении вменили новый эпизод госизмены: о передаче за границу сведений о деятельности Вооруженных сил России в Сирии, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов."Перед завершением расследования дела Сафронову было предъявлено новое окончательное обвинение. Помимо эпизода с передачей информации представителю чешской разведки, появился еще один: по версии следствия, в декабре 2015 года Сафронов передал политологу Демури Воронину некую информацию о деятельности ВС России в Сирии, которую тот, в свою очередь, переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и БНД Германии", — сказал Павлов.По мнению ФСБ, отметил адвокат, переданные сведения "могли быть использованы для анализа действий российских войск в Сирии"."Согласно обвинению, за эту информацию Воронин выплатил Сафронову вознаграждение в размере 248 долларов", — рассказал собеседник агентства."По некоторым данным, после задержания Воронин дал выгодные следствию признательные показания", — утверждает Павлов.Комментариями следствия РИА Новости пока не располагает.Воронин, как и Сафронов, находится под стражей по делу о госизмене. До этого у защиты не было информации о том, что их дела связаны.Согласно данным открытых источников, человек с такими же именем, отчеством и фамилией, как у Воронина, является учредителем "Ресоста" — компании, занимающейся консультациями по коммерческой деятельности и управлению.На сайте компании указано, что она занимается анализом и оценкой политических и экономических процессов в странах Восточной Европы, политическим консалтингом и менеджментом, бизнес-планированием, делает аналитические докладные записки.Сафронов был задержан 7 июля 2020 года, в тот же день Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу. ФСБ сообщала, что ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО.Защита заявляла, что следователи подозревают Сафронова в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки.Конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США. Вину Сафронов не признает.
https://ria.ru/20211015/safronov-1754705835.html
https://ria.ru/20210707/peskov-1740238062.html
https://ria.ru/20210302/safronov-1599612487.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, сирия, дело советника гендиректора "роскосмоса", иван сафронов
12:11 02.11.2021 (обновлено: 13:44 02.11.2021)
Сафронову в окончательном обвинении вменили новый эпизод
Сафронова обвинили в передаче за границу данных о военных в Сирии за 248 долларов
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости.
Советнику главы "Роскосмоса
" Ивану Сафронову
в окончательном обвинении вменили новый эпизод госизмены: о передаче за границу сведений о деятельности Вооруженных сил России
в Сирии
, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов
.
"Перед завершением расследования дела Сафронову было предъявлено новое окончательное обвинение. Помимо эпизода с передачей информации представителю чешской разведки, появился еще один: по версии следствия, в декабре 2015 года Сафронов передал политологу Демури Воронину некую информацию о деятельности ВС России
в Сирии, которую тот, в свою очередь, переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и БНД Германии", — сказал Павлов.
По мнению ФСБ
, отметил адвокат, переданные сведения "могли быть использованы для анализа действий российских войск в Сирии".
"Согласно обвинению, за эту информацию Воронин выплатил Сафронову вознаграждение в размере 248 долларов", — рассказал собеседник агентства.
"По некоторым данным, после задержания Воронин дал выгодные следствию признательные показания", — утверждает Павлов.
Комментариями следствия РИА Новости пока не располагает.
Воронин, как и Сафронов, находится под стражей по делу о госизмене. До этого у защиты не было информации о том, что их дела связаны.
Согласно данным открытых источников, человек с такими же именем, отчеством и фамилией, как у Воронина, является учредителем "Ресоста" — компании, занимающейся консультациями по коммерческой деятельности и управлению.
На сайте компании указано, что она занимается анализом и оценкой политических и экономических процессов в странах Восточной Европы, политическим консалтингом и менеджментом, бизнес-планированием, делает аналитические докладные записки.
Сафронов был задержан 7 июля 2020 года, в тот же день Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу. ФСБ сообщала, что ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО.
Защита заявляла, что следователи подозревают Сафронова в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки.
Конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США. Вину Сафронов не признает.