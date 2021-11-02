https://ria.ru/20211102/raskhody-1757354290.html

Расходы на развитие дорог и транспорта в Подмосковье увеличат на треть

Расходы на развитие дорог и транспорта в Подмосковье увеличат на треть - РИА Новости, 02.11.2021

Расходы на развитие дорог и транспорта в Подмосковье увеличат на треть

Расходы на развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Московской области в 2022 году превысят 100 миллиардов рублей, что на 30% больше чем в 2021 году,... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T12:39

2021-11-02T12:39

2021-11-02T12:39

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

московская областная дума

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Расходы на развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Московской области в 2022 году превысят 100 миллиардов рублей, что на 30% больше чем в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.Так, по словам председателя Комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олега Гаджиева на строительство и ремонт дорог будут выделены 63 миллиарда рублейНа развитие транспортной инфраструктуры планируется выделить 35 миллиардов рублей, а также 3 миллиарда рублей дополнительно на проезд льготных категорий граждан на коммерческих маршрутах.

https://radiosputnik.ria.ru/20211019/probki-1755199973.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), московская областная дума