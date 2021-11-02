https://ria.ru/20211102/rospotrebnadzor-1757357124.html
Роспотребнадзор проверит соблюдение антиковидных мер в аэропортах
Роспотребнадзор проверит соблюдение антиковидных мер в аэропортах - РИА Новости, 02.11.2021
Роспотребнадзор проверит соблюдение антиковидных мер в аэропортах
Роспотребнадзор в связи с задержкой рейсов в аэропортах Москвы проверит соблюдение мер профилактики распространения коронавируса в местах размещения пассажиров, РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T12:48
2021-11-02T12:48
2021-11-02T13:16
распространение коронавируса
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирус в россии
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734953700_0:53:3547:2048_1920x0_80_0_0_294aea2c9c0d49656d59a1de8f228c27.jpg
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Роспотребнадзор в связи с задержкой рейсов в аэропортах Москвы проверит соблюдение мер профилактики распространения коронавируса в местах размещения пассажиров, сообщила пресс-служба ведомства.Ранее сообщалось, что во вторник утром на фоне тумана более 200 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево".
https://ria.ru/20211102/reys-1757341479.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734953700_409:0:3140:2048_1920x0_80_0_0_bf3c2399ccd0a3c94ef9e24db845bf8d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус в россии, новости - туризм
12:48 02.11.2021 (обновлено: 13:16 02.11.2021)
Роспотребнадзор проверит соблюдение антиковидных мер в аэропортах
Роспотребнадзор проверит соблюдение антиковидных мер в аэропортах, где задержали рейсы