https://ria.ru/20211102/rekultivatsiya-1757370471.html

Рекультивацию подмосковного полигона "Воловичи" начнут в конце ноября

Рекультивацию подмосковного полигона "Воловичи" начнут в конце ноября - РИА Новости, 02.11.2021

Рекультивацию подмосковного полигона "Воловичи" начнут в конце ноября

Рекультивация полигона "Воловичи" в городском округе Коломна Московской области начнется в конце ноября после выбора подрядчика, говорится в сообщении городской РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T13:36

2021-11-02T13:36

2021-11-02T13:36

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

коломна

жкх

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757365583_0:95:1280:815_1920x0_80_0_0_971aaadcfd0ade2c815b99198be2e80c.jpg

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Рекультивация полигона "Воловичи" в городском округе Коломна Московской области начнется в конце ноября после выбора подрядчика, говорится в сообщении городской администрации.Полигон твёрдых бытовых отходов "Воловичи" был закрыт в конце 2019 года по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, после 29-летнего периода эксплуатации. Объем накопленных отходов на площади в 23 гектара превышает 2,4 миллиона кубометров."Проект рекультивации полигона ТКО "Воловичи" готов, экспертизы пройдены, сейчас объявлены конкурентные процедуры на выбор подрядной организации на строительно-монтажные работы. Срок окончания приtма заявок 22 ноября. После определения подрядчика будет заключен договор на рекультивацию полигона ТКО", - приводятся слова и.о. заместителя главы администрации городского округа Дмитрия Ходасевича.

https://realty.ria.ru/20211102/moskva-1757323045.html

московская область (подмосковье)

коломна

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), коломна, жкх