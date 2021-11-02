https://ria.ru/20211102/rospotrebnadzor-1757357124.html

Роспотребнадзор проверит соблюдение антиковидных мер в аэропортах

Роспотребнадзор проверит соблюдение антиковидных мер в аэропортах - РИА Новости, 02.11.2021

Роспотребнадзор проверит соблюдение антиковидных мер в аэропортах

Роспотребнадзор в связи с задержкой рейсов в аэропортах Москвы проверит соблюдение мер профилактики распространения коронавируса в местах размещения пассажиров, РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T12:48

2021-11-02T12:48

2021-11-02T13:16

распространение коронавируса

шереметьево (аэропорт)

домодедово (аэропорт)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

коронавирус в россии

новости - туризм

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Роспотребнадзор в связи с задержкой рейсов в аэропортах Москвы проверит соблюдение мер профилактики распространения коронавируса в местах размещения пассажиров, сообщила пресс-служба ведомства.Ранее сообщалось, что во вторник утром на фоне тумана более 200 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево".

https://ria.ru/20211102/reys-1757341479.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус в россии, новости - туризм