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Расходы на развитие дорог и транспорта в Подмосковье увеличат на треть
Расходы на развитие дорог и транспорта в Подмосковье увеличат на треть - РИА Новости, 02.11.2021
Расходы на развитие дорог и транспорта в Подмосковье увеличат на треть
Расходы на развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Московской области в 2022 году превысят 100 миллиардов рублей, что на 30% больше чем в 2021 году,... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T12:39
2021-11-02T12:39
2021-11-02T12:39
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Расходы на развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Московской области в 2022 году превысят 100 миллиардов рублей, что на 30% больше чем в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.Так, по словам председателя Комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олега Гаджиева на строительство и ремонт дорог будут выделены 63 миллиарда рублейНа развитие транспортной инфраструктуры планируется выделить 35 миллиардов рублей, а также 3 миллиарда рублей дополнительно на проезд льготных категорий граждан на коммерческих маршрутах.
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