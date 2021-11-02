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Рекультивацию подмосковного полигона "Воловичи" начнут в конце ноября
Рекультивацию подмосковного полигона "Воловичи" начнут в конце ноября - РИА Новости, 02.11.2021
Рекультивацию подмосковного полигона "Воловичи" начнут в конце ноября
Рекультивация полигона "Воловичи" в городском округе Коломна Московской области начнется в конце ноября после выбора подрядчика, говорится в сообщении городской РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T13:36
2021-11-02T13:36
2021-11-02T13:36
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Рекультивация полигона "Воловичи" в городском округе Коломна Московской области начнется в конце ноября после выбора подрядчика, говорится в сообщении городской администрации.Полигон твёрдых бытовых отходов "Воловичи" был закрыт в конце 2019 года по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, после 29-летнего периода эксплуатации. Объем накопленных отходов на площади в 23 гектара превышает 2,4 миллиона кубометров."Проект рекультивации полигона ТКО "Воловичи" готов, экспертизы пройдены, сейчас объявлены конкурентные процедуры на выбор подрядной организации на строительно-монтажные работы. Срок окончания приtма заявок 22 ноября. После определения подрядчика будет заключен договор на рекультивацию полигона ТКО", - приводятся слова и.о. заместителя главы администрации городского округа Дмитрия Ходасевича.
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