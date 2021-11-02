https://ria.ru/20211102/remont-1757335724.html
Бирюков: в Москве отремонтировали пешеходный мост "Царицынская плотина"
Бирюков: в Москве отремонтировали пешеходный мост "Царицынская плотина" - РИА Новости, 02.11.2021
Бирюков: в Москве отремонтировали пешеходный мост "Царицынская плотина"
В музее-заповеднике "Царицыно" завершился капитальный ремонт пешеходного моста "Царицынская плотина", начатый в августе этого года, сообщил журналистам во... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T11:39
2021-11-02T11:39
2021-11-02T11:39
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петр бирюков
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В музее-заповеднике "Царицыно" завершился капитальный ремонт пешеходного моста "Царицынская плотина", начатый в августе этого года, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Мост "Царицынская плотина" - это уникальное гидротехническое сооружение, образующее Верхний Царицынский пруд и отделяющее от него Нижний Царицынский пруд. Он входит в исторический ансамбль усадьбы и является объектом культурного наследия. Поэтому до начала работ специалисты внимательно изучили архивные материалы и инженерно-технические особенности моста", - отметил Бирюков.Заместитель мэра пояснил, что необходимость капремонта была вызвана частичным разрушением бетонных элементов конструкции и облицовки, образованием протечек из-за нарушения гидроизоляции."В рамках проекта отремонтировали железобетонную плиту сооружения, восстановили кирпичную кладку арочных сводов, заменили гидроизоляцию, перебрали плиты гранитного мощения и частично заменили облицовку моста. Для сохранения экологии парка и комфорта отдыхающих специальная строительная техника не применялась, резка гранитного камня и другие аналогичные работы проводились за пределами музея-заповедника", - рассказал Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что на время ремонта мост полностью не закрывался - одна сторона всегда оставалась свободной для пешеходов.
https://realty.ria.ru/20211101/kapremont-1757267629.html
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петр бирюков, городское хозяйство москвы
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости.
В музее-заповеднике "Царицыно" завершился капитальный ремонт пешеходного моста "Царицынская плотина", начатый в августе этого года, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков
.
"Мост "Царицынская плотина" - это уникальное гидротехническое сооружение, образующее Верхний Царицынский пруд и отделяющее от него Нижний Царицынский пруд. Он входит в исторический ансамбль усадьбы и является объектом культурного наследия. Поэтому до начала работ специалисты внимательно изучили архивные материалы и инженерно-технические особенности моста", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что необходимость капремонта была вызвана частичным разрушением бетонных элементов конструкции и облицовки, образованием протечек из-за нарушения гидроизоляции.
"В рамках проекта отремонтировали железобетонную плиту сооружения, восстановили кирпичную кладку арочных сводов, заменили гидроизоляцию, перебрали плиты гранитного мощения и частично заменили облицовку моста. Для сохранения экологии парка и комфорта отдыхающих специальная строительная техника не применялась, резка гранитного камня и другие аналогичные работы проводились за пределами музея-заповедника", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что на время ремонта мост полностью не закрывался - одна сторона всегда оставалась свободной для пешеходов.