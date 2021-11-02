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К защите Саакашвили присоединятся адвокаты из Украины и США
К защите Саакашвили присоединятся адвокаты из Украины и США - РИА Новости, 02.11.2021
К защите Саакашвили присоединятся адвокаты из Украины и США
Защищать интересы заключенного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили будут не только грузинские адвокаты, но и правозащитники из Украины и США, заявил... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T11:06
2021-11-02T11:06
в мире
грузия
сша
михаил саакашвили
задержание саакашвили в грузии
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ТБИЛИСИ, 2 ноя - РИА Новости. Защищать интересы заключенного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили будут не только грузинские адвокаты, но и правозащитники из Украины и США, заявил один из его адвокатов Бека Басилая.Саакашвили голодает в тюрьме уже 33-й день в знак протеста. Власти обещают перевести его в тюремную больницу в случае ухудшения состояния здоровья. Адвокаты требуют госпитализацию в частную клинику, куда обычно переводят других заключенных. На данный момент в Грузии его защищают четыре адвоката."Состояние экс-президента с каждым днем ухудшается и ему сейчас нужна поддержка грузинского народа. Конечно, юридическая сторона также имеет большое значение, к нашей команде присоединился юрист из США. К нашей команде присоединяются и украинские юристы. Будут правовые вопросы, на которые грузинскому правительству придется ответить. Правительство, которое нарушило отчет народного защитника (омбудсмена - ред.), не учло рекомендацию консилиума врачей и до сих пор попирает права человека", - заявил Басилая журналистам.Экс-президент был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
https://ria.ru/20211101/saakashvili-1757255559.html
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в мире, грузия, сша, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии
11:06 02.11.2021
 
К защите Саакашвили присоединятся адвокаты из Украины и США

К защите экс-президента Грузии Саакашвили присоединятся адвокаты из Украины и США

© Sputnik / Перейти в фотобанкЗдание тюрьмы в Рустави, где содержится арестованный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили
Здание тюрьмы в Рустави, где содержится арестованный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
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ТБИЛИСИ, 2 ноя - РИА Новости. Защищать интересы заключенного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили будут не только грузинские адвокаты, но и правозащитники из Украины и США, заявил один из его адвокатов Бека Басилая.
Саакашвили голодает в тюрьме уже 33-й день в знак протеста. Власти обещают перевести его в тюремную больницу в случае ухудшения состояния здоровья. Адвокаты требуют госпитализацию в частную клинику, куда обычно переводят других заключенных. На данный момент в Грузии его защищают четыре адвоката.
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"Состояние экс-президента с каждым днем ухудшается и ему сейчас нужна поддержка грузинского народа. Конечно, юридическая сторона также имеет большое значение, к нашей команде присоединился юрист из США. К нашей команде присоединяются и украинские юристы. Будут правовые вопросы, на которые грузинскому правительству придется ответить. Правительство, которое нарушило отчет народного защитника (омбудсмена - ред.), не учло рекомендацию консилиума врачей и до сих пор попирает права человека", - заявил Басилая журналистам.
Экс-президент был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
Здание тюрьмы в Рустави, где содержится арестованный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
30 октября, 12:47
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В миреГрузияСШАМихаил СаакашвилиЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
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