https://ria.ru/20211102/remont-1757335724.html

Бирюков: в Москве отремонтировали пешеходный мост "Царицынская плотина"

Бирюков: в Москве отремонтировали пешеходный мост "Царицынская плотина" - РИА Новости, 02.11.2021

Бирюков: в Москве отремонтировали пешеходный мост "Царицынская плотина"

В музее-заповеднике "Царицыно" завершился капитальный ремонт пешеходного моста "Царицынская плотина", начатый в августе этого года, сообщил журналистам во... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T11:39

2021-11-02T11:39

2021-11-02T11:39

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В музее-заповеднике "Царицыно" завершился капитальный ремонт пешеходного моста "Царицынская плотина", начатый в августе этого года, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Мост "Царицынская плотина" - это уникальное гидротехническое сооружение, образующее Верхний Царицынский пруд и отделяющее от него Нижний Царицынский пруд. Он входит в исторический ансамбль усадьбы и является объектом культурного наследия. Поэтому до начала работ специалисты внимательно изучили архивные материалы и инженерно-технические особенности моста", - отметил Бирюков.Заместитель мэра пояснил, что необходимость капремонта была вызвана частичным разрушением бетонных элементов конструкции и облицовки, образованием протечек из-за нарушения гидроизоляции."В рамках проекта отремонтировали железобетонную плиту сооружения, восстановили кирпичную кладку арочных сводов, заменили гидроизоляцию, перебрали плиты гранитного мощения и частично заменили облицовку моста. Для сохранения экологии парка и комфорта отдыхающих специальная строительная техника не применялась, резка гранитного камня и другие аналогичные работы проводились за пределами музея-заповедника", - рассказал Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что на время ремонта мост полностью не закрывался - одна сторона всегда оставалась свободной для пешеходов.

https://realty.ria.ru/20211101/kapremont-1757267629.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр бирюков, городское хозяйство москвы